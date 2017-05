Inför ligaavslutningen: Matchboll Feyenoord, Ajax behöver tur och skicklighet

Klockan 14.30 sparkar alla matcher i den avslutande omgången av Eredivisie igång. Feyenoord hade chansen att säkra sitt första ligaguld på 18 år förra helgen men förlorade otroligt nog med 3-0 mot grannklubben Excelsior. Ajax är nu bara 1 poäng efter Feyenoord, och allt avgörs nu. Gör Ajax det ska borta mot Willem II, och får man hjälp av Samuel Armenteros och Kristoffer Petersons Heracles Almelo som reser till De Kuip?

Fyra gånger om fick publiken på Johan Cruijff Arena jubla över Ajax-mål mot jumbon Go Ahead Eagles förra söndagen. Sen fick man jubla tre gånger till, när Excelsior chockade Feyenoord och fotbolls holland med tre snabba mål i den andra halvleken för att förstöra festen för samarbetsklubben Feyenoord. Feyenoord har en matchboll kvar, darrar man igen nu skulle det vara en av de största kollapserna i modern fotbollshistoria.Feyenoord tar emot Heracles Almelo hemma på De Kuip medan Ajax reser till Koning Willem Stadion i Tilburg för ett möte med Willem II. Hemmaplansfördel och bortaplansnackdel väger tungt åt båda hållen, Feyenoord är väldigt starka på hemmaborgen De Kuip. Ajax är rätt bra på bortaplan i ligan, men inte direkt efter Europamatcher. Efter bortamatchen mot Schalke förlorade man med 1-0 borta i Eindhoven, resultatet som innebar att alla trodde att ligan var avgjord. Man har tappat poäng sex gånger i ligan den här säsongen i matcher som kommit direkt efter Europaspel (3 oavgjorda och 3 förluster).Feyenoord är fortfarande storfavoriter men får se upp med Heracles, som gått från klarhet till klarhet under John Stegeman de senaste säsongerna. Klubben, som Ajaxs tränare Peter Bosz också presterade bra i 2010-2013, ligger på nionde plats och kommer vara motiverade. Niondeplatsen innebär nämligen att de just nu innehar den sista platsen till playoff om den sista Europa League -kvalplatsen (detta då sjätteplacerade Vitesse redan är automatiskt kvalificerade för gruppspelet som cupmästare, och sjundeplacerade Twente är avstängda från Europaspel i tre år som straff för sin ekonomiska misskötsel). Sjundeplacerade Twente har 45 poäng, åttondeplacerade Heerenveen 43 poäng men tre måls bättre målskillnad än Heracles som också ligger på 43 poäng. På tionde plats ligger Groningen med 40 poäng och också tre måls bättre målskillnad än Heracles, Groningen möter Twente på bortaplan och kan alltså gå om Heracles vid en seger. För att säkra playoff-platsen kommer Heracles behöva gå för minst 1 poäng.Och ett poängtapp för Feyenoord är vad Ajax behöver, inte nödvändigtvis att de förlorar. Det mest otänkbara scenariot för övrigt: Ajax får bra med sig oavgjort, men Feyenoord förlorar med 0-6 så Ajax får bättre målskillnad och blir mästare.Den som pekas ut som potentiell Feyenoord-dödare är givetvis Samuel Armenteros, som haft en underbar vår och ligger delad tvåa i skytteligan på 19 mål tillsammans med Heerenveens Reza Ghoochannehjad. Feyenoords Nicolai Jørgensen leder skytteligan med 21 mål. I övrigt ligger Vitesses Ricky van Wolfswinkel på 18 mål, Groningens Mimoun Mahi och Twentes Enes Ünal (lånad från Manchester City) på 17 mål och Kasper Dolberg på 15 mål.Mötet i Almelo spelades redan i tredje ligaomgången, då vann Feyenoord, Karim El Ahmadi gjorde matchens enda mål. Matchen spelades tidigt i augusti så Armenteros hade ännu inte återvänt till Heracles. Heracles är relativt skadefritt, anfallsreserven Vincent Vermeij (en Ajax-produkt) och mittfältaren Gor Agbaljan saknas definitivt men hade inte haft något med startelvan att göra ändå. Vänsterbacken Robin Gosens är tveksam till spel på grund av en hamstringskada vilket skulle bli ett kännbart avbräck. Hos Feyenoord saknas sen tidigare mittbacken Sven van Beek och tredjemålvakten Pär Hansson på grund av långtidsskador och startande mittfältaren Tonny Vilhena är fortfarande avstängd för armbågen han delade ut mot Sparta Rotterdams Mathias Pogba. I övrigt förfogar Giovanni van Bronckhorst över en skadefri trupp.Skadefri är inte Ajaxs trupp och den stora frågan är hur väl spelarna hunnit återhämta sig från matchen borta i Lyon i torsdags. När man mötte PSV på söndagen efter bortamatchen mot Schalke var slitaget extra eftersom det blev förlängning i Gelsenkirchen. Det blev det inte i Lyon men det var en högintensiv match där det dessutom smälldes på rejält i närkamperna. Den enda skadan i truppen sen tidigare är Daley Sinkgraven som inte spelat på några veckor nu, det har inte kommit några nya besked om honom så han lär inte kunna spela.Det blir svårt att sia om laguttagningen, efter första matchen mot Lyon kunde Bosz vila hur många startspelare han ville eftersom det var hemmamatch mot jumbon och man dessutom trodde att ligan var körd. Nu med titelchans måste man ju gå för det. Det torde ju dock bli någon eller några ändringar. En som ligger bra till för spel är Donny van de Beek som gjorde ett bra inhopp mot Lyon och dessutom såg Lasse Schöne ut att vara rätt sliten. En annan position det kan bytas på är högeryttern, Bertrand Traoré spelade 90 minuter mot Lyon och såg rejält trött ut i slutet och med tanke på bredden på den positionen är det inte otänkbart att Justin Kluivert eller David Neres får starta istället. Sen är ju frågan hur Hakim Ziyech mår, han har nog sämst grundkondition i truppen och spelade 90 minuter i torsdags, efter 120 minuter mot Schalke gick han på knäna och var sen märkbart ur slag mot PSV. Men med tanke på hur viktig han är som kreatör lär han starta igen, men Abdelhak Nouri är ett tänkbart alternativ efter sina fina insats i den rollen mot Go Ahead. Det kanske blir någon ändring i backlinjen med, tänker främst på vem som startar av Joël Veltman och Kenny Tete Hemmamatchen mot Willem II spelades tidigt på säsongen och blev Ajaxs första ligaförlust. Davy Klaassen nickade in 1-0 redan efter en halvminut, men sen vände Erik Falkenburg matchen med två mål. Det var i det tidiga skede av säsongen när Bosz inte alls fått till taktiken och laget som han ville. Det fick han senare - när man mötte Willem II i cupen i september. Ajax vann med 5-0 och Bosz har pekat på den matchen som den då hans taktik satt för första gången. Noterbart är att matchen var både Matthijs de Ligt och Abdelhak Nouris a-lagsdebuter och båda gjorde mål (de Ligt nickade in en hörna i första halvlek till 2-0 och Nouri fastställde slutresultatet med ett frisparksmål i andra halvlek). Den matchen var i övrigt första testet med videodomare i Holland, och systemet visade sig användbart då Willem II:s Anouar Kali fick ett rött kort istället för gult efter att videodomaren sett att han gick in med sträckt ben och dobbarna först när han kapade Schöne. Kali som för övrigt fick sparken från FC Utrecht 2015 efter att i ett bråk på en träning brutit Kristoffer Petersons käke.Ajax har för övrigt en historia med Willem II och slutomgångar. 2012/13 var det titelmatchen för Ajax, man besegrade Willem II på hemmaplan med 5-0 vilket innebar att Ajax var mästare och att Willem II åkte ur Eredivisie. Även 1996 fick man lyfta titeln efter att ha besegrat Willem II. Men det är inte bara goda minnen mot Willem II på ligans slutdagar. 2006-07 vann Ajax borta mot Willem II med 2-0 - men det räckte inte. Man hade behövt ett mål till. PSV vann Eredivisie på ett måls bättre målskillnad än Ajax (som hade vunnit om man slutat på samma målskillnad då man hade flest antal mål).Alla matcher i Eredivisies sista omgång spelasnu på söndag. Feyenoord - Heracles Almelo sänds på Viasat Sport och Viaplay,och även Heerenveen - NEC på Viaplay.