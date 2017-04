Inför PSV - Ajax: Nyckelmatch i titeljakten

Ajax fortsätter jaga Feyenoord i toppen av Eredivisie. På söndag spelas två nyckelmatcher i titeljakten, Feyenoord har en lurig bortamatch mot cupfinalisterna Vitesse medan Ajax reser till Eindhoven för De Topper mot PSV.

Ajaxs tvåfrontskrig fortsätter, efter mirakelvändningen i förlängningen i Gelsenkirchen är det nu fokus på titeljakten i ligan igen. Feyenoord ligger 1 poäng före med 3 omgångar kvar och den här helgen kan mycket komma att avgöras. Båda lagen har nämligen sina på pappret tuffaste kvarvarande matcher på söndag. 14.30 spelas Vitesse - Feyenoord och 16.45 PSV - Ajax. Ajax kommer alltså känna till Feyenoords resultat när de börjar sin match - det har inte fallit väl ut tidigare den här säsongen, när Feyenoord tappat poäng i den tidiga matchen har Ajax missat att knapra in på dem efteråt, både mot Groningen och Excelsior.Vitesse med sina halvskumma Chelsea-kopplingar (klubben har ägts av två olika kompisar till Roman Abramovich och både ägandestrukturen och relationen till Chelsea har kritiserats och undersökts av förbundet), är också Ajaxs tränare Peter Boszs gamla lag (i och för sig är även Feyenoord hans gamla lag...) Vitesse ligger för tillfället femma i Eredivisie och kan vara ganska säkra på en plats i playoff om Europaspel. Men de kan göra bättre än så, nästa vecka spelar de nämligen cupfinalen mot AZ som ger en direktplats i Europa League s gruppspel. Kommer Vitesse därför gå för fullt imorgon mot Feyenoord eller vila spelare till cupfinalen? Definitivt är att man i alla fall saknar sin skyttekung Ricky van Wolfswinkel som gjort 18 mål den här säsongen.För Ajaxs del kommer cupfinalen välbehövligt, då det medför spelledighet nästa vecka. Ajaxs har ett hektiskt spelschema, i torsdags spelade man 120 minuter mot Schalke och får inte lång tid på sig att återhämta sig innan PSV-matchen. Spelledigheten nästa vecka ger spelarna möjlighet att återhämta sig inför det som komma skall då man veckan efter möter Lyon i första semifinalmötet av Europa League på onsdagen, spelar sista hemmamatchen i ligan mot Go Ahead Eagles på söndagen, returen borta mot Lyon torsdagen därefter och på följande söndag borta mot Willem II i slutomgången av Eredivisie. Då man jagar Feyenoord i ligan och drömmer om final i Europa League har man inte möjlighet att vila spelare någon gång, även om bredden och spetskvaliteten i truppen gör att Bosz ändå har möjlighet att rotera om han skulle vilja.Bosz sade efter Schalke att även om spelarnas kroppar kan vara slitna så ger också en sådan förlängningsbragd energi och mer driv. Igår och idag har handlat om återhämtning för spelarna så att man är så fräscha som möjligt till PSV. Spelarna som spelade 120 minuter i Gelsenkirchen var André Onana, Davinson Sánchez, Matthijs de Ligt Hakim Ziyech och Amin Younes Justin Kluivert blev utbytt efter 61 minuter, Lasse Schöne efter 74 minuter, Bertrand Traoré efter 82 minuter. Inhopparna spelade drygt 60 minuter ( Kasper Dolberg ), drygt 45 minuter ( Donny van de Beek ) och drygt 38 minuter ( Kenny Tete ). Joël Veltman blev utvisad efter 80 minuter. Inhopparna och den utvisade Veltman bör således inte ha några problem att återhämta sig, liksom Onana i målet. Av spelarna som var kvar på planen hela tiden bör Ziyech vara den mest slitne då han har sämst grundfysik (ofta blir han utbytt efter 75-80 minuter i vanliga matcher). Även Younes, som sprang väldigt mycket däruppe borde vara trött. Klaassen sprang som vanligt kopiösa mängder men har också förmodligen truppens bästa kondition, även försvarsspelarna är vältränade, förlängningshjälten Viergever måste ha kutat mest av alla men borde kunna spela. Han behövs verkligen då Daley Sinkgraven förmodligen inte kan spela på grund ledbandsskadan i hans knä. David Neres och Frenkie de Jong var tillsammans med Heiko Westermann och reservmålvakten de bänkspelare som inte kom in mot Schalke så båda lär var aktuella mot PSV, särskilt Neres då Bosz gillat att rotera mellan honom och Kluivert som högerytter den senaste tiden, även om Dolbergs tillfrisknande komplicerar det för dem då Traoré också blir aktuell som högerytter då. Ett till alternativ är mittfältaren Abdelhak Nouri (som Bosz även använt som ytter), men han spelade 90 minuter med Jong Ajax i fredags och stod för ett straffmål och en magnifik assist i 2-0-segern mot Helmond Sport. Så han lär inte vara aktuell för mer än eventuellt inhopp.Bortsett från Sinkgraven verkar truppen vara skadefri, även om det råder vissa frågetecken om Jairo Riedewald som förvisso petats av Bosz men sades vara borta ur truppen på grund av en skada för någon vecka sen. Han var inte heller med i truppen mot Schalke. Riedewald är en duktig spelare och hans mångsidighet borde ju kunna användas nu, särskilt då Sinkgraven är skadad och Riedewald, vad än Bosz tror, kan vara ett alternativ till vänster, inte bara centralt i backlinjen eller mittfältet.Historiskt sett så har Ajax haft det svårt på Philips Stadion, 29 gånger har PSV vunnit, 15 gånger har det slutat oavgjort och 16 gånger har Ajax vunnit. På senare år har Ajax dock, med ett stort undantag, klarat sig bra i Eindhoven. 2011/12 slutade det 2-2, 2012/13 vann Ajax med 2-3 i en match som i praktiken avgjorde titelracet för Ajax. 2013/14 var den stora plumpen när PSV vann med 4-0. 2014/15 vann Ajax med 1-3 och 2015/16 med 0-2. Alltså tre segrar, ett kryss och en förlust de senaste fem åren och två raka vinster. Kanske ska man också ta i beräkningen att brakförlusten med 4-0 är den enda gången under tidsperioden som mötet spelats i Eindhoven tidigt i säsongen, de övriga fyra matcher då Ajax är obesegrade har alla likt denna spelats sent i sluttampen av säsongen. Under Frank de Boer hade Ajax alltid en väldig form i månaderna mars-april-maj och Bosz verkar ha något liknande på gång, Ajax är obesegrade i april 2017 (eller ja, Schalke borta var ju tekniskt sett en förlust men...det är en vinst!).PSV:s form är lite mer svårläst. På de fem senaste har de tre vinster och två oavgjorda, senast kryssade man mot bottenlaget ADO Den Haag. På hemmaplan är man dock så här långt obesegrade under 2017.PSV ligger trea, 6 poäng bakom Ajax efter poängtappet mot ADO Den Haag. Skulle de vinna får de sen hoppas på att Ajax kollapsar i sina sista ligamatcher (hemma mot jumbon Go Ahead Eagles och borta mot mittenlaget Willem II) för att kunna hitta på något i tabellen. De ligger 16 poäng före Utrecht på fjärdeplatsen så minst trea är de redan säkra som. Något annat noterbart är att Feyenoord, Ajax och PSV alla ligger på samma antal insläppta mål, 21 stycken. Feyenoord har dock gjort 81 framåt medan Ajax gjort 72 och PSV 62.Philip Cocu har sagt att vänsterbacken Jetro Willems som dragits med en skada i underbenet fortfarande är ett frågetecken och att defensiva mittfältaren Jorrit Hendrix definitivt är borta på grund av problem med baksida lår.Defensiven har varit PSV:s styrka den här säsongen med landslagsmålvakten Jeroen Zoet som sista utpost. Willems har ersatts av Joshua Brenet , i övrigt är den ordinarie backlinjen Nicolas Isimat-Mirin och Hector Moreno som mittlås och Santiago Arias högerback. Mittfältstrion består av Andrés Guarado som defensivt ankare bakom tvåvägsspelarna Davy Pröpper och Siem de Jong. Den senare kontroversiellt på lån i fiendeland från Newcastle som han lämnade kaptensbindeln i Ajax för 2014. Offensiven har varit PSV:s problem som synes med tio mål färre än Ajax och 19 färre än Feyenoord. Kapten Luuk de Jong hade stora problem med målskyttet i höstas, först gick han från omgång 8 till omgång 13 utan att hitta nätet, efter ett mål i omgång 14 så gick han sedan mållös i sju matcher till. Nu har han gått mållös i fem matcher, mot ADO Den Haag bänkades han men fick hoppa in redan i 21:a minuten. Jürgen Locadia startade som center då, med Gaston Pereiro och Marco van Ginkel. Cocu kan tänkas rumstera om i kedjan, talangfulle Steven Bergwijn är ett till alternativ. På mittfältet kan Bart Ramselaar, talangen som köptes från Utrecht i sommar, säkert få spelminuter.PSV - Ajax spelas klpå söndag och sänds på