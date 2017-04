Inför Schalke 04 - Ajax: "Vi måste vara enormt koncentrerade"

Ajax stod för en mycket imponerande insats i hemmamatchen och segersiffrorna hade blivit mycket större än 2-0 om inte Ralf Fährmann storspelat i Schalke-målet. För returen i Gelsenkirchen gäller det nu för Ajax att slutföra jobbet och vara redo för ett Schalke som kommer kriga för att komma tillbaka från underläget.

Matchen på Amsterdam Arena för en vecka sedan var en galaföreställning för Ajax. Man spelade ut Schalke fullständigt med den fotboll som byggt det moderna Ajax, Barcelona och Oranje. Nu drömmer folk om hur långt det kan ta Ajax, kan det räcka hela vägen till Friends Arena? För det så måste man först slutföra uppgiften vilket inte kommer bli enkelt. Man var förkrossande överlägsna i den första matchen men vann ändå "bara" med 5-0. Visst kan det tillskrivas Ralf Fährmann som var fenomenal och var direkt ansvarig för att det åtminstone blev 5-0. Men Ajax måste också bli mer effektiva i avslutningslägen även i toppmatcherna, för även om man öst in mål på senare tid (fyra på AZ, fem var på NEC och Heerenveen) så sades samma sak efter Schalke som efter De Klassieker mot Feyenoord: Ajax spelade jättebra, var helt överlägsna men borde vunnit med större siffror.Peter Bosz underströk i sin presskonferens på onsdagen att man inte tar lätt på uppgiften. På fråga om hur det känns att vara så nära semifinal svarade Bosz "Det skulle vara en enorm prestation att nå dit. Men det största misstaget vi kan göra är att blicka längre fram en morgondagens match. Vi ska först spela riktigt bra och vara enormt koncentrerade." Han sade också att man som vanligt kommer försöka spela sitt eget spel men vara beredda på att Schalkes insats kan komma att bli annorlunda på hemmaplan i en match som är do or die för dem.Ajax form ser fortsatt god ut. Man började skakigt i söndags mot Heerenveen och hamnade i underläge men vände snabbt, redan till halvtid stod det 3-1 och man vann med 5-1. Det var dessutom fem olika målgörare, precis som det var fyra olika målgörare mot AZ för några veckor sen. Det utspridda målskyttet är en styrka hos Ajax. I första matchen mot Schalke var det kapten Davy Klaassen som stod för båda målen men under april månad har man hittills haft 10 olika målgörare på de 5 matcher man spelat - Bertrand Traoré (3), Davy Klaassen (3), David Neres (3), Lasse Schöne (2), Hakim Ziyech (1), Kasper Dolberg (1), Matthijs de Ligt (1), Davinson Sánchez (1), Nick Viergever (1) och Amin Younes (1). Det finns därtill sparkapital då Dolberg varit skadad och bara spelat den senaste matchen mot Heerenveen då han satte den straff han själv ordnade.Den stora frågan gällande laguttagningen är vem som startar som center. När Dolberg var borta gjorde Traoré tre mål i den positionen. Traoré lånades in från Chelsea just som konkurrent på den platsen, men Dolbergs genombrott medförde att Traoré spelat merparten av säsongen som högerytter. Mot Heerenveen vilades Traoré och Dolberg gjorde sin första match efter skadan och spelade 90 minuter (vilket Bosz senare berättade inte var planen från början). Bosz har riktiga lyxproblem gällande anfallskedjan då det inte är självklart att bara flytta ut Traoré till höger igen, för där har ju Justin Kluivert och David Neres varvat fina insatser om varandra. Till vänster är Amin Younes, som hade fullständig lekstuga med nu avstängde Thilo Kehrer i första matchen, given. Bosz sade på presskonferensen att han redan bestämt sig för startelvan men avslöjade den såklart inte då han inte informerat spelarna om den än heller.I övrigt är startelvan lättare att lista ut, övriga lagdelar lär med stor säkerhet se ut som mot Heerenveen. Hakim Ziyech, Lasse Schöne och Davy Klaassen är den bästa mittfältskonstellationen, även om Donny van de Beek gjorde en fantastisk insats i första mötet. I backlinjen så är Daley Sinkgraven inte aktuell för spel, den offensiva mittfältaren som omskolats till vänsterback utgick i första mötet med en ledbandsskada i knäet. Det senaste är att han lagt undan kryckorna nu och kan möjligen vara aktuell till De Topper mot PSV på söndag men han är inte uttagen i truppen mot Schalke. Det gör att Nick Viergever, som nickade in kvitteringen mot Heerenveen på hörna, spelar vänsterback och 17-årige Matthijs de Ligt som räddade flera baklängesmål då och sen gjorde 2-1, spelar i mittlåset bredvid Davinson Sánchez. Sánchez som i sin tur cykelsparkade in det matchvinnande målet mot AZ tidigare så nu väntar vi bara på högerbacken Joël Veltman! I mål står som vanligt André Onana, som för övrigt får akta sig med att ta tid vid insparkarna då han sölat så mycket vid dem att han är ett gult kort från avstängning (efter kvartsfinalerna rensas de ihopsamlade korten så ingen riskerar avstängning för en eventuell final, men ådrar man sig ett tredje gula imorgon missar man första semifinalen).Vilka förändringar Schalke gör från första matchen blir intressant att se. Mycket handlar väl om attityd men också att hitta någon taktisk lösning för att bemöta Ajaxs hårda presspel och offensivlust. Rent krasst så tvingas man till minst en ändring i laget då som sagt Kehrer är avstängd. Enligt Dirk Schlarmann på tyska Sky Sports så kan Markus Weinzierl tvingas till fler försvarsändringar än så, både kapten Benedikt Höwedes och vänsterbacken Sead Kolasinac (som var uppsatt att starta första matchen men fick kasta in handduken på uppvärmningen) är tveksamma till spel. Båda är tunga avbräck, Dennis Aogo ersatte Kolasinac senast och hade stora svårigheter med Justin Kluivert, och kapten Höwedes var den enda av Schalkes utespelare som åtminstone kämpade väl och inte lämnade stackars Fährmann i sticket. I övrigt ska även Klaas-Jan Huntelaar, som fick stående ovationer men gjorde ett anonymt inhopp på Amsterdam Arena, vara tveksam efter sjukdom i dagarna.Avslutningsvis kan i övriga Ajax-nyheter nämnas att man förra helgen arrangerade ABN Amro Future Cup, en U17-turnering som man stått värd för de senaste åren. Ajaxs och Anderlechts framstående akademier har prenumererat på titlarna i den prestigefyllda turneringen där spelare som Davy Klaassen, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri med flera visat framfötterna för Ajax tidigare år. I år deltog förutom Ajax och Anderlecht även Bayern München, Arsenal, Juventus, Benfica PSG och JLeague (ett japanskt representationslag). Det japanska laget blev turneringens överraskning och vann sin grupp före Ajax, från den andra gruppen gick Anderlecht och Bayern vidare. Noterbart är att PSG och Juventus gick poänglösa. Ajax kom tillbaka från 0-2 till 2-2 i semifinalen mot Anderlecht som man sedan vann på straffar (för en gångs skull). I den andra semin kunde JLeague inte få in bollen i mål och Bayern vann på tysk effektivitet. JLeague-laget som charmat publiken tackade efteråt för stödet med bugningar till publiken. Ajax vann sedan finalen mot Bayern med 2-0. Spelare som imponerade särskilt för Ajax var allrounde offensive kraften Giovanni de la Vega, välväxte vänsterbacken Mitchel Bakker (som är 16 år men regelbundet spelar med U19), snabbe yttern Venitchio Sint, högerbacken Serginio Dest och blott 14-årige mittfältaren Ryan Gravenberch.Det har även kommit nyheter gällande kampanjen för att uppkalla Amsterdam Arena efter Johan Cruijff, något alla parter (familjen, Ajax och Amsterdam stad) vill och det är ju en no-brainer. Ett beslut har dock dragit ut på tiden. Först då Cruijffs familj hade annat att bekymra sig med efter hans bortgång och sedan efter sölande av Ajax. Nu har dock Carole Thate, Cruijjs affärsagent som fortfarande arbetar med familjen, uttalat sig om att man hoppas ha löst det till den 25 april, då Cruijff skulle fyllt 70 år. Nästa hemmamatch för Ajax är den 7 maj mot Go Ahead Eagles så Heerenveen-matchen kan ha varit den sista på Amsterdam Arena.Mer om detta senare om det blir aktuellt. Schalke - Ajax spelas ikväll kloch kan streamas påFörmodad startelva Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes(Övriga uttagna: Boer, Tete, Westermann, van de Beek, de Jong, Nouri, Neres, Kluivert)