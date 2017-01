Pengarna (och speltiden) i Kina ser det ut att bli för Nemanja Gudelj.

Januarifönstret: Bazoer till Wolfsburg, Gudelj på väg till Kina

Januarifönstret har öppnat och för Ajax kan det innebära en hel del affärer. Riechedly Bazoers övergång till Wolfsburg blev kvar redan i december. Idag har det kommit ut att Nemanja Gudelj är på väg till Kina. Det finns italienskt intresse för Anwar El Ghazi samtidigt som Ajax själva är på jakt efter en till ytter och en ytterback.

2017-01-02 15:16:28

Januarifönstret har öppnat och för Ajax kan det innebära en hel del affärer. Riechedly Bazoers övergång till Wolfsburg blev kvar redan i december. Idag har det kommit ut att Nemanja Gudelj är på väg till Kina. Det finns italienskt intresse för Anwar El Ghazi samtidigt som Ajax själva är på jakt efter en till ytter och en ytterback.Ajax tog ledningen efter ett kanonmål av Davy Klaassen, men forne Ajax-kaptenen Siem de Jong räddade en poäng för PSV i en stökig toppmatch där Ajax tvingades till två tidiga byten för skador.Ajax åkte ikväll ur cupen efter en förlust mot andradivisionslaget Cambuur.Ajax stod för en dålig insats och tappade mark mot Feyenoord i toppen efter ett sent straffmål för Twente.Ajax luftade återigen ungdomarna när man spelade av den sista gruppspelsmatchen i Europa League. Med gruppsegern redan säkrad var det en betydelselös match för Ajax, nu blickar vi vidare mot slutspelet.Ajax tog en säker seger mot Simon Tibblings Groningen. Första målskytt blev colombianen Davinson Sanchez som var märkbart berörd under den tysta minuten för Chapecoense som föregick matchen, Sanchez lämnade Atletico Nacional i somras, laget de förolyckade brassarna skulle mött i sin cupfinal.I en jämn och välspelad match på Abe Lenstra Stadion i Heerenveen drog Ajax det längsta strået efter att härföraren Davy Klaassen avgjort mot Sam Larsson & co.Ajax vilade startspelare och lät ett lag fyllt av ungdomar spela hem gruppsegern i Europa League ikväll via en bekväm 2-0-seger över Panathinaikos.Ajax krossade NEC idag efter ett äkta hattrick av supertalangen Kasper Dolberg i den första halvleken. Bertrand Traoré och Lasse Schöne fullbordade utklassningen i den andra halvleken i en propagandaföreställning av Ajax.Efter en svag första halvlek vände Ajax matchen i den andra, men tappade sedan upp till en onödig kvittering vilket ger Feyenoord möjligheten att rycka ifrån igen.