Ligue 1 för Anwar El Ghazi?

Januarifönstret: El Ghazi nära Lille, Manchester United försöker sno åt sig supertalang

Anwar El Ghazi ser ut att vara på väg bort från Ajax. Efter långvariga Serie A-rykten verkar det nu som att franska Lille säkrar ytterns signatur. Blott 15-årige centern Daishawn Redan gjorde idag hattrick för Ajaxs U19-lag, men blir supertalangen kvar i Amsterdam eller går han till Manchester United?





Januari innebär inte bara transfers utan brukar också innebära lite truppförflyttningar intern i Ajaxs organisation inför andra halvan av säsongen. Under hösten tog sig



Uppflyttningarna till a-laget skapar en kedjereaktion, så de duktiga U19-spelarna Kaj Sierhuis, Dani de Wit och Danilho Doekhi är på väg upp till Jong Ajax. Skyttekungen Sierhuis har öst in mål i U19 och redan gjort ett par i Jong Ajax. de Wit är en kämpande offensiv mittfältare och Doekhi en duktig mittback som kom från Excelsior i somras. Från U17 till U19 har backarna Sven Botman och Abdallah Aberkane, mittfältarna Jurgen Ekkelenkamp och Giovanni de la Vega samt centern Daishawn Redan flyttats upp. Redan är namnet som verkligen står ut där, för han är blott 15 år och egentligen underårig även för U17. Men han är en riktig jättetalang som i sin U19-debut idag gjorde hattrick. Inte konstigt att Manchester United försöker lura bort honom från Ajax. Det sades tidigare vara en klar affär men det verkar inte vara fallet, och kanske övertygas Redan att stanna i och med uppflyttningen till U19-laget.



En stor talang har Ajax tappat i januari, U19-lagets spelfördelare Franco Antonucci. Belgaren (med italienskt påbrå) plockades in från Anderlecht sommaren 2015 och har gått från klarhet till klarhet vilket skapat intresse från massa klubbar, och AS Monaco har pungat ut 3 miljoner euro för 17-åringen, som tyvärr lämnar Ajax. Rykten om en övergång till Serie A har länge följt Anwar El Ghazi , men nu ser det ut att bli Lille OSC istället för Roma, Lazio eller Milan. Enligt Mike Verweij, De Telegraafs Ajax-bevakare, så är Galatasaray intresserade med, men det är till Lille som El Ghazi och hans agent sägs åka på måndag för att föra affären i hamn. Prislappen ska ligga på 7 miljoner euro.Januari innebär inte bara transfers utan brukar också innebära lite truppförflyttningar intern i Ajaxs organisation inför andra halvan av säsongen. Under hösten tog sig Abdelhak Nouri Frenkie de Jong och Matthijs de Ligt sig in i a-laget (tillsammans med Donny van de Beek och Vaclav Cerny som etablerade sig förra säsongen). Nu knackar Justin Kluivert på dörren. Han var en oanvänd avbytare mot Twente innan vinteruppehållet, och har sedan varit med a-laget på träningsläger i Portugal där han spelade med i träningsmatcher. Han har fortsatt träna med a-laget efter att man åkt hem till Holland och ser definitivt ut att ta en plats i matchtruppen mot PEC Zwolle imorgon, frågan är om det blir från start. Med Bertrand Traoré på Afrikanska Mästerskapen, Vaclav Cerny med skadeproblem och El Ghazi på väg bort har det öppnat upp sig på högerytterplatsen.Uppflyttningarna till a-laget skapar en kedjereaktion, så de duktiga U19-spelarna Kaj Sierhuis, Dani de Wit och Danilho Doekhi är på väg upp till Jong Ajax. Skyttekungen Sierhuis har öst in mål i U19 och redan gjort ett par i Jong Ajax. de Wit är en kämpande offensiv mittfältare och Doekhi en duktig mittback som kom från Excelsior i somras. Från U17 till U19 har backarna Sven Botman och Abdallah Aberkane, mittfältarna Jurgen Ekkelenkamp och Giovanni de la Vega samt centern Daishawn Redan flyttats upp. Redan är namnet som verkligen står ut där, för han är blott 15 år och egentligen underårig även för U17. Men han är en riktig jättetalang som i sin U19-debut idag gjorde hattrick. Inte konstigt att Manchester United försöker lura bort honom från Ajax. Det sades tidigare vara en klar affär men det verkar inte vara fallet, och kanske övertygas Redan att stanna i och med uppflyttningen till U19-laget.En stor talang har Ajax tappat i januari, U19-lagets spelfördelare Franco Antonucci. Belgaren (med italienskt påbrå) plockades in från Anderlecht sommaren 2015 och har gått från klarhet till klarhet vilket skapat intresse från massa klubbar, och AS Monaco har pungat ut 3 miljoner euro för 17-åringen, som tyvärr lämnar Ajax.

