Januarifönstret: El Ghazi på väg ut, Deulofeu eller brasseytter på väg in?

Anwar El Ghazis dagar i Amsterdam verkar vara räknade. Samtidigt ryktas det om både Evertons Gerard Deulofeu och Sao Paulos David Neres som ersättare.

Ryktena om Anwar El Ghazi s stundande transfer till Lille fortsätter. Hans syster tillika rådgivare Nabila El Ghazi bekräftade för De Telegraaf att man pratat med Lille i måndags. Till Algemeen Dagblaad sa Marc Overmars idag att han tror att El Ghazis övergång till Lille snart kommer vara i hamn. Samtidigt intensifierar Ajax sin egen jakt på ytterspelare.Den det ryktats om seriöst i över en vecka nu är den 19-årige brassen David Neres som spelar i Sao Paulo. För ett år sedan anställdes Henk Veldmate som ny huvudscout i Ajax vilket inneburit att man ökat scoutningen i Sydamerika (Veldmate var mannen som upptäckte Luis Suarez för Groningen) vilket resulterat i värvningarna av Davinson Sanchez och Mateo Cassierra i somras. David Neres är en högerytter som beskrivs som en skicklig dribbler (som alla brassar...) han har tre mål på sju a-lagsmatcher till sitt namn, och 1 U20-landskamp. Mike Verweij på De Telegraaf rapporterade den 12 januari att Ajax lagt ett bud på mellan 10 och 12 miljoner euro, ett bud man idag rapporterar ska ha förkastats av Sao Paulo, men att samtalen fortgår.De senaste dagarna har det börjat ryktas på allvar om ett annat alternativ, Evertons Gerard Deulofeu. Den dribblingsglade yttern sågs som en av La Masias största talanger men lyckades inte ta en plats i Barcelonas a-lag. I Everton har han blandat högt och lågt och den här säsongen funnit sig utanför laget, enligt rapporter har Ronald Koeman tröttnat på katalanen som enligt vissa ska ha ett rejält ego. The Guardian var först med att rapportera om att Ajax var intresserade av Deulofeu, De Telegraaf skriver också om Ajaxs intresse och lägger till att man i december fick ett bestämt nej från Everton gällandet ett lån av yttern, då de helst vill sälja honom permanent. En övergångssumma lär ligga norr om 10 miljoner euro. Koeman sade sig dock på en presskonferens idag vara öppen för möjligheten att låna ut Deulofeu då han är i behov av speltid. En radda klubbar utöver Ajax är givetvis också intresserade, bland annat sägs det att Milan lagt ett bud.Noterbart i Ajaxs jakt på en ny ytter är att det är tyst om Sam Larsson, trots att han är i superb form, kan dominera i Eredivisie och definitivt inte är för dyr om Ajaxs är villiga att buda 10 miljoner euro på David Neres. Samba-Sams kontrakt med Heerenveen går ut sommaren 2018 och man har redan förberett sig för en försäljning genom att låna in Martin Ødegaard, så en övergång borde inte te sig allt för dyr. Varför Ajax istället är mer intresserade av en oprövad brasse och ett notorist problembarn, båda för potentiellt mer pengar än Larsson, är svårt att förstå sig på.Lasse Schönes kontrakt går ut i sommar och man har börjat samtala med veteranen om en förlängning. Schöne har sagt följande: "Jag har kommit att älska den här klubben och känner mig som en äkta Ajacied. Att ha varit en Ajax-spelare under så lång tid gör mig stolt. Det är något magiskt. De senaste sex månaderna har förmodligen varit de bästa månaderna i hela min karriär. Jag har många skäl för att stanna, men det kan också vara mina sista chans för ett nytt äventyr."De Telegraaf rapporterade även igår att Wolfsburg även närmat sig Jairo Riedewald, efter Riechedly Bazoers transfer, men Peter Bosz blankt nej om det då han fortfarande ser Riedewald som en viktig del av laget framöver.Rörande rubrikerna om att Manchester United följer Kasper Dolberg för en möjlig sommartransfer: No shit att de följer honom, alla storklubbar i Europa måste väl ha koll på Dolberg, men han verkar ha fötterna på jorden och har gång på gång upprepat att han vill stanna i Ajax i flera år till då han vet att det är det bästa för hans utveckling.