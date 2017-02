Legia Warszawa 0 - 0 Ajax: Rånat på tydligt bortamål

Ajax reste till Warszawa för den första matchen i sextondelsfinalen av Europa League mot Legia. Efter matchen hamnar domarteamet i fokus då man missade att Ajax hade en boll tydligt över mållinjen tidigt i matchen. Att Ajax fick avsluta matchen med 10 man efter två gula kort på Kenny Tete lär också diskuteras.

Matchfakta

När Europa League s sextondelsfinaler lottades stod det klart att det blev en bekant motståndare för Ajax. För två år sen stötte man på Legia Warszawa, också den gången i Europa Leagues sextondelsfinaler. Då vann Ajax med 4-0 totalt över två matcher och Arkadiusz Milik blev den som sänkte sina landsmän med tre mål över de matcherna. Legia slutade trea i sin Champions League -grupp, en stark prestation då den innehöll Real Madrid, Borussia Dortmund och Sporting Lissabon och man faktiskt släppte in 25 mål på 6 matcher men ändå kom före Sporting.Det var vissa oroligheter i Warszawa inför matchen. Legia dömdes till att spela hemmamatchen mot Real Madrid i höstas inför tomma läktare efter supportrarnas uppträdande mot Borussia Dortmund, man fick även senare böter för incidenter i andra matcher. Legias stora delar av Legias supportrar har högerextrema åsikter. Man har även en vänskaplig relation till ADO Den Haags huliganer vilket var en brännpunkt när Ajaxs supportrar reste till Warszawa, ADO- och Ajax-supportrar har bråkat förut, ADO-leden har ofta riktat antisemitiska ramsor mot Ajax, så att man hittat vänner bland de högerextrema i Legia förvånar icke. Legia- och ADO-huliganer attackerade en pub Ajax-supportrar befann sig i på onsdagskvällen. Det var även gott om andra gäster där och pubägaren säger att Ajax-supportrarna skötte sig. Bilder och videoklipp Algemeen Dagblaad publicerat visar förstörelsen på puben efter huliganattacken, men ingen människa ska ha blivit skadad.Peter Bosz tvingades till en ändring i startelvan då Joël Veltman insjuknade under torsdagen, Kenny Tete ersatte honom. Veltman som skapade rubriker världen över med sin aktion i söndags då han stannade upp spelet, gestikulerade mot Bertrand Traoré som låg skadad, men sedan satte igång igen och ryckte förbi Spartas Ivan Caléro som stannat av. Direkt efter matchen försökte Veltman inte gör en så stor grej av det och sade att det bara var en kul grej. Efter kritikstormen har han dock backat och bett om ursäkt till Caléro och för sin handling som inte var fair play.Hos Legia syntes två ansikten bekanta för oss som följer holländsk fotboll, tjeckiske centern Tomas Necid, som var med när Zwolle slog Ajax med 5-1 i cupfinalen 2013; och mittfältaren Valeri Qazaishvili som är utlånad från Vitesse, där han haft Peter Bosz som tränare. Annars fanns två polska EM-spelare i startelvan, Michal Pazdan och Tomasz Jodlowiec (som man såg en del av om man följde Milik noga under EM!).Ajax började bra matchen bra och tog initiativet. Den första farliga chansen man skapade skulle visa sig vara hela matchens bästa målchans eftersom det faktiskt var mål, egentligen. Hakim Ziyech slog ett inlägg från vänster, Davy Klaassen kom perfekt i steget och tryckte bollen på mål. Målvakten Arkadiusz Malarz försökte göra en jätteräddning och domarteamet trodde att han gjort det trots Klaassens viftande för att bollen var inne. Och ja, bollen var inne. Här är en bild som visar det Och här en tydlig bild från polska Canal+ . Vad är poängen med straffområdesdomare? Har någon straffområdesdomare någonsin fattat ett beslut? Mållinjesteknologi måste införas helt och hållet nu.Ajax fortsatte spela bra, även om det efter en kvart kom till några småfarligheter för Legia. Först när Tete och André Onana missförstådd varandra om vem som skulle ta hand om bollen, för en kort sekund såg det ut att bli frigata för Qazaishvili men Onana var snabbt ute från sitt straffområde och löste situationen med en rensning. Någon minut senare hade belgaren Vadis Odjidja-Ofoe Legias första skott på mål, en vänster utifrån som Onana inte hade några problem med.Amin Younes gjorde en bra (hela 10 stycken lyckade dribblingar!), i den 33:e minuten snodde han bollen från Jodlowiec och friställde Ziyech som dock fick lite dålig vinkel till vänster i straffområdet så Malarz kunde rädda avslutet. Några minuter senare kom man närmre då Traoré testade ett snabbt överraskande skott från straffområdesgränsen precis som mot Sparta i söndags då det blev mål, nu hann Malarz precis ner till stolproten för att rädda.Sedan fick Onana verkligen visa sin klass. Daley Sinkgraven, som i övrigt gjorde en ny väldigt bra match, drällde med bollen efter en kort inspark från Onana. Odjidja-Ofoe snodde åt sig bollen och lyrade in ett inlägg till Necid vid straffpunkten. Necid tog ner bollen på bröstet och drog till direkt på volley och fick en bra träff. Onana hoppade rakt upp i luften, limmade det hårda skottet och höll bollen hela vägen genom landningen. Ett ingripande värdigt Gordon Stewart från Greppet Direkt-serien i Buster.Strax innan halvtid fick Ajax en gyllene chans att ta ledningen. Davinson Sanchez vann bollen på mittplan, Ziyech spelade fram Younes till vänster i straffområdet. Younes friställde Kasper Dolberg med en snillrik passning och den unge dansken fick ett öppet läge men förivrade sig och drog bollen över. Utöver situationen när Ajax faktiskt fick in bollen i mål får man inte bättre läge än så.Legia höjde sig lite efterhand i den andra halvleken, även om det fortsatt kunde skönjas en viss klasskillnad mellan lagen i vissa moment matchen igenom. Även om Legia flera gånger stressade Ajax med en bra hög press var Ajaxs kontinuerliga återerövringspress mycket bra ikväll, det såg ofta väldigt lätt ut för dem att ta tillbaka bollen. Ajaxs backlinje (utöver de enstaka misstagen från Sinkgraven och Tete) var stabilare än Legias (Davinson Sanchez släpper ju ingen jävel över bron) och framåt är Ajaxs spelare tekniskt skickligare.Legias bästa chans kom efter att man bytt Necid för Michal Kucharczyk. Strax efter att ha kommit in fick Kucharczyk ett läge att bryta fram på högerkanten. Han tog sig ner mot kortlinjen och fick med lite tur med sig bollen förbi den glidtacklande Nick Viergever och satte in inspelet i boxen. Tete lyckades kasta sig fram och täcka ut bollen så att den smet precis utanför stolpen, han förhindrade ett givet mål då Legias kapten Miroslav Radovic var precis bakom honom. Radovic som för övrigt senare fick ett gult kort för en armbåge i ansiktet på Tete i en luftduell och i och med det kortet är avstäng i returen. Minuten efter Radovics kort tog Tete själv ett då han tvingades fälla en Legia-spelare för att förhindra denne att bryta sig loss helt.Ajaxs bästa chans i den andra halvleken kom i den 78:e minuten då Lasse Schöne väggade sig igenom via Ziyech och ur snäv vinkel sköt ett skott som Malarz nätt och jämt höll ute med en improviserad fotparad.I den 84:e minuten fick då Tete sitt andra gula kort och det går att diskutera. Han drar lite i motståndaren i mittcirkeln, men denne faller lätt. Visst kan det kanske ges en frispark men motiverade det ett gult kort? Nja, om det var en så allvarlig obstruktion kan diskuteras. Tete själv sa efter matchen att den första varningen var korrekt men han inte förstår den andra. Det gjorde inte heller Davy Klaassen som till slut fick ett gult kort för protest. Den spanske domaren David Fernandes Borbalán lyckades verkligen sätta sin prägel på matchen.Sen får man skänka en tanke till Justin Kluivert som inte fick någon vidare kul Europadebut. Han byttes in i den 73:e minuten, men byttes ut i den 86:e efter Tetes utvisning då man behövde sätta in en ny back.Ajax kunde (och borde, ehum) ha vunnit matchen men man får ta 0-0-resultatet. Hemma i Amsterdam ska man förhoppningsvis kunna få in bollen även så att domaren ser det. Bäst i Ajax ikväll: Younes och Traoré, Klaassen, hela backlinjen (särskilt Sanchez och Sinkgraven) samt Onana. Sen får jag även ge min hackkyckling Heiko Westermann att han gjorde ett bra inhopp där i slutet.På söndag kl 14.30 återser Peter Bosz sin gamla arbetsgivare då Ajax tar emot Vitesse. Returen mot Legia spelas inför en sedan flera veckor slutsåld Amsterdam Arena kl 19.00 nästa torsdag.Legia WarszawaAjaxBroz, Radovic, Tete, KlaassenTeteMalarz; Broz, Dabrowski, Pazdan, Hlousek; Kopczynski, Jodlowiec; Radovic, Odjidja-Ofoe (Hämäläinen '82), Qazaishvili (Guilherme '59); Necid (Kucharczyk '58)Onana; Tete (utv '84), Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (van de Beek '81); Traoré (Kluivert '73, Westermann '86), Dolberg, Younes