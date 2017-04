Efter mirakelvändningen igår är Ajax framme i semifinal, kan man uträtta nya stordåd?

Lottade mot Lyon i semifinalen, hemmamatchen flyttad till onsdagen

Ajax har lottats mot Lyon i semifinalen av Europa League. Den första matchen har flyttats från torsdagen till onsdagen på grund av en krock med Hollands nationella minnesdag för krigsoffer.





De planerade speldatumen var 4 och 11 maj, men redan innan kvartsfinalerna hade man från Ajax flaggat för att detta kunde vålla problem om Ajax skulle få börja hemma, som så också blev fallet. 4 maj är nämligen Dodenherdenking i



UEFA gör sällan rätt, men idag får man ge dem att de hanterade detta rätt, strax efter lottningen meddelades att Ajax - Lyon på grund av omständigheterna kommer spelas onsdag den 3 maj istället, kl 18.45.



Ajax och Lyon har stött på varandra i Europaspel fyra gånger tidigare, då man varit i samma grupp i



2002/03 var den fina säsongen när Ronald Koeman ledde Ajax till en andra raka Eredivisie-titel och kvartsfinal i Champions League (där man föll på målsnöret mot slutsegrarna Milan). Hemmamatchen mot Lyon vann man med 2-1 och Zlatan



2011/12 var inte lika roligt Europaspel för Ajax. Båda gruppspelsmatcherna mot Lyon slutade 0-0. I sista omgången mötte Lyon redan avhängda



Senast Ajax var i semifinal i Europspel var för tjugo år sen, 1996-97 när man nådde semifinalerna i Champions League för tredje säsongen i följd. Då föll man mot Juventus, som man förlorade finalen året innan mot på straffar, och gick miste om en tredje raka finalen. Då befann sig bland andra



Ajax drömmer om en ny europeisk final och även om de flesta verkade hoppas på ett nytt möte med Celta Vigo, som man tog fyra poäng av i gruppspelet, ser man möjligheter med Lyon-lottningen. Studioexperten Aad de Mos, som tränade Ajax 1982-1985 anser att Ajax kan utnyttja svagheter i Lyons försvar.



Något annat som bör lyftas är vilket fair play Schalke visade upp igår. Efter matchen, en tung förlust i förlängningen för hemmalagets del, spelade man Bob Marleys 'Three Little Birds' ur högtalarna. Den spelas normalt på Amsterdam Arena när andra halvlek ska börja och är Ajax-supportrarnas inofficiella anthem. Otroligt snyggt av Schalke att spela den igår



Avslutningsvis en blänkare: Medan resten av laget åkte buss hem till Amsterdam nu på morgonen så åkte Ajax drogs som första lag i lottningen av semifinalerna i Europa League idag, vilket innebär att man börjar som hemmalag i dubbelmötet med Lyon . I den andra semfinalen ställs Celta Vigo mot Manchester United.De planerade speldatumen var 4 och 11 maj, men redan innan kvartsfinalerna hade man från Ajax flaggat för att detta kunde vålla problem om Ajax skulle få börja hemma, som så också blev fallet. 4 maj är nämligen Dodenherdenking i Holland , minnesdagen för holländare som dött i krig från andra världskriget och framåt. Amsterdams borgmästare Eberhard van der Laan, själv Ajax-supporter, slog fast att en fotbollsmatch, likt övriga stora evenamang, inte kunde tillåtas ske i Amsterdam den dagen. Hur trevligt det än är med supportermassorna vid en stor match så skulle det störa minneshögtiderna i staden. Den 5 maj är sen Bevrijdingsdag, frihetsdagen då man firar friheten efter den tyska ockupationen, dessa två dagar är stora i Amsterdam som drabbades hårt av den tyska ockupationen (inte minst stadens stora judiska befolkning som nästan utrotades).UEFA gör sällan rätt, men idag får man ge dem att de hanterade detta rätt, strax efter lottningen meddelades att Ajax - Lyon på grund av omständigheterna kommer spelas onsdag den 3 maj istället, kl 18.45.Ajax och Lyon har stött på varandra i Europaspel fyra gånger tidigare, då man varit i samma grupp i Champions League två gånger, först 2002/03 och senast 2011/12.2002/03 var den fina säsongen när Ronald Koeman ledde Ajax till en andra raka Eredivisie-titel och kvartsfinal i Champions League (där man föll på målsnöret mot slutsegrarna Milan). Hemmamatchen mot Lyon vann man med 2-1 och Zlatan Ibrahimovic gjorde båda målen, båda kan ses här , det första är ett av hans snyggaste i Ajax. Även bortamötet vann Ajax efter mål av Steven Pienaar och Rafael van der Vaart . Ajaxs startelva är fin nostalgisk läsning: Maarten Stekelenburg ; Hatem Trabelsi, John O'Brien, Cristian Chivu, Maxwell; Abubakari Yakubu (som tog sitt andra gula i 85:e), Tomas Galasek, Jari Litmanen ; Victor Sikora, Zlatan Ibrahimovic och Andy van der Meyde i hemmamatchen, med Henk Timmer, André Bergdølmo, Jan van Halst, Richard Witschge, Steven Pienaar, Wamberto och Nikos Machlas på bänken. Till bortamatchen stod Joey Didulica i mål och Nigel de Jong och Mido var i startelvan medan Rafael van der Vaart, som drogs med skador, hoppade in och alltså gjorde mål.2011/12 var inte lika roligt Europaspel för Ajax. Båda gruppspelsmatcherna mot Lyon slutade 0-0. I sista omgången mötte Lyon redan avhängda Dinamo Zagreb medan Ajax mötte Real Madrid. Lyon behövde vinna med sex bollar för att ta andraplatsen från Ajax. Ajax förlorade med 0-3 mot Real Madrid efter ett mål felaktigt bortdömt för offside. Lyon vann med 7-1, målsumparen Bafetimbi Gomis hittade rätt fyra gånger om och något Ajaxs supportrar inte glömt är hur Dinamo-backen Domagoj Vida efter ännu ett baklängesmål leende plockade bollen ur nätet och blinkade till Gomis.Senast Ajax var i semifinal i Europspel var för tjugo år sen, 1996-97 när man nådde semifinalerna i Champions League för tredje säsongen i följd. Då föll man mot Juventus, som man förlorade finalen året innan mot på straffar, och gick miste om en tredje raka finalen. Då befann sig bland andra Edwin van der Sar och Marc Overmars på planen, nu är de ordförande respektive sportchef i Ajax. Richard Witschge startade, Winston Bogarde och Nordin Wooter hoppade in, alla tre är nu ungdomstränare i Ajax.Ajax drömmer om en ny europeisk final och även om de flesta verkade hoppas på ett nytt möte med Celta Vigo, som man tog fyra poäng av i gruppspelet, ser man möjligheter med Lyon-lottningen. Studioexperten Aad de Mos, som tränade Ajax 1982-1985 anser att Ajax kan utnyttja svagheter i Lyons försvar.Något annat som bör lyftas är vilket fair play Schalke visade upp igår. Efter matchen, en tung förlust i förlängningen för hemmalagets del, spelade man Bob Marleys 'Three Little Birds' ur högtalarna. Den spelas normalt på Amsterdam Arena när andra halvlek ska börja och är Ajax-supportrarnas inofficiella anthem. Otroligt snyggt av Schalke att spela den igår vilket gav mäktig allsång i bortakurvan Avslutningsvis en blänkare: Medan resten av laget åkte buss hem till Amsterdam nu på morgonen så åkte Justin Kluivert hem mitt i natten med lagledaren Herman Pinkster. Anledningen? Att Kluivert inte skulle missa sin uppkörning idag!

0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-04-21 16:16:59

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Ajax

AFC Ajax

2017-04-21 16:16:59

AFC Ajax

2017-04-21 00:29:57

AFC Ajax

2017-04-20 06:26:00

AFC Ajax

2017-04-16 19:07:45

AFC Ajax

2017-04-13 23:39:37

AFC Ajax

2017-04-13 15:03:32

AFC Ajax

2017-04-08 22:24:31

AFC Ajax

2017-04-05 23:23:53

AFC Ajax

2017-04-02 17:32:05

AFC Ajax

2017-04-01 15:02:19

ANNONS:

Ajax har lottats mot Lyon i semifinalen av Europa League. Den första matchen har flyttats från torsdagen till onsdagen på grund av en krock med Hollands nationella minnesdag för krigsoffer.Ajax satt i förarsätet efter en övertygande seger hemma i Amsterdam, men släppte på gasen i andra mötet och Schalke tog dubbelmötet till förlängning, en förlängning Ajax fick spela med 10 man i. 3-0-målet såg ut att avgöra för tyskarna men sent i förlängning utförde Ajax en mirakulös vändning vilket gör att man är klara för sin första europeiska semifinal på 20 år.Ajax stod för en mycket imponerande insats i hemmamatchen och segersiffrorna hade blivit mycket större än 2-0 om inte Ralf Fährmann storspelat i Schalke-målet. För returen i Gelsenkirchen gäller det nu för Ajax att slutföra jobbet och vara redo för ett Schalke som kommer kriga för att komma tillbaka från underläget.Ajax vände och vann mot Heerenveen trots att man hamnade i underläge efter en skakig inledning. Fem olika målskyttar blev det i femettan som innebar att man fortsätter hänga efter Feyenoord i ligatoppen, 1 poäng skiljer med tre omgångar kvar.Ajax stod för en ny glimrande insats i Europa League med en dominant seger över Schalke 04. Kapten Davy Klaassen prickade in båda målen i segern som hade blivit mycket större om det inte vore för en storspelande Ralf Fährmann.Vi är framme i kvartsfinal i Europa League, Ajax är formstarka och Kasper Dolberg är tillbaka från skada. Publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar återvänder till Amsterdam med sitt Schalke - ett förspel inför en eventuell hemkomst i sommar?Ajax hade inga problem med att avfärda NEC på bortaplan och går upp jämsides med Feyenoord i toppen. Feyenoord spelar imorgon mot PEC Zwolle.Trots ledning och klart spelövertag bjöd Ajax in AZ i matchen efter egna misstag. En cykelsparkande mittback blev räddningen för Ajax, som fortsätter hålla liv i titelracet trots att Feyenoord samtidigt krossade jumbon Go Ahead Eagles med 8-0.Slutresultatet ger intrycket av att De Klassieker var en jämn match, men det är långt ifrån sanningen. Ajax fick en flygande start efter ett fantastiskt frisparksmål av Lasse Schöne i den första minuten och fullkomligt krossade Feyenoord, anförda av 17-årige Justin Kluivert.Imorgon spelas säsongens sista De Klassieker, det hetaste mötet i Holland. Feyenoord leder ligan sex poäng före Ajax vilket gör matchen till ett absolut måste för Ajax att vinna för att kunna fortsätta ha någon form av hopp om ligatiteln.