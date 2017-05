Lyon 3 - 1 (4-5) - Ajax: FINAL

Efter ännu en helt galen föreställning är det klart: AFC Ajax är i final av Europa League, klubbens första europeiska final på 21 år.

Ajax är i final av Europa League . Efter två helt vansinniga matcher mot Lyon Så vi dyker väl rätt in i kvällens krankzinnige wedstrijd på en fullsatt Parc Olympique Lyon, 54.500 åskådare varav 2800 tillresta från Amsterdam som höll sjöng ut hemmapubliken matchen igenom, som vaknade till då och då, främst vid Lyons mål. Peter Bosz stoppade in Nick Viergever och Joël Veltman som ytterbackar igen efter sina avstängningar, i övrigt var startelvan densamma som i hemmamatchen. Hos Lyon så startade Rafael som högerback istället för Christophe Jallet och Corentin Tolisso tog ett kliv ner på Lucas Tousart s plats för att ge rum åt Alexandre Lacazette där framme tillsammans med Nabil Fekir Mathieu Valbuena och Maxwel Cornet.Som väntat gick Lyon ut hårt från avspark och stressade och pressade Ajax högt upp i banan. De höll i det de första tio minuterna utan att riktigt komma åt några riktiga lägen och sen lyckades Ajax arbeta sig in i matchen och ta över mer och mer, och snart hotade istället Ajax då man kunde ställa om varje gång man hade bollen och direkt utnyttja att Lyon, precis som i matchen på Johan Cruijff Arena, fortsatte spela ett helt bisarrt försvarspel. Oerhört långt mellan lagdelarna vilket gjorde att det räckte med två-tre pass till rätt adress för att Ajax skulle ha en målchans direkt.Först var det Hakim Ziyech Davy Klaassen och Kasper Dolberg som kombinerade sig igenom, men danskens skott blockerades av en Lyon-försvarare. I andravågen fick Bertrand Traoré bollen, skar in i straffområdet och lyfte bollen mot bortre, om det var menat som ett skott eller inlägg var oklart men Anthony Lopes tvingades i alla fall tippa ut bollen för att förhindra ett mål.Minuter senare fick Ajax en frispark efter att Nicolas Nkoulou sparkat högt med sulan först i en duell med Ziyech. Ajax överraskade Lyon igen då Ziyech slog frisparken snabbt, en lyftning till Amin Younes som tagit en löpning från det sovande försvaret. Fri med Lopes lyfte han bollen över målvakten i steget men den landade på nättaket.Lyons bästa chans dittills i matchen kom i den 23:e minuten är Valbuena slog en hörna som kaptenen Maxime Gonalons nickade rakt i famnen på André Onana. Onana slog utsparken snabbt vilket tog Lyon helt på sängen, det var som ett knattelag som glömde bort att jobba hem. Bollen nickades ner och Younes kunde spela igenom Ziyech - återigen två pass och så hade man ett friläge. Ziyech kom in från vänster och Lopes kom ut snabbt från sin linje och räddade Ziyechs avslut.Sedan kunde inte Lopes rädda sitt lag en gång till när man på nytt blev totalt överraskade av att Ajax satte igång snabbt med en lång och precis utspark från Onana. Younes spelade nu igenom Dolberg som kom in från vänster likt Ziyech men höll sig kyligare och nätt chippae bollen över utrusande Lopes så att bollen studsade retfullt långsamt in i mål, 0-1 Ajax och ledning med 5-1 totalt!Ajax fortsatte spela bra, men mot slutet av halvleken ordnade Lyon upp det lite, och plötsligt från ingenstans fick man en biljett in i matchen. Bollen spelades in till Lacazette i straffområdet och Matthijs de Ligt kom in alldeles för bryskt i ryggen på stjärnforwarden och domaren blåste straff. Lacazette tog hand om den själv, stannade upp i ansatsen och lade bollen i ena hörnet medan Onana gick åt det andra, 1-1 och 5-2 totalt.Borta mot Schalke tappa Ajax sitt övertag när man släppte in två mål direkt efter varandra, och liknande händelseutveckling fick vi se nu. Lyon anföll igen efter straffmålet, Viergever missade en rensning så bollen hamnade hos Fekir som kunde spela in bollen i boxen där Lacazette kom på bortre och petade in 2-1. Plötsligt var Lyon med i matchen igen, ställningen totalt 5-3 till Ajax med en halvlek kvar av dubbelmötet.Precis som i den första halvleken inledde Lyon den andra intensivt de första tio minuterna och stressade fram chanser som man dock inte utnyttjade, återigen arbetade sig Ajax sen in i matchen men Lyon var mer skärpta i försvarsspelet nu och bjöd inte på riktigt samma oceaner av yta som tidigare, nu var det mest bara insjöar av yta Ajax ibland bjöds på.Det har varit lite irriterat tidigare i dubbelmötet, särskilt den här matchen. Lacazette satte lite tonen för den med en tidig kapning på Veltman som borde renderat i minst ett gult kort men som domaren lät passera. I den andra halvleken blev det bara stökigare, Lyons försök att stressa Ajax ledde ofta till att fransoserna kom in sent men hårt i tacklingar och snart började korten hagla och även Ajax ådrog sig två tidigt när Veltman, som ådrog sig två gula kort mot Schalke hade problem med Valbuena och fick ett gult. Och Valbuena fixade sedan ett gult på Klaassen genom att kasta sig till marken vid en avblåsning. Både Veltman och flera Lyon-spelare - främst Fekir och Mouctar Diakhaby - kunde även fått sin andra gula kort snabbt efter sina första, Peter Bosz gjorde helt rätt i att ta av Veltman och sätta in Kenny Tete . Veltman visade mot Schalke att han är en säkerhetsrisk bakåt och än mer när han är varningsbelastad, Tete kom in och precis som mot Schalke stängde han ner den kanten betydligt bättre.Tete in var Boszs andra byte, det första kom tidigt i den andra halvleken då Donny van de Beek ersatte Lasse Schöne, också det helt rätt byte då Schöne inte riktigt kommit till sin rätt ikväll. Unge van de Beek kom in och var hur cool som helst med bollen och kunde lugna ner spelet lite.Med kvarten kvar fick Lyon nästa jättechans att öka på spänningen när Fekir slog ett inlägg som Lacazette nickade, bollen hamnade ute hos nyinbytte vänsterbacken Maciej Rybus , Onana kom ut mycket bra och räddade polackens avslut.Minuter därefter var van de Beek otroligt när att döda matchen med ett drömmål. Efter en resultatlös hörna lyckades Klaassen behålla kontroll över bollen vid utkanten av Lyons straffområde. Han passade till sin lika blonda mittfältskompatriot och "Maradonny" van de Beek lade upp bollen och drog på ett hårt och skruvat skott som tog klockrent i kryssribban och studsade ut. Otroligt nära igen för van de Beek som prickade ribban även i hemmamatchen mot Schalke med ett ännu hårdare skott.Ett mål där hade nog avgjort det för Ajax, men istället gick utvecklingen i rask takt åt det andra hållet. Nicky Viergever är en man som kan göra matcher spännande på olika vis. I Gelsenkirchen frälste han Ajax med sitt förlängningsmål. Ikväll gjorde han det annorlunda. Han missade rensningen vid 2-1 och nu var det han som var olycksalig igen då nyinbytte Rachid Ghezzal s nick tog på hans ben vilket ställde Onana och 3-1 var ett faktum. Lyon behövde nu bara ett mål till för att ta det hela till förlängning. Sen tyckte Viergever visst att Bosz dragit ner på spänningsgraden när han bytte ut kortbelastade Veltman, så Viergever kom två gånger om in i vansinnessatsningar. Den första som renderade i ett gult kort var onödig, uppe vid mittlinjen. Den andra var kanske lite mer nödvändig för att förhindra ett farligt läge för Lyon. Tillsammans innebar de att Viergever blev den som fick syna det röda kortet, att 22 spelare skulle slutföra matchen efter de satsningar vi sett från båda håll i den andra halvleken kändes otänkbart.Med alla byten gjorda ( Justin Kluivert hade ersatt Younes strax innan) fick Bosz och Ajax improvisera. Den mest offensiva mittfältaren Ziyech var också en av två kvarvarande vänsterfötter tillsammans med Traoré (eller, eventuellt Kluivert. Han är så tvåfotad att man inte är helt säker på vilken han föredrar). Så Ziyech föll ner som någon form av vänsterback samtidigt som van de Beek och Klaassen, som är bättre defensivt än honom, också föll ner mer. Fräsche Kluivert fick huvudansvaret att jaga därframme medan Dolberg och Traoré fick jobba över stora ytor på sidorna.Cornet fick nästa jättechans för Lyon då ett inlägg nådde honom omarkerad i bortre delen av straffområdet men hans avslut strök utsidan av stolpen.Nu mådde man inte bra som Ajax-supporter, man kunde knappt stå ut med fotboll som denna, påfrestningen var för stor. Det här var en match där Davinson Sánchez står för 13 rensningar men också en match där Davinson Sánchez när klockan passerar 90 minuter och med en man mindre gör en brytning ur position och fortsätter att driva upp som en härförare in i offensivt straffområde. Slutligen var det också en match där Traorés bollkladdande förstörde den och ett otal andra chanser.Tre minuter lade domaren till men när Cornet med halvminuten kvar av den stopptiden slicar ett inlägg ut över kortlinjen går luften ur Lyon. Spelet kommer igång igen, utspark, inkast, pipan i munnen, bollen i spel, slutsignal. Fransoser som kollapsar i gräset. Totalt glädjefnatt hos Ajax. Assistent Hendrie Krüzen styrkelyfter Bosz. Ziyech bara faller ihop. de Ligt sliter av sig tröjan och bara vrålar. Davy Klaassen som är så mycket Ajax man kan vara, tappar fattningen totalt, återfår den sen och rusar ihop med Onana 100 meter över planen bort till bortaklacken som är längst upp vid taket på motsatt sida.Hemmaspelarna och hemmasupportrarna försvinner snabbt, Ajax-spelarna och supportrarna är kvar länge. De sjunger ihop. Klaassen och de Ligt blir capos. Spelarna försvinner in i katakomberna igen, Klaassen och Abdelhak Nouri kommer ut igen med en svensk flagga. Ajax ska till Friends Arena. Man kommer möta vännen Daley Blinds Manchester United, ledda av José Mourinho som är allt Ajax inte är. Pengar, köpelag och genomtråkig tränare. Det blir en final att minnas. Och kanske sunt nog en annan matchbild än dessa två helt galna matcher mot Lyon.Ajax är i final. Den spelas den 24 maj 2017. Den 24 maj 1995 avgjorde Patrick Kluivert Champions League -finalen för Ajax. Vad gör Justin 22 år senare?Den 24 maj 2017 blir också exakt 2 år och 2 månader efter Johan Cruijffs dödsdag. Det är djupt sorgligt att den störste av dem alla inte får uppleva detta. 2011 var han den enda som, med sin vanliga övertygelse, sa att Ajax kunde återvända till toppen.Dit is mijn club, mijn ideaal, dit is de mooiste club van alemaal.LyonAjax0-1 Dolberg '27, 1-1 Lacazette (straff) '45, 2-1 Lacazette '45+2, 3-1 Ghezzal '81Morel, Tolisso, Diakhaby, Veltman, Klaassen, Nkoulou, Fekir, ViergeverViergeverLopes; Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Morel (Rybus '75); Gonalons, Tolisso; Cornet, Fekir, Valbuena (Ghezzal '77); LacazetteOnana; Veltman (Tete '65), Sánchez, de Ligt, Viergever (utv '84); Klaassen, Schöne (van de Beek '59), Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes (Kluivert '82)