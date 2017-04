NEC 1 - 5 Ajax: Målfest sätter press på Feyenoord

Ajax hade inga problem med att avfärda NEC på bortaplan och går upp jämsides med Feyenoord i toppen. Feyenoord spelar imorgon mot PEC Zwolle.

Matchfakta

Ajax har ett intensivt spelschema i april. Förra söndagen var det De Klassieker, i onsdags veckoomgång och idag match igen, nästa torsdag är det Europa League -kvartsfinal mot Schalke och på söndagen möter man PSV . Peter Bosz har understrukit vikten av den breda trupp han har att tillgå för att hålla alla spelare fräscha i slutskedet av säsongen. Det blev tre ändringar i startelvan till kvällens match, den första var den väntade, att Joël Veltman, som var avstängd mot AZ, fick tillbaka sin startplats från Kenny Tete . Sen valde Bosz att vila Daley Sinkgraven , som haft skadeproblem, och Justin Kluivert då Bosz inte vill överbelasta 17-åringen. Matthijs de Ligt klev in i backlinjen (och Nick Viergever ut på Sinkgravens vänsterbacksplats) och David Neres ersatte Kluivert. Davy Klaassen , som klev av i halvtid mot AZ efter flera smällar på skenbenen, kom till start, men fortfarande ingen Kasper Dolberg i matchtruppen, även om dansken kunnat träna med gruppen den här veckan.Hos hemmalaget NEC, som kämpar i botten av tabellen, startade ingen av svenskarna Jordan Larsson och Mikael Dyrestam. Ett kännbart tapp för NEC var att mittfältskreatören Ali Messaoud missade matchen då hans pappa tyvärr gick bort i dagarna. Tyske tränaren Peter Hyballa valde en fembackslinje för att försvara sig mot Ajax.Det fick de inte mycket för dock, matchen var bara några minuter gammal när Ajax tog ledningen. Kombinationen liknande den som ledde fram till första målet även mot AZ. Bertrand Traoré dribblade, lade ut bollen till höger på David Neres och löpte in i boxen. Neres sökte Traoré med inspelet men istället styrdes bollen in i eget mål av polske mittbacken Wojciech Golla. Vilket innebar att NEC gjort självmål i 5 av de 7 senaste mötena med Ajax.Ajax ökade snabbt på sin ledning. Amin Younes dribblade in från vänster och spelade igenom David Neres, som löpte igenom perfekt och kyligt placerade in 0-2 bakom Joris Delle.Efter en kvarts spel fick Matthijs de Ligt läkarvård efter en avgörande tackling han satt in några minuter tidigare, han verkade ta sig åt höften/låret men spelade vidare.Halvvägs igenom första halvleken skulle det stå 0-3 på resultattavlan. Snyggt kombinationsspel mellan Neres och Traoré slutade med att Neres stack in en boll i målområdet perfekt för Younes som kom med fart men pressad av en back på något sätt lyckades sätta bollen skyhögt över det öppna målet från bara någon meters avstånd. Ett läge som är svårare att missa än att göra mål på, vet undertecknad av egen erfarenhet sedan en incident på grusplanen på Hagaskolan, Kumla en sensommarkväll 2008.0-3 kom istället senare i halvleken. Nu var det fint förspel av Younes och Klaassen som sedan hittade Traoré som läckert lurade bort sin bevakare med en dragning och skickade in sitt åttonde ligamål. Klaassen var strax före halvtid närapå att utöka ledningen med ett tungt direktskott, framspelad av Younes, men Delle räddade till en hörna.Bosz gjorde ett dubbelbyte i halvtid, Jairo Riedewald ersatte nu de Ligt och Donny van de Beek , som ersatte Klaassen i halvtid mot AZ, kom nu in för Lasse Schöne. Schöne som spelade 90 minuter både mot Feyenoord och AZ, men lite märkligt att vila honom nu då han ändå är avstängd mot Schalke.Tidigt i den andra halvleken hade Ajaxs nästa boll inne men det dömdes bort. Det var en lång anfallssekvens som mynnade ut i det. Det började med att Younes gjorde bort högerbacken Michael Heinloth med en fint och tunnel. Younes spelade in till Traoré vars avslut blockerades av en försvarare vilket ledde till ett utdraget flipperspel i NEC:s straffområde då det var gott om både hemma- och bortaspelare. Till slut fick David Neres på ett skott, som Delle räddade. NEC-backar tog sedan för god tid på sig med bollen vilket gjorde att Klaassen snodde åt sig bollen och från kortlinjen lyckades trä in bollen i mål i bortre burgaveln. Linjedomaren vinkade bort det och menade att bollen var över kortlinjen vilket...inte ser ut att vara fallet på reprisbilderna. Bas Nijhuis, känd som en av Holland s sämsta domare, har visst en linjedomare av samma skrot och korn...Istället blev det NEC som hittade rätt. I halvtid hade man bytt in 17-årige mittfältaren Ferdi Kadioglu, en jättetalang som har många ögon på sig. Han hade redan hotat en gång med ett farligt skott och när han sedan fick bollen när NEC tog Ajax på sängen med en snabb omställning så lobbade han finurligt bollen över utrusande André Onana och in i mål. Veltman på mållinjen lyckades bara nicka bollen i egen ribba och in, men bollen var redan över linjen så målet är Kadioglus, hans fjärde för säsongen. Imponerande av en 17-årig mittfältare som inte ens spelat alla matcher för bottenlaget.NEC fick lite liv efter reduceringen, och atmosfären på De Goffert blev bättre när Ajaxs högljudda tillresta klack fick lite konkurrens av hemmasupportrarna.Snart återfick Ajax kontroll på händelserna och lugnade ner det med ett nytt mål. Younes dribblade in snyggt från vänster och spelade Klaassen som fint direktskarvade till Traoré som fick med sig bollen i steget och höll sig kall när han prickade in 1-4, sitt andra mål i matchen, tredje denna vecka och nionde i ligan. Hakim Ziyech fastställde senare slutresultatet när han dribblade igenom på egen hand och snyggt placerade in femettan, en ny klassaktion av den glödhete playmakern.Segern gör att Ajax åtminstone tillfälligt går upp jämsides med Feyenoord i tabellen. Feyenoord spelar imorgon 14.30 borta mot PEC Zwolle. I övrigt kan noteras att PSV tappade mark på Ajax igår då man spelade 2-2 borta mot Twente i en match som kommer bli ihågkommen för en bisarr händelse: Mitt under matchen gjorde polisens drogrotel tillslag mot Twente-supportrarnas klubbhus och ståplats vilket ledde till lite oroligheter och att speakern uppmanade folk att lämna matchen (!) med en kvart kvar medan spelet fortgick. Många tog hans råd och missade hemmalagets sena kvittering.NECAjax0-1 självmål Golla '4, 0-2 Neres '8, 0-3 Traoré '32, 1-3 Kadioglu '54, 1-4 Traoré '60, 1-5 Ziyech '78van de BeekDelle; Heinloth, Dumic, Golla, Sturing (Kadioglu '46), Burnet; Breinburg (von Haacke '70), Rayhi, Bikel; Awoniyi, Grot (Fomitschow '83)Onana; Veltman, Sánchez, de Ligt (Riedewald '46), Viergever; Klaassen, Schöne (van de Beek '46), Ziyech; Neres, Traoré (Cassierra '79), Younes