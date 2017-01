Nemanja Gudelj cashar in i Kina.

Nemanja Gudelj klar för Tianjin Teda

Nemanja Gudeljs övergång till kinesiska Tianjin Teda är i hamn och blir lukrativ för både Ajax och Gudelj.





Transfersumman landar, enligt De Telegraaf, på 5 miljoner euro + en vidareförsäljningsklasul och en bonus. Enligt Voetbal International landar den på 5.5 miljoner euro och vidareförsäljningsklasulen som enligt dem ligger på 20 %. Det får man vara nöjda med att man får för mittfältaren som bråkat sin väg bort från klubben.



Gudelj värvades från AZ sommaren 2015 för 6 miljoner euro och var ordinarie under Frank de Boers sista säsong och i början av Peter Boszs tid. Efter att ha bänkats sade Gudelj att han inte kände sig motiverad att spela utan en startplats. En givetvis helt ohållbart oprofessionell attityd som lett till att han inte spelat en minut till.



Köpet av Gudelj spädde på meningsskiljaktigheterna mellan dåvarande akademichef Wim Jonk och sportchefen Marc Overmars då Jonk såg värvningen som onödig och att Gudelj bara skulle stå i vägen för yngre spelare som



Noterbart är att Gudeljs



I övriga transfernyheter så har Voetbal International rapporterat att Ajax följer Sam Larsson och AZ:s vänsterback Ridgeciano Haps, vilket knappast kommer som några överraskningar. Det återstår att se om det materialiserar sig till något konkret. Nyheten kom ut för några dagar sedan, att Nemanja Gudelj var på väg till Kina. Idag blev affären officiellt klar. De Telegraaf var först med att rapportera det och för några minuter sen gick Ajax officiellt ut med det. Gudelj skriver på för tre år i Tianjin Teda, han får en årslön på 5 miljoner euro (netto) och 2 miljoner euro i signing-bonus.Transfersumman landar, enligt De Telegraaf, på 5 miljoner euro + en vidareförsäljningsklasul och en bonus. Enligt Voetbal International landar den på 5.5 miljoner euro och vidareförsäljningsklasulen som enligt dem ligger på 20 %. Det får man vara nöjda med att man får för mittfältaren som bråkat sin väg bort från klubben.Gudelj värvades från AZ sommaren 2015 för 6 miljoner euro och var ordinarie under Frank de Boers sista säsong och i början av Peter Boszs tid. Efter att ha bänkats sade Gudelj att han inte kände sig motiverad att spela utan en startplats. En givetvis helt ohållbart oprofessionell attityd som lett till att han inte spelat en minut till.Köpet av Gudelj spädde på meningsskiljaktigheterna mellan dåvarande akademichef Wim Jonk och sportchefen Marc Overmars då Jonk såg värvningen som onödig och att Gudelj bara skulle stå i vägen för yngre spelare som Donny van de Beek och Carel Eiting, något Jonk visats haft rätt i. Jonk sparkades ut från klubben senhösten 2015.Noterbart är att Gudeljs lille bror Dragisa, en vänsterback, värvades samtidigt till Ajaxs akademi och fortfarande tillhör U19-laget även om han får magert med speltid, oklart vad som händer med honom.I övriga transfernyheter så har Voetbal International rapporterat att Ajax följer Sam Larsson och AZ:s vänsterback Ridgeciano Haps, vilket knappast kommer som några överraskningar. Det återstår att se om det materialiserar sig till något konkret.

0 KOMMENTARER 66 VISNINGAR 0 KOMMENTARER66 VISNINGAR WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-01-05 18:15:21

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Ajax

AFC Ajax

2017-01-05 18:15:21

AFC Ajax

2017-01-02 15:16:28

AFC Ajax

2016-12-18 19:14:06

AFC Ajax

2016-12-15 20:43:51

AFC Ajax

2016-12-11 18:54:30

AFC Ajax

2016-12-08 23:28:26

AFC Ajax

2016-12-04 19:17:01

AFC Ajax

2016-11-27 17:25:17

AFC Ajax

2016-11-24 21:34:06

AFC Ajax

2016-11-20 17:08:14

ANNONS:

Nemanja Gudeljs övergång till kinesiska Tianjin Teda är i hamn och blir lukrativ för både Ajax och Gudelj.Januarifönstret har öppnat och för Ajax kan det innebära en hel del affärer. Riechedly Bazoers övergång till Wolfsburg blev kvar redan i december. Idag har det kommit ut att Nemanja Gudelj är på väg till Kina. Det finns italienskt intresse för Anwar El Ghazi samtidigt som Ajax själva är på jakt efter en till ytter och en ytterback.Ajax tog ledningen efter ett kanonmål av Davy Klaassen, men forne Ajax-kaptenen Siem de Jong räddade en poäng för PSV i en stökig toppmatch där Ajax tvingades till två tidiga byten för skador.Ajax åkte ikväll ur cupen efter en förlust mot andradivisionslaget Cambuur.Ajax stod för en dålig insats och tappade mark mot Feyenoord i toppen efter ett sent straffmål för Twente.Ajax luftade återigen ungdomarna när man spelade av den sista gruppspelsmatchen i Europa League. Med gruppsegern redan säkrad var det en betydelselös match för Ajax, nu blickar vi vidare mot slutspelet.Ajax tog en säker seger mot Simon Tibblings Groningen. Första målskytt blev colombianen Davinson Sanchez som var märkbart berörd under den tysta minuten för Chapecoense som föregick matchen, Sanchez lämnade Atletico Nacional i somras, laget de förolyckade brassarna skulle mött i sin cupfinal.I en jämn och välspelad match på Abe Lenstra Stadion i Heerenveen drog Ajax det längsta strået efter att härföraren Davy Klaassen avgjort mot Sam Larsson & co.Ajax vilade startspelare och lät ett lag fyllt av ungdomar spela hem gruppsegern i Europa League ikväll via en bekväm 2-0-seger över Panathinaikos.Ajax krossade NEC idag efter ett äkta hattrick av supertalangen Kasper Dolberg i den första halvleken. Bertrand Traoré och Lasse Schöne fullbordade utklassningen i den andra halvleken i en propagandaföreställning av Ajax.