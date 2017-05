Det blir nya tröjor för Ajax på onsdag.

Nya hemmatröjan presenterad, används i finalen på onsdag

Ajax har presenterat nästa säsongs hemmaställ, inspirerat av tröjorna som användes under 70-talets glansdagar. Det blir smygpremiär för stället i Europa League-finalen på onsdag.

Ajax har idag presenterat hemmastället för nästa säsong, vilket kan beskådas här.



Det är givetvis som vanligt ett rödvitt ställ med den unika Ajax-randen på tröjan. Den mest uppmärksammade detaljen är den runda vita kragen, inspirerad av kragen som fanns på tröjorna man firade stora framgångar på tidigt 70-tal (som kan ses på Cruijff-bilden i vänstermenyn här).



Andra detaljer är de silvriga ränderna på sidorna av tröjan och shortsen samt Sankt Andreaskorsen som finns i nacken och på strumporna. De tre korsen, som återfinns på Amsterdams flagga förekom också på flera ställen på bortatröjan som presenterades för några dagar sedan, och på årets bortatröja och sedan länge kaptensbindeln. Ajax har i uppladdningen till



WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-05-22 14:50:34

Ajax har presenterat nästa säsongs hemmaställ, inspirerat av tröjorna som användes under 70-talets glansdagar. Det blir smygpremiär för stället i Europa League-finalen på onsdag.Ajax har idag presenterat bortastället för nästa säsong. Det blir en blå tröja med grafiska detaljer och inspiration från bortastället man bar i Champions League-finalen 1995 samt detaljer med stark Amsterdam-prägel.Feyenoord darrade inte en gång till, Dirk Kuyt smälde in 1-0 efter 40 sekunder och fullbordade senare ett hattrick för att på bästa Buster-manér bryta Feyenoords episka titeltorka. Vad Ajax gjorde i Tilburg spelade därmed ingen roll, Feyenoord är Eredivisie-mästare. Ajax ska till Stockholm.Klockan 14.30 sparkar alla matcher i den avslutande omgången av Eredivisie igång. Feyenoord hade chansen att säkra sitt första ligaguld på 18 år förra helgen men förlorade otroligt nog med 3-0 mot grannklubben Excelsior. Ajax är nu bara 1 poäng efter Feyenoord, och allt avgörs nu. Gör Ajax det ska borta mot Willem II, och får man hjälp av Samuel Armenteros och Kristoffer Petersons Heracles Almelo som reser till De Kuip?Efter ännu en helt galen föreställning är det klart: AFC Ajax är i final av Europa League, klubbens första europeiska final på 21 år.Ajax har hittat tillbaka till sin identitet och supportrarna drömmer om fornstora dag och framtidens spelare. Ikväll kan man nå en europeisk final för första gången på 21 år.Titelchansen såg ut att dö för Ajax i Eredivisie när man förlorade mot PSV. Ajax-redaktionen var på plats i Johan Cruijff Arena idag och fick se Ajax utklassa jumbon Go Ahead Eagles - och när man på läktarna fick reda på ställningen i Rotterdam, där Excelsior sensationellt slog Feyenoord med 3-0 steg jublet. Nervdaller i Rotterdam gör att det nu bara skiljer 1 poäng mellan Feyenoord och Ajax med 1 omgång kvar att spela.En magisk kväll på Johan Cruijff Arena då Ajax, framburna av supportrarna utnyttjade Lyons havererande defensiv och vann med 4-1 för att ge sig ett superläge inför returen på bortaplan nästa vecka.Den första semifinalmatchen blir också den första matchen sen Ajaxs hemmaplan blev Johan Cruijff Arena. Kommer fotbollen leva upp till arenanamnet?Det har diskuterats sen hans bortgång 24 mars 2016. På det som skulle varit hans 70:e födelsedag tillkännager nu Ajax att man uppkallar arenan efter Johan Cruijff.