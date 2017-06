Officiellt: Marcel Keizer ny tränare

Ajax har presenterat Marcel Keizer som ny tränare. Den gamla spelaren befordras från Jong Ajax som han ledde till framgångar förra säsongen.

Marcel Keizer blir Ajaxs nya tränare. 48-åringen skriver på ett kontrakt på två år med option på ett tredje. Anställningen ligger i linje med Ajaxs policy att precis som när spelare lämnar att leta efter ersättare inifrån först, Keizer hade förra säsongen hand om Jong Ajax och ledde dem till en andraplats i Jupiler League, divisionen under Eredivisie.Keizer stämmer in på kravbilden att tränaren ska ha en taktisk filosofi som ligger i linje med övriga klubbledningen. Keizer, som var en försvarare under spelarkarriären, är en Ajax-produkt i grunden. Han lyftes upp i a-laget av Johan Cruijff 1987 men det blev bara 4 matcher i a-laget innan han lämnade för Cambuur där han tillbringade merparten av sin karriär. Efter några år i De Graafschap och FC Emmen la han skorna på hyllan 2002. Tränarkarriären inleddes i amatörlaget Argon 2007 där han stannade tills 2011 då han tog över ett annat amatörlag, VVSB, under en säsong. 2012 tog anställdes han av Telstar i Jupiler League där han med knappa medel nådde mittenplaceringar två säsonger i följd innan han återvände till FC Emmen. Han ledde dem till en sjundeplats men lockades att ta över sitt Cambuur på våren 2016, Cambuur låg sist i Eredivisie och Keizer lyckades inte rädda dem från nedflyttning. Efter det anställdes han som tränare för Jong Ajax.Keizers ringa erfarenhet har av vissa hållits fram som en nackdel men i relation till det bör man komma ihåg att Frank de Boer lyftes upp direkt från U19- till a-laget som tränare och både Giovanni van Bronckhorst i Feyenoord och Phillip Cocu PSV är inne på sina första tjänster som seniortränare. Keizer har faktiskt mer erfarenhet än dessa, men är ett namn som inte är känt för den breda massan som dessa.Som tidigare skrivet skar det sig inom ledarstaben vilket ledde till Peter Boszs uttåg, specifikt så blev det en spricka mellan Bosz och hans assistent Hendrie Krüzen och övriga tränarstaben, speciellt Dennis Bergkamp. Det lär inte upprepas nu då Keizer och Bergkamp är goda vänner sen ungdomsåren, jämngamla som de är kom de upp i samma ungdomslag i Ajax och även om deras seniorkarriärer blev väldigt olika behöll de kontakten.En stor fördel med Keizer är att han från Jong Ajax har goda relationer med de många unga spelare som väntas få större roller i a-laget denna säsong som Donny van de Beek Abdelhak Nouri , Carel Eiting, Deyovaisio Zeefuik och kanske Kaj Siehruis och även sådana som Matthijs de Ligt och Justin Kluivert Det blir utöver Keizer flera rockader på ledarsidan i Ajax. Aron Winter, som tränade U19-laget förra säsongen (och vann liga, cupen och supercupen med dem) blir assistent till Keizer i a-laget, där staben i övrigt fortsatt består av Hennie Spijkerman och Dennis Bergkamp samt målvaktstränare Carlo L’Ami och fystränare Björn Rekelhof. Ny U19-tränare blir Johnny Heitinga, som var assistent till Keizer i Jong Ajax. Vem som tar över Jong Ajax är inte klart ännu men två kandidater som nämnts är Frank Peereboom från U19:s ledarstab och Michael Reiziger som för närvarande är assisterande tränare i Sparta Rotterdam.Ajax börjar försäsongen den 29 juni med ett träningsläger i Österrike. En månad senare börjar allvaret med Champions League -kval.