PEC Zwolle 1 - 3 Ajax: Justin Kluiverts debut

Patrick Kluivert debuterade i Ajaxs a-lag när han var 18 år gammal och innan han fyllt 19 hade han avgjort en Champions League-final. Idag debuterande sonen Justin, blott 17 år gammal...

Matchfakta

Eredivisie är igång igen efter vinteruppehållet, och efter seger för PSV igår och Feyenoord i den tidiga matchen idag var pressen på Ajax för att också prestera och få en bra start på vårsäsongen då man måste jaga efter Feyenoord i tabelltoppen. För motståndet reste man till Zwolle, ett lag som man förnedrades av i cupfinalen 2014, men inte haft några problem med i ligan.Trots att han enligt starka rykten är väldigt nära att skriva på för Lille så startade Anwar El Ghazi för Ajax. Bertrand Traoré är på Afrikanska Mästerskapen och Vaclav Cerny är skadad, i övrigt hade Peter Bosz truppen frisk vilket innebar den starkaste startelvan. I Zwolle skade- och avstängningstyngda Zwolle, Erik Israelssons nya klubb, startade flera Ajax-produkter. Utlånade duon Queensy Menig och Django Warmerdam höll till på vänsterkanten, Philippe Sandler, som lämnade Ajaxs U18-lag i somras, startade i mittlåset och målet vaktades av Mickey van der Hart. Hakim Ziyech , som mycket överraskande inte blev uttagen i Marockos trupp till Afrikanska Mästerskapen, var på spelhumör, det syntes från start. Han låg bakom Ajaxs två bästa målchanser i den första halvleken. Först när han kombinerade med Davy Klaassen i ett väggspel innan han tog avslutet, en bra bit över. Sedan när han fick bollen av Daley Sinkgraven (efter en fin brytning av denne, som växer och växer som vänsterback) och slog en av sina magnifika djupledsbollar, som skar genom linjerna i Zwolles försvar och hittade El Ghazi som löpt in perfekt mellan vänsterbacken Josef Kvida och mittbacken Ted van de Pavert, men El Ghazis skott räddades av van der Hart.Zwolles hetaste chans i den första halvleken kom när Warmerdam, som har bra tryck i sin vänsterfot, tryckte iväg ett skott utifrån som André Onana (som bad om att inte tas ut i Kameruns trupp för att fokusera på Ajax) lämnade retur på. Zwolles danske center Nicolai Brock-Madsen högg på den men Nick Viergever kastade sig fram och parerade med en glidtackling innan Joël Veltman kunde rensa. Veltman som firar sin 25:e födelsedag idag.Sent i den första halvleken blev det aktivitet vid Ajax-bänken. Justin Kluivert tog av sig överdragskläderna och började värma upp. I den 39:e minuten kom bytet, Amin Younes , som hade en känning i vänsterlår, klev av och in kom in den senaste i raden av ungdomsspelare för sin a-lagsdebut. Justin Kluivert debuterar 17 år gammal (fyller 18 den 5 maj), yngre än hans pappa var som debuterade 18 år gammal. Justin, som är ytter till skillnad från pappan, har varit U19-lagets klaraste lysande stjärna under hösten vilket lett till debut i proffsfotbollen med Jong Ajax på senhösten och träningsläger med a-laget, och nu, debuten. Han hann visa upp en del av sina färdigheter i de få minuterna som återstod av den första halvleken. Först en bra dribbling och framspelning till El Ghazi som låg i en knapp offside, senare en snygg klackpassning som friställde Sinkgraven som inte lyckades få in inlägget bra nog. I den andra halvleken fortsatte han på samma spår med konstruktiva dribblingar och fina passningar.En av Kluiverts framspelningar skulle tidigt betala sig. Han dribblade in i straffområdet och slog en nätt fin passning som skulle friställa El Ghazi, om denne inte rivits ner av Sandler. Domare Dennis Higler pekade på straffpunkten och Lasse Schöne klev fram. Dansken, som överväger ett nytt kontraktsförslag från Ajax, var sedvanligt iskall och lade bollen i ena hörnet medan van der Hart gick åt det andra.Nästan omedelbart efter 0-1-målet ökade Ajax på ledningen. Veltman slog en av sina fin långbollar i djupet för Ziyech som löpt från mittfältet. Ziyech tog ner bollen och vände och vred bort Sandler helt innan han tryckte in bollen vid främre stolpen.Ajax såg ut att ha ett betryggande övertag, men spänning återkom i matchen när Ajax bjöd in hemmalaget igen. Nick Viergever slog en katastrofpassning rakt på Zwolle-mittfältaren Mustafa Saymak. Saymak passade till Menig till höger om straffområdet. Ajax-lånet lyfte in inlägget till Brock-Madsen som nickade in sitt första mål i sin nionde Zwolle-match.Zwolle försökte komma till en kvittering, men Ajax höll sig lugna och med tio minuter kvar avgjorde Ziyech tillställningen, helt på egen hand. Han vann bollen på mittplan, drev ut på vänsterkanten där han hittade yta att gå framåt. Han skar in i straffområdet från vänster. Kasper Dolberg fanns inne i boxen men Ziyech gick istället på eget avslut och lyckades återigen trä in bollen vid främre stolpen. En fantastisk soloprestation.Segern gör att Ajax fortsatt är 5 poäng efter Feyenoord och 3 poäng före PSV i toppstriden.Justin Kluiverts debut gör honom och Patrick till den senaste i raden av fäder och söner som spelat för Ajaxs a-lag. Senast innan dem var Danny och Daley Blind. De övriga undertecknad kan hitta är Theo Brokmann senior (175 matcher som anfallare 1912-1925) och junior (126 matcher, även han anfallare, 1939-1951) och Wim Anderiesen senior (ansedd som Ajaxs bästa spelare före andra världskriget, 309 matcher som mittfältare 1925-1940. Dog i lunginflammation 1944) och junior (159 matcher som försvarare, 1951-1961). Vilken son som blir näste att följa i faderns fotspår återstår att se, i dagens akademi finns Edwin van der Sar s son Joe, men han kommer förmodligen inte nå a-laget. Eyong Enohs son spelar i knattelagen.Nästa söndag väntar spökmatchen Utrecht borta för Ajax.Gällande transfernyheter så uppger De Telegraaf att Ajax lagt ett bud på mellan 10 och 13 miljoner euro på den 19-årige brasilianske yttern David Neres.PEC ZwolleAjax0-1 Schöne (straff) '53, 0-2 Ziyech '54, 1-2 Brock-Madsen '72, 1-3 Ziyech '80Kvida, Sandler, Sinkgravenvan der Hart; Marcellis, Sandler, van de Pavert, Kvida (Thomas '70); Saymak, Marinus (Nijland '82), Warmerdam; Ehizibue (Mastour '63), Brock-Madsen, MenigOnana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne (van de Beek '83), Ziyech; El Ghazi, Dolberg, Younes (Kluivert '39)