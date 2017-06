Peter Bosz lämnar motvilligt Ajax pga bråk med Bergkamp & co

Peter Bosz kommer i eftermiddag presenteras som ny tränare för Borussia Dortmund. Samstämmiga uppgifter i holländsk press menar att Bosz helst hade stannat i Ajax men lämnar efter bråk med Dennis Bergkamp och andra i tränarstaben.

Peter Bosz skriver på för Borussia Dortmund idag och lämnar Ajax efter en säsong som tränare. Han kommer presentera kl 14.30 enligt Algemeen Dagblaad. En säsong som innebar andraplats i Eredivisie och final i Europa League men framför allt att Bosz gav sin identitet tillbaka med offensiv och rolig fotboll.Uppseendeväckande är att trovärdiga De Telegraaf går ut med att Bosz motvilligt lämnar Ajax. Enligt samstämmiga uppgifter i De Telegraaf och Voetbal International ville Bosz helst stanna i Ajax med det unga laget han tror på men lämnar för möjligheten i Borussia Dortmund då han inte anser sig ha ledningens fulla stöd.Det är internt i klubbledningen det knakar i fogarna. A-lagsledningen i Ajax bestod av Peter Bosz som huvudtränare med sin trogne assistent Hendrie Krüzen (som följer med till Dortmund) vid sin sida och Hennie Spijkerman och Dennis Bergkamp som ytterligare assistenter (systemet i Holland är annorlunda, de kan liknas vid first team coaches i England), målvaktstränaren Carlo L’Ami och fystränaren Björn Rekelhof. Spijkerman, Bergkamp, L’Ami och Rekelhof är alla klubbveteraner i Ajax. 66-årige Spijkerman har varit assisterande sen 2011 under Frank de Boer, var innan dess scout för klubben och var assisterande också 2006-2008. Bergkamp har också varit assisterande sen 2011. L’Ami har varit målvaktstränare sen 2007 och Rekelhof fystränare sen 2012. De senaste sex månaderna, när Ajax spelat sin bästa fotboll i mannaminne har kommunikationen mellan Bosz/Krüzen och övriga i staben knappt existerat. Under säsongen slutade Bergkamp sitta med på bänken under matcher vilket klubben förklarade med att han befann sig på läktarplats för ett annat perspektiv och kommunicerade med bänken. På grund av sin famösa flygrädsla har han inte varit med i bortamatcherna i Europa. Enligt Voetbal International har Bergkamp dock även börjat skippa bortamatcher i Eredivisie (som alla är inom köravstånd).Bosz ska ha haft Overmars stöd och stödet även hos styrelsemedlemmar men när han bad vd van der Sar välja mellan honom och Bergkamp, Spijkerman, L’Ami och Rekelhof valde van der Sar de senare.Optimismen som Bosz och hans lag bringade under våren är nu bortblåst och vi är tillbaka i samma gamla Ajax som förstör för sig själva med svågerpolitik och bråk. Marc Overmars sa inför Europa League-finalen att Johan Cruijff skulle vara stolt över Ajax. Att höra det från Overmars var befängt då det var hans agerande som drev Cruijff till att månader innan sin död säga att han var färdig med Ajax för att folk som Overmars inte följde Plan Cruijff som de kommit överens om (även fast Overmars insisterade på det). Det var Overmars som bråkade med akademichef Wim Jonk, Jonk som var den som var trogen Cruijffs plan, kommunicerade med Cruijff (till skillnad från de andra) och gjorde ett utomordentligt jobb. Overmars var inte ens Cruijffs förstaval som sportchef (det var Tscheu La Ling). Dennis Bergkamp, som skulle se till kommunikationen mellan akademin och a-laget gjorde inte sitt jobb och var feg och tyst när Overmars manövrerade Edwin van der Sar till att få bort Jonk ur klubben. Anställningen av Bosz är det enda beslut van der Sar och Overmars tagit på senare år som Cruijff skulle vara nöjd med.Återkommer med mer om vilka som är aktuella att ta över tränarsysslan i Ajax, ett namn som nämnts är Marcel Keizer som ledde Jong Ajax till andraplats i Jupiler League. Men också enligt De Telegraaf blickar Ajax åt Roger Schmidt, som spelade ut Ajax ur Europa League med Red Bull Salzburg för några år sen och den gångna säsongen fått sparken från Bayer Leverkusen. Schmidt var tidigare i vår en av huvudkandidaterna till förbundskaptensjobbet i Holland men ska ha tackat nej då han vill jobba som klubblagstränare.