Peter Bosz förlorade coachduellen och det blir ingen ligatitel för Ajax.

PSV 1 - 0 Ajax: Ligan är körd, fullt fokus på Europa

Ligatiteln är så gott som körd för Ajax efter att man idag förlorat en stökig match mot PSV. Peter Bosz coachade bort segern. Matchvinnare blev Jürgen Locadia med en suverän frispark, samma spelare var sedan involverad i ett stort bråk med Justin Kluivert.





Det resultatet innebar att Ajax var piskade att vinna i Eindhoven för att hålla liv i titelstriden. Den stora frågan på förhand var hur trötta spelarna skulle vara efter förlängningen i Gelsenkirchen i torsdags, Ajax begäran om att flytta matchen till måndagen avslogs för flera veckor sen. Peter Bosz vilade inga spelare,



Matchinledningen blev böljande men utan några klara målchanser då båda lagen var för slarviga i sista tredjedelen. Snart började Boszs laguttagning rendera trubbel då Traoré efter 18 minuter var ute vid bänken och fick låret lindat.



PSV hade tagit över lite mer i mitten av den första halvleken och när Locadia föll i en duell med



Baklängesmålet väckte Ajax lite och man kom upp lite mer. Man fick en serie av frisparkar, men Hakim Ziyech drog dem i muren, som dåliga inlägg eller på



Hector Moreno i PSV:s mittlås markerade bort Dolberg mycket väl i första, dansken fick inte utrymme att göra några av sina fina vändningar som brukar lösa upp försvar. Moreno kunde dock ha åkt ut sent i den första halvleken när han helt i onödan knuffade omkull Joël Veltman efter att Ajax fått en frispark. Domaren Kevin Blom nöjde sig med gult kort då, och även innan för Marco van Ginkel som kommit in farligt med dobbarna först på Davinson Sánchez.







Med Kluivert och Neres blev det bättre fart på kanterna i den andra halvleken för Ajax. Med tanke på tröttheten efter Schalke och hur Bosz tidigare roterat på ytterpositionerna är det svårt att förstå varför inte minst en av Kluivert och Neres fick starta.



Neres hade Ajaxs första farliga chans i den andra halvleken när Veltman kastade ett snabbt inkast till honom vilket överrumplade både Zoet och hans försvarare. Zoet kom ut på mellanhand och Neres drog i sidled men förhastade skottet så han sköt utanför det tomma målet som utespelare försökte täcka upp.



Samtidigt som Neres var igenom brände PSV-supportrarna av flera bengaler/rökbomber med svart rök som bolmade ut och täckte så mycket av sikten att Blom tillfälligt blåste av. PSV-fansen ville med den svarta röken inte meddela att de ännu inte fattat ett beslut om vem som blir ny påve, utan protestera mot olika publikförbud i Eredivisie.



Nästa farliga chans för Ajax kom när man ställde om efter en PSV-hörna, Ziyech drog iväg och hade med sig Kluivert som löpte i djupet. Ziyech svepte fram bollen och Kluivert lyckades ta ner den men kunde inte vända bort Santiago Arias med den andra touchen. Minuten därefter väggade Dolberg fram Schöne men danskens skott räddades av Zoet.



Senare lyfte Schöne nätt fram bollen till Neres som var igenom, men Dolberg gick på samma boll och det slutade med att



Det blev bara mer och mer irriterat på planen ju längre matchen fortgick och de kort Blom i matchinledningen hållit hårt på började hagla. Andrés Guardado, alltid i hetluften i sådana här matcher lyckades på något vis undvika gult kort trots flera tacklingar som borde gett ett och otaliga incidenter av spelförstörelse, Guarado är främsta expert i PSV på att sparka undan bollen vid avblåsningar något Blom inte alls stävjade.



Det hettade till rejält sedan mellan Kluivert och Locadia. Kluivert höll skickligt ensam bollen borta från två PSV-spelare nere i hörnet men sänktes sen av Locadia med en tackling. Liggande på marken sparkade Kluivert till mot Locadias ben och denne tände till på alla cylindrar och greppade tag om Kluivert, som samtidigt tog om Locadia. Locadia tog Kluiverts huvud i ett fast grepp och tryckte sin skalle mot. Även Moreno höll i Kluiverts huvud bakifrån. Kluivert var rejält uppjagad och fick hållas tillbaka av de Ligt efter att denne tillsammans med Ziyech lyckats sära på dem. Alla spelare rusade till. Det slutade med att Blom delade ut gula kort till Locadia och Kluivert, färgen borde kanske varit annorlunda... Efter matchen sa Locadia i tv "En liten snorunge hängde om halsen på mig." Ptja, du själv är 23 år och uppträdde inte som att du var äldre än Kluiverts 17 år med din aktion...



Ajax fick inte till en ordentlig anstormning trots att man försökte och istället var det sista som hände att



Bosz coachade bort ligatiteln. Uttagningen av startelvan var uppenbarligen inte korrekt när Traoré inte orkade ens en halvlek och Younes behövdes tas av i halvtid, och sedan det oförståeliga Schöne-bytet. Cocu vann helt klart tränarduellen och lyckades med sin matchplan.



Förlusten innebär att Ajax är 4 poäng efter Feyenoord med två omgångar kvar så det återstår en teoretisk möjlighet för Ajax att komma ikapp. Men då Feyenoord har kvar att möta grannlaget Excelsior (borta), som i princip är en samarbetsklubb och sedan Heracles Almelo ser det väldigt osannolikt ut även om Ajax vinner mot jumbon Go Ahead Eagles och borta mot Willem II.



Fullt fokus på



Matchfakta



PSV 1 - 0 Ajax

Mål: 1-0 Locadia '25

Gula kort: van Ginkel, Moreno, Traoré, Veltman, Locadia, Kluivert, Pereiro

PSV: Zoet; Arias, Moreno, Isimat-Mirin, Brenet; Pröpper, Guardado, van Ginkel; Ramselaar (Pereiro '46), Locadia (Lammers '91), Bergwijn (S. de Jong '69)

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne (van de Beek '74), Ziyech; Traoré (Kluivert '43), Dolberg, Younes (Neres '46) Tidigare på dagen vann Feyenoord med 0-2 borta mot ett Vitesse som var helt ointresserade av matchen. Utan sin skyttekung Ricky van Wolfswinkel och med cupfinalen nästa helg ställde Henk Fräser (178 matcher för Feyenoord) knappt ut skorna och Nicolai Jørgensen kunde avgöra redan tidigt i första halvlek med två mål.Det resultatet innebar att Ajax var piskade att vinna i Eindhoven för att hålla liv i titelstriden. Den stora frågan på förhand var hur trötta spelarna skulle vara efter förlängningen i Gelsenkirchen i torsdags, Ajax begäran om att flytta matchen till måndagen avslogs för flera veckor sen. Peter Bosz vilade inga spelare, Amin Younes Kasper Dolberg och Bertrand Traoré utgjorde kedjan, Hakim Ziyech , Lasse Schöne och Davy Klaassen mittfältet och även backlinjen var intakt. Hos PSV valde Phillip Cocu att bänka båda bröderna de Jong liksom Gaston Pereiro och istället starta med Steven Bergwijn, Jürgen Locadia och Bart Ramselaar där framme.Matchinledningen blev böljande men utan några klara målchanser då båda lagen var för slarviga i sista tredjedelen. Snart började Boszs laguttagning rendera trubbel då Traoré efter 18 minuter var ute vid bänken och fick låret lindat.PSV hade tagit över lite mer i mitten av den första halvleken och när Locadia föll i en duell med Matthijs de Ligt fick man en frispark i ett bra läge. Locadia tog hand om den själv och dundrade in den hårt vid främre stolpen, otagbart för André Onana.Baklängesmålet väckte Ajax lite och man kom upp lite mer. Man fick en serie av frisparkar, men Hakim Ziyech drog dem i muren, som dåliga inlägg eller på Jeroen Zoet då de alla var i läge för hans vänsterfot istället för Schönes fina höger.Hector Moreno i PSV:s mittlås markerade bort Dolberg mycket väl i första, dansken fick inte utrymme att göra några av sina fina vändningar som brukar lösa upp försvar. Moreno kunde dock ha åkt ut sent i den första halvleken när han helt i onödan knuffade omkull Joël Veltman efter att Ajax fått en frispark. Domaren Kevin Blom nöjde sig med gult kort då, och även innan för Marco van Ginkel som kommit in farligt med dobbarna först på Davinson Sánchez. Justin Kluivert fick ersätta Traoré i slutet av den första halvleken och nästa byte brände Bosz i halvtid då Younes, som spelat 120 minuter mot Schalke och var osynlig i den första halvleken idag, byttes ut och in kom David Neres Med Kluivert och Neres blev det bättre fart på kanterna i den andra halvleken för Ajax. Med tanke på tröttheten efter Schalke och hur Bosz tidigare roterat på ytterpositionerna är det svårt att förstå varför inte minst en av Kluivert och Neres fick starta.Neres hade Ajaxs första farliga chans i den andra halvleken när Veltman kastade ett snabbt inkast till honom vilket överrumplade både Zoet och hans försvarare. Zoet kom ut på mellanhand och Neres drog i sidled men förhastade skottet så han sköt utanför det tomma målet som utespelare försökte täcka upp.Samtidigt som Neres var igenom brände PSV-supportrarna av flera bengaler/rökbomber med svart rök som bolmade ut och täckte så mycket av sikten att Blom tillfälligt blåste av. PSV-fansen ville med den svarta röken inte meddela att de ännu inte fattat ett beslut om vem som blir ny påve, utan protestera mot olika publikförbud i Eredivisie.Nästa farliga chans för Ajax kom när man ställde om efter en PSV-hörna, Ziyech drog iväg och hade med sig Kluivert som löpte i djupet. Ziyech svepte fram bollen och Kluivert lyckades ta ner den men kunde inte vända bort Santiago Arias med den andra touchen. Minuten därefter väggade Dolberg fram Schöne men danskens skott räddades av Zoet.Senare lyfte Schöne nätt fram bollen till Neres som var igenom, men Dolberg gick på samma boll och det slutade med att Nicolas Isimat-Mirin bröstade bort till en hörna. Strax efter det gjorde Bosz sitt sista byte - och det var obegripligt nog Schöne som gick av. Han hade inte gjorde någon jättebra match men hade varit den bästa av mittfältsspelarna. Men framför allt var Ziyech genomusel, helt klart trött efter 120 minuter mot Schalke. Ziyech brukar knappt orka 90 minuter ibland. Idag skapade han inte alls så mycket chanser som han brukar och varje fast situation han tog hand om slog han bort. Donny van de Beek kom in, en jättefin spelare men det som behövdes var ju inte van de Beeks fina bollhållning och kortpassningsspel i en tillbakadragen roll, utan Abdelhak Nouri s kreativitet och påhåttighet för att lösa upp PSV-försvaret.Det blev bara mer och mer irriterat på planen ju längre matchen fortgick och de kort Blom i matchinledningen hållit hårt på började hagla. Andrés Guardado, alltid i hetluften i sådana här matcher lyckades på något vis undvika gult kort trots flera tacklingar som borde gett ett och otaliga incidenter av spelförstörelse, Guarado är främsta expert i PSV på att sparka undan bollen vid avblåsningar något Blom inte alls stävjade.Det hettade till rejält sedan mellan Kluivert och Locadia. Kluivert höll skickligt ensam bollen borta från två PSV-spelare nere i hörnet men sänktes sen av Locadia med en tackling. Liggande på marken sparkade Kluivert till mot Locadias ben och denne tände till på alla cylindrar och greppade tag om Kluivert, som samtidigt tog om Locadia. Locadia tog Kluiverts huvud i ett fast grepp och tryckte sin skalle mot. Även Moreno höll i Kluiverts huvud bakifrån. Kluivert var rejält uppjagad och fick hållas tillbaka av de Ligt efter att denne tillsammans med Ziyech lyckats sära på dem. Alla spelare rusade till. Det slutade med att Blom delade ut gula kort till Locadia och Kluivert, färgen borde kanske varit annorlunda... Efter matchen sa Locadia i tv "En liten snorunge hängde om halsen på mig." Ptja, du själv är 23 år och uppträdde inte som att du var äldre än Kluiverts 17 år med din aktion...Ajax fick inte till en ordentlig anstormning trots att man försökte och istället var det sista som hände att Joshua Brenet var nära att sätta tvåan för PSV men Neres täckte hans första skott och Onana gjorde en jätteräddning på returen så slutresultat blev 1-0.Bosz coachade bort ligatiteln. Uttagningen av startelvan var uppenbarligen inte korrekt när Traoré inte orkade ens en halvlek och Younes behövdes tas av i halvtid, och sedan det oförståeliga Schöne-bytet. Cocu vann helt klart tränarduellen och lyckades med sin matchplan.Förlusten innebär att Ajax är 4 poäng efter Feyenoord med två omgångar kvar så det återstår en teoretisk möjlighet för Ajax att komma ikapp. Men då Feyenoord har kvar att möta grannlaget Excelsior (borta), som i princip är en samarbetsklubb och sedan Heracles Almelo ser det väldigt osannolikt ut även om Ajax vinner mot jumbon Go Ahead Eagles och borta mot Willem II.Fullt fokus på Europa League nu därmd. På onsdag 18.45 spelas hemmamatchen mot Lyon PSVAjax1-0 Locadia '25van Ginkel, Moreno, Traoré, Veltman, Locadia, Kluivert, PereiroZoet; Arias, Moreno, Isimat-Mirin, Brenet; Pröpper, Guardado, van Ginkel; Ramselaar (Pereiro '46), Locadia (Lammers '91), Bergwijn (S. de Jong '69)Onana; Veltman, Sánchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne (van de Beek '74), Ziyech; Traoré (Kluivert '43), Dolberg, Younes (Neres '46)

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-04-23 19:25:26

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Ajax

AFC Ajax

2017-04-23 19:25:26

AFC Ajax

2017-04-22 17:51:06

AFC Ajax

2017-04-21 16:16:59

AFC Ajax

2017-04-21 00:29:57

AFC Ajax

2017-04-20 06:26:00

AFC Ajax

2017-04-16 19:07:45

AFC Ajax

2017-04-13 23:39:37

AFC Ajax

2017-04-13 15:03:32

AFC Ajax

2017-04-08 22:24:31

AFC Ajax

2017-04-05 23:23:53

ANNONS:

Ligatiteln är så gott som körd för Ajax efter att man idag förlorat en stökig match mot PSV. Peter Bosz coachade bort segern. Matchvinnare blev Jürgen Locadia med en suverän frispark, samma spelare var sedan involverad i ett stort bråk med Justin Kluivert.Ajax fortsätter jaga Feyenoord i toppen av Eredivisie. På söndag spelas två nyckelmatcher i titeljakten, Feyenoord har en lurig bortamatch mot cupfinalisterna Vitesse medan Ajax reser till Eindhoven för De Topper mot PSV.Ajax har lottats mot Lyon i semifinalen av Europa League. Den första matchen har flyttats från torsdagen till onsdagen på grund av en krock med Hollands nationella minnesdag för krigsoffer.Ajax satt i förarsätet efter en övertygande seger hemma i Amsterdam, men släppte på gasen i andra mötet och Schalke tog dubbelmötet till förlängning, en förlängning Ajax fick spela med 10 man i. 3-0-målet såg ut att avgöra för tyskarna men sent i förlängning utförde Ajax en mirakulös vändning vilket gör att man är klara för sin första europeiska semifinal på 20 år.Ajax stod för en mycket imponerande insats i hemmamatchen och segersiffrorna hade blivit mycket större än 2-0 om inte Ralf Fährmann storspelat i Schalke-målet. För returen i Gelsenkirchen gäller det nu för Ajax att slutföra jobbet och vara redo för ett Schalke som kommer kriga för att komma tillbaka från underläget.Ajax vände och vann mot Heerenveen trots att man hamnade i underläge efter en skakig inledning. Fem olika målskyttar blev det i femettan som innebar att man fortsätter hänga efter Feyenoord i ligatoppen, 1 poäng skiljer med tre omgångar kvar.Ajax stod för en ny glimrande insats i Europa League med en dominant seger över Schalke 04. Kapten Davy Klaassen prickade in båda målen i segern som hade blivit mycket större om det inte vore för en storspelande Ralf Fährmann.Vi är framme i kvartsfinal i Europa League, Ajax är formstarka och Kasper Dolberg är tillbaka från skada. Publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar återvänder till Amsterdam med sitt Schalke - ett förspel inför en eventuell hemkomst i sommar?Ajax hade inga problem med att avfärda NEC på bortaplan och går upp jämsides med Feyenoord i toppen. Feyenoord spelar imorgon mot PEC Zwolle.Trots ledning och klart spelövertag bjöd Ajax in AZ i matchen efter egna misstag. En cykelsparkande mittback blev räddningen för Ajax, som fortsätter hålla liv i titelracet trots att Feyenoord samtidigt krossade jumbon Go Ahead Eagles med 8-0.