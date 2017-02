Roda JC 0 - 2 Ajax: Äntligen mål av Amin Younes

Davy Klaassen ledde vägen för Ajax till en viktig bortaseger i Kerkrade. Amin Younes bröt äntligen sin episka måltorka med matchens sista spark då han gjorde sitt första ligamål för säsongen med sitt 46:e skott.

Matchfakta

Peter Bosz valde samma startelva som förra helgen, vilket innebar att Justin Kluivert fick starta igen, med pappa Patrick och resten av familjen på läktaren. På bänken fanns talangerna Carel Eiting och Frenkie de Jong med som båda väntar på sina Eredisie-debuter efter cupspel för a-laget och fina säsonger i Jong Ajax.Roda JC var den mest aktiva klubben i Holland under januari då Dubaibaserade affärsmannen Aleksei Korotaev blev minoritetsägare i klubben. Det innebar nio nya spelare i januari och att Nicolas Anelka anställts som konsult för ungdomssektionen. Både Korotaev och Anelka syntes på läktaren. Man gör en satsning för att klara sig kvar i Eredivisie, jojolaget ligger för tillfället nästsist.Det blev inte samma fina och underhållande insats av Ajax som förra helgen mot ADO Den Haag. Man hade svårigheter med Roda JC:s djupt liggande 4-4-2-uppställning och särkskilt i den första halvleken hade man förtvivlat svårt att skapa konstruktiva anfall. Farligheter kom nästan uteslutande på individuella aktioner som långskott eller på fasta situationer.Tidigt i den andra halvleken fick man dock en välbehövlig islossning. Hakim Ziyech s hörna hade nickats bort, men han fick en ny chans att skruva in ett inlägg och fick då in den till Kasper Dolberg som bröstade ner bollen till kapten Davy Klaassen som direkt tryckte in bollen vid den främre stolpen förbi Benjamin van Leer. Klaassens tionde ligamål för säsongen, och åttonde gången han visar vägen genom att öppna målprotokollet.Klaassens mål gav Ajax ett välbehövligt men bräckligt övertag, mot slutet av matchen försökte man utöka ledningen. Amin Younes episka måltorka har blivit en följetong under säsongen, han skjuter och skjuter och skjuter men får aldrig in bollen, i ligan åtminstone, han gjorde mål mot Celta Vigo i Europa League . I den 77:e minuten kom han parodiskt nära att bryta måltorkan. Ziyech frispelade honom helt, ensam med målvakten sköt Younes mot krysset - men bollen dundrade i undersidan av ribban och ut.En ny ribbträff kom senare när inhopparna Donny van de Beek och Abdelhak Nouri febrilt försökte få in bolluslingen i mål. van de Beek spelade först fram Younes, som schabblade bort läget, men Lasse Schöne återvann bollen och passade Nouri som kom i en andravåg. Nouris skott blockerades av en Roda-back men bollen studsade till van de Beek som sköt ett pressat skott som van Leer lyckades reflexrädda. Returen ut till Nouri som dundrade bollen i ribban. van de Beek kastade sig på den hårda returen men hans avslut flög över.Istället fick Younes, med matchens sista spark, göra 0-2 och äntligen bryta sin måltorka. Joël Veltman tog hand om en frispark på mittlinjen. Younes löpte in bakom försvaret, fick bollen i djupet och kom ensam med van Leer igen och den här gången lyckades han placera in bollen i mål. 46 skott, 1 mål i Eredivisie för Younes.Segern gör att Ajax innan Feyenoords match började minskade avståndet upp till förstaplatsen till 2 poäng. Feyenoord spelar i skrivande stund borta mot FC Twente, en match som visas på Viaplay (liksom Utrecht-Heerenveen kl 16.45). Det är i skrivande stund ännu mållöst, 20 minuter in i matchen.Roda JCAjax0-1 Klaassen '53, 0-2 Younes '90+3Klaassenvan Leer; Milec (Raykov '86), Ananou, Kum, van Peppen; Rosheuvel (van Velzen '73), El Makrini, van Hyfte, Paulissen; Ajagun, Schahin (Papazoglou '59)Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (van de Beek '81); Kluivert (Nouri '67), Dolberg, Younes