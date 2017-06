Säsongen i text och bild

Ajaxs minnesvärda säsong summeras i text och bild, och i de 14 vackraste målen.

2017-06-02 13:18:05

2017-06-02 13:18:05

Ajaxs minnesvärda säsong summeras i text och bild, och i de 14 vackraste målen.Ajax meddelar att Klaas-Jan Huntelaar återvänder till klubben. Publikfavoriten skriver på för ett år och kommer få en roll som backup för Kasper Dolberg och som mentor för Dolberg och andra centertalanger i klubben.I kölvattnet av den tråkiga Europa League-finalen har debatten om "fin" kontra "vinnande" fotboll kommit upp igen.Drömmen är över, Ajax föll i Europa League-finalen mot Manchester United då José Mourinho fick matchen precis dit han ville. I Amsterdam är man fortsatt stolta över sitt lag.Ajax saknar två backar men går ändå in med hoppfullhet i Europa League-finalen mot Manchester United. Man har inget att förlora och allt att vinna.Imorgon spelas finalen av Europa League på Friends Arena mellan två olika polariteter, Cruijffs Ajax och Mourinhos United.Ajax har presenterat nästa säsongs hemmaställ, inspirerat av tröjorna som användes under 70-talets glansdagar. Det blir smygpremiär för stället i Europa League-finalen på onsdag.Ajax har idag presenterat bortastället för nästa säsong. Det blir en blå tröja med grafiska detaljer och inspiration från bortastället man bar i Champions League-finalen 1995 samt detaljer med stark Amsterdam-prägel.Feyenoord darrade inte en gång till, Dirk Kuyt smälde in 1-0 efter 40 sekunder och fullbordade senare ett hattrick för att på bästa Buster-manér bryta Feyenoords episka titeltorka. Vad Ajax gjorde i Tilburg spelade därmed ingen roll, Feyenoord är Eredivisie-mästare. Ajax ska till Stockholm.Klockan 14.30 sparkar alla matcher i den avslutande omgången av Eredivisie igång. Feyenoord hade chansen att säkra sitt första ligaguld på 18 år förra helgen men förlorade otroligt nog med 3-0 mot grannklubben Excelsior. Ajax är nu bara 1 poäng efter Feyenoord, och allt avgörs nu. Gör Ajax det ska borta mot Willem II, och får man hjälp av Samuel Armenteros och Kristoffer Petersons Heracles Almelo som reser till De Kuip?