Schalke 3 - 2 (3-4) Ajax: Katastrofinsats, utvisning, mirakelvändning - semifinal!

Ajax satt i förarsätet efter en övertygande seger hemma i Amsterdam, men släppte på gasen i andra mötet och Schalke tog dubbelmötet till förlängning, en förlängning Ajax fick spela med 10 man i. 3-0-målet såg ut att avgöra för tyskarna men sent i förlängning utförde Ajax en mirakulös vändning vilket gör att man är klara för sin första europeiska semifinal på 20 år.

Matchfakta

Vi tar det från början. Peter Bosz valde att starta Bertrand Traoré som center och Justin Kluivert som högerytter vilket innebar att Kasper Dolberg började på bänken. I övrigt var laget det väntade, med Matthijs de Ligt centralt i backlinjen och Nick Viergever till vänster. Hos Schalke ersatte Sascha Riether avstängde högerbacken Thilo Kehrer och Sead Kolasinac , som missade första matchen på grund av skada, var tillbaka.För Schalke fanns bara en sak ikväll, gasa. Med två mål i baken i Amsterdam och noll framåt gällde det för dem att utjämna på hemmaplan framför de egna fansen. Man rivstartade matchen i detta syfte, redan i den första matchminuten hittade Kolasinac in med ett inspel till Leon Goretzka som missade mål. Minuten därefter prickade Max Meyer stolproten.Ajax red ut den initiala stormen och mittenpartiet av den första halvleken kontrollerade man. Man skapade dock inte något särskilt från öppet spel, de farligaste chanserna kom på fasta situationer. En frispark Hakim Ziyech slog på mål men Ralf Fährmann behövde inte slänga sig, och senare en hörna som nickades rakt upp i luften så att Nick Viergever sen kunde försöka sig på en cykelspark, han fick den på mål men Fährmann räddade. Sen hade Betrand Traoré en boll i nätet efter att ha spelats igenom av Amin Younes men burkanibén var tydligt offside.Schalke kom upp igen i slutet av den första halvleken men fick inte riktigt till det framför mål. Det sista som hände i halvleken var att Goretzka kolliderade med André Onana vid en hörna, båda låg kvar och fick vård i halvtidspausen. Stora orosmoment för båda lagen men främst för Ajax då målvakten Onana givetvis är en absolut nyckelspelare, särskilt då reservmålvakten Diederik Boer är en veteran som inte gjort en tävlingsmatch sedan en cupinsats mot amatörlag i höstas.Både Goretzka och Onana kom dock ut till spel för den andra halvleken. Ajax hade den första farligheten i den. Kluivert vann en frispark i ett farligt läge en bit utanför straffområdet. Lasse Schöne fick en rätt bra träff men slog den lite för mitt i målet, Fährmann hann nere och rädda ut till en hörna.Snart kom dock Schalkes första mål i dubbelmötet, och det kom hastigt och lustigt för Ajax. Hemmalaget ställde om snabbt efter en hörna, det var Goretzka som drev igång omställningen, spelade Guido Burgstaller, fick tillbaka bollen och pangade in den i krysset.En olycka kommer sällan ensam och 1-0 följdes snabbt upp av 2-0. Kolasinac, som helt klart var mils bättre än Dennis Aogo som ersatt honom i första matchen, kom ner för sin vänsterkant då Ziyech släppte löpningen, slog in ett inspel som centern Burgstaller tryckte in i nät. Plötsligt var det utjämnat.Direkt efter 2-0-målet hade Ziyech en chans att snabbt slå tillbaka men Fährmann räddade hans skott ut till en hörna. Bosz valde även snart att agera genom att byta in Kasper Dolberg. Kluivert klev av och Traoré gick ut som högerytter.Joël Veltman hade problem på högerbacken hela matchen, Meyer och Kolasinac kom fram gång på gång där och han hade stora svårigheter. I den 72:a minuten fick han ett gult för en obstruktion. Och med tio minuter kvar stod han för en ny obstruktion då han var på väg att bli förbipasserad igen. Den rumänske domaren Ovidiu Hategan och hans team gjorde en bra match och de båda gula är helt Veltmans fel. Traoré byttes ut och Kenny Tete kom in och gjorde ett mycket bättre jobb på högerbacken än Veltman.På stopptiden ådrog sig även Viergever ett gult vilket innebar att han var avstängd vid en semifinal som då mest såg ut som en eventualitet. Schalke var nära att avgöra precis i slutet av stopptiden när Daniel Caligiuri hittade Benedikt Höwedes med ett inspel men Onana räddade och lyckades hålla returen undan från Klaas-Jan Huntelaar som högg.Vi gick till förlängning med 10 man och alla byten gjorda ( Donny van de Beek hade ersatt Schöne med) för Ajax. Undertecknad är från Gnällbältet så jag såg två möjliga vis denna match kunde sluta på: Antingen orkade Ajax inte förlängningen igenom med 10 man, eller så gjorde man det men torskade straffarna som vanligt.Schalkes inhoppare Johannes Geis hade den första farliga chansen i förlängningen fyra minuter in då han sköt ett tungt distans skott som strök strax över ribban och rasslade ovansidan av nätet så att vissa på arenan trodde att den gått in.Sen kom 3-0 på mångt och mycket samma vis som 2-0-målet, Ziyech, som knappt orkar 90 minuter ibland och måste varit halvdöd vid det här laget, släppte Kolasinacs löpning igen och han lättade in ett fint inlägg som Caligiuri nådde högre än Viergever på och nickade in.Vi gick till halvtid i förlängningen med ett minst sagt bittert läge för Ajax, man hade tappat 2-0 till 2-3 totalt sett, spelat en man mindre sen den 80:e minuten och varit anskrämliga dess förinnan. Det positiva var att med undantag för Ziyech såg de flesta ändå ut att ha kraft kvar.Och det hade dem, och Ziyech behöver ju ingen kondition för att slå fasta eller kasta inkast vilket han huvudsakligen fick ägna sig åt. Ajax hotade först när man trasslade sig loss från en trängd mittfältssituation och Viergever, lagets klart bäste ditills i matchen, plötsligt fick utrymme att skjuta utanför straffområdet. Han drog på ett skott Fährmann lyckes rädda och bollen gick ut till inkast. Ziyech tog hand om det och kastade till Tete som skruvade in ett inlägg i straffområdet. Viergever tog ner det på bröstet, Matija Nastacic försökte rensa men sparkade bollen på Viergevers ben och in i eget mål! 3-1 Ajax och 3-3 totalt sett med fördel av bortamål för Ajax. Viergever överfölls av lagkamraterna i en tv-puckshög, efteråt sa han till tv "Jag såg inte ens att den gått in, jag hade kramp överallt och sen kastade sig alla över mig."Så hade vi plötsligt en helt annan match, ett modstulet Schalke och ett Ajax i överläge. Schalke försökte samla sig till en ny anstormning men fick inte or dning på det, istället ledde det till luckor bakåt för Ajax att utnyttja. Först testade Ziyech med ett skott Fährmann räddade. Sen avgjorde Amin Younes matchen. Han hade länge en episk måltorka den här säsongen, kritiseras ofta rättmätigt för att hans fina dribblingar för sällan leder till en slutprodukt. Men de senaste veckorna har han varit i grym form. Igår uttryckte han sin tacksamhet mot Ajax, att han vill förlänga kontraktet och dessutom att han vill "bli den tyske Sjaak Swart". Du får bli vem du vill nu, Amin, såsom du avgjorde detta med en fin dribbling och ett säkert placerat skott in i mål.Ajax är efter ett otroligt drama vidare till semifinal i Europa League . Det är första gången man når en semifinal i Europaspelet på tjugo år, senast var alltså 1997 när man nådde semifinalerna i Champions League för tredje säsongen i följd men till skillnad från 1995 och 1996 föll i semin. Kan Ajax ta sig till finalen på Friends Arena? Celta Vigo (som man mötte tog 4 poäng på i gruppspelet), Lyon och Manchester United är de övriga semifinallagen.På söndag är det De Topper mot PSV borta i Eindhoven, en oerhört viktig match för titelstriden. Tidigare på dagen spelar Feyenoord, som leder ligan 1 poäng före Ajax, borta mot Vitesse. PSV-Ajax går på Viaplay 16.45.SchalkeAjax1-0 Goretzka '53, 2-0 Burgstaller '56, 3-0 Caligiuri '101, 3-1 Viergever '110, 3-2 Younes '121Burgstaller, Kolasinac, Veltman, Nastacic, Viergever, ZiyechVeltmanFährmann; Riether (Avdijaj '112), Höwedes, Nastacic, Kolasinac; Stambouli (Huntelaar '54), Bentaleb; Caligiuri, Goretzka (Geis '84), Meyer; BurgstallerOnana; Veltman (utv '80), Sánchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne (van de Beek '74), Ziyech; Kluivert (Dolberg '61), Traoré (Tete '82), Younes