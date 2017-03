17-årige Matthijs de Ligts succésäsong når nya höjder med a-landslagsuttagningen.

Schalke i Europa League; 17-årige Matthijs de Ligt uttagen i a-landslaget

Ajax lottades mot Schalke 04 i kvartsfinalen av Europa League, vilket innebär ett kärt återseende för publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar. Tidigare idag offentliggjorde förbundskapten Danny Blind landslagstruppen mot Bulgarien och Italien, i den ingår fem Ajax-spelare - inklusive 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt som debutant.

0 KOMMENTARER 160 VISNINGAR 0 KOMMENTARER160 VISNINGAR WILLIAM EDSTRÖM

På Twitter: @wyeds

2017-03-17 14:29:29

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Ajax

AFC Ajax

2017-03-17 14:29:29

AFC Ajax

2017-03-17 00:08:19

AFC Ajax

2017-03-12 19:08:51

AFC Ajax

2017-03-09 21:35:44

AFC Ajax

2017-03-05 17:15:39

AFC Ajax

2017-02-26 18:56:09

AFC Ajax

2017-02-23 21:28:14

AFC Ajax

2017-02-19 17:08:56

AFC Ajax

2017-02-16 23:57:22

AFC Ajax

2017-02-12 17:16:46

ANNONS:

För drygt en timme sedan lottades kvartsfinalerna i Europa League . För Ajax blir det ett högintressant möte med tyska Schalke 04. Första matchen spelas på Amsterdam Arena den 13 april, returen på Veltins-Arena i Gelsenkirchen en vecka senare. I Schalke återfinns en stor publikfavorit i Amsterdam, Klaas-Jan Huntelaar.Hela kvartsfinallottningen i Europa League:Anderlecht - Manchester UnitedCelta Vigo - GenkAjax - Schalke 04Lyon - Besiktas Tidigare idag offentliggjorde Danny Blind landslagstruppen som ska spela kvalmatchen mot Bulgarien den 25 mars och en träningsmatch mot Italien tre daga senare. Redan efter matchen igår då, han dominerade på planen och utsågs till man of the match höjdes röster för att 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt förtjänar en plats i a-landslaget. Idag överraskade Blind med att infria ropen. de Ligt, som även togs ut i UEFA:s "Europa League Team of the Week" når alltså nya höjder i sin genombrottssäsong.de Ligt är en av fem Ajax-spelare uttagna i truppen, han får sällskap av Davy Klaassen , Joël Veltman, Nick Viergever och Kenny Tete . Truppen i sin helhet:Målvakter:Jasper Cillessen (Barcelona) Jeroen Zoet (PSV) Michel Vorm (Tottenham)Försvarare:Kenny Tete (Ajax)Rick Karsdorp (Feyenoord)Joël Veltman (Ajax)Matthijs de Ligt (Ajax)Stefan de Vrij (Lazio)Wesley Hoedt (Lazio)Nick Viergever (Ajax) Bruno Martins Indi (Stoke)Daley Blind (Manchester United)Mittfältare:Davy Klaassen (Ajax) Wesley Sneijder (Galatasaray)Kevin Strootman (Roma)Jens Toornstra (Feyenoord)Tonny Vilhena (Feyenoord)Georginio Wijnaldum (Liverpool)Anfallare: Arjen Robben (Bayern München) Memphis Depay (Lyon)Steven Berghuis (Feyenoord)Bas Dost (Sporting Lissabon)Vincent Janssen (Tottenham)Quincy Promes (Spartak Moskva)Jeremain Lens (Fenerbahce)Ajax lottades mot Schalke 04 i kvartsfinalen av Europa League, vilket innebär ett kärt återseende för publikfavoriten Klaas-Jan Huntelaar. Tidigare idag offentliggjorde förbundskapten Danny Blind landslagstruppen mot Bulgarien och Italien, i den ingår fem Ajax-spelare - inklusive 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt som debutant.Ajax är vidare till kvartsfinal i Europa League efter att i överlägsen stil besegrat FC Köpenhamn på hemmaplan och därmed vänt underläget från första matchen. Bäst på plan i vad som kanske var säsongens bästa match av Ajax var 17-årige mittbacken Matthijs de Ligt.Efter en svag första halvlek lyfte sig Ajax i den andra och besegrade Twente med 3-0 efter två mål av Kasper Dolberg. Amin Younes och Hakim Ziyech var dock de två stora segerorganisatörerna idag.Ajax föll på Parken mot FC Köpenhamn men får med sig ett viktigt bortamål hem till returen. Man hade kunnat fått två med sig om inte domaren dömt bort Kasper Dolbergs andra fullträff i slutminuterna. Båda lagen får klara sig utan sina kaptener i returmötet då både Davy Klaassen och Mathias Zanka Jørgensen ådrog sig gula kort.Efter att Feyenoord överraskande förlorat i derbyt mot Sparta Rotterdam tidigare idag hade Ajax möjligheten att knapra in på Feyenoord i titelstriden. En vinst mot Groningen hade inneburit att man bara var 2 poäng efter, med De Klassieker i Amsterdam Arena om två omgångar. Dåligt spel av Ajax och flera domarmissar gjorde att man missade chansen.Ajax tog en övertygande seger mot Heracles efter mål av bland andra 17-åriga mittbacken Matthijs de Ligt, men Feyenoord segrade mot PSV efter en jättetavla av Jeroen Zoet och behåller avståndet i toppen.Nick Viergever gjorde kvällens och dubbelmötets enda mål vilket räckte för att föra Ajax vidare till åttondelsfinal i Europa League.Kapten Davy Klaassen ledde Ajax till en viktig seger borta mot Vitesse idag mes sitt 15:e mål på 30 matcher från mittfältet.Ajax reste till Warszawa för den första matchen i sextondelsfinalen av Europa League mot Legia. Efter matchen hamnar domarteamet i fokus då man missade att Ajax hade en boll tydligt över mållinjen tidigt i matchen. Att Ajax fick avsluta matchen med 10 man efter två gula kort på Kenny Tete lär också diskuteras.Ajax inledde båda halvlekarna i högt tempo och bra spel, men tappade efterhand farten. Det räckte till en säker seger, men det är bara de mäktiga hyllningarna till Piet Keizer som folk kommer minnas från matchen.