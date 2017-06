Blir det bara en säsong i Ajax för Peter Bosz?

Silly season: Bosz nära Dortmund och alla andra rykten

Peter Bosz är huvudkandidat till tränarjobbet i Dortmund, Ajax har värvat en ny dansk talang och reservmålvakten har lämnat klubben. Det senaste om det och alla andra rykten kring Ajax.

Klara övergångar in:



Klaas-Jan Huntelaar från Schalke 04



Publikfavoriten Huntelaar håller löftet han gav när han lämnade Ajax 2009 om att återvända. Ansluter som bosman för en roll som backup-center och mentor för unga talanger.



Victor Jensen från FC Köpenhamn



Superscouten John Steen Olsens senaste fynd är den 17-årige mittfältaren Victor Jensen från FCK. Transfersumman sägs ligga på runt 3 miljoner euro plus en vidareförsäljningsklasul, samma transfersumma som Ajax fick in när man sålde belgiske mittfältstalangen Franco Antonucci till Monaco i januari, Jensen kommer ta dennes plats i U19-laget.



Klara övergångar ut:



Diederik Boer till PEC Zwolle



36-årige reservmålvakten Boer återvänder till moderklubben Zwolle som han lämnade för Ajax 2014. En mycket omtyckt karaktär i truppen som kommer saknas utanför planen.



Django Warmerdam till FC Groningen



21-årige Warmerdam har aldrig varit någon av de mest lovande spelarna i akademin men kämpat sig upp och är oerhört mångsidig mittfältare och försvarare. Tillbringade den gångna säsongen på lån hos Zwolle och ansluter nu till Groningen med hopp om att en dag i framtiden återvända till Amsterdam.



Jeffrey de Lange till FC Twente



U19-lagets förstemålvakt lämnar Ajax för Twente för en större chans att snabbare bli förstemålvakt i Eredivisie. Hoppas återvända till Ajax en dag.



Kees de Boer till Swansea



17-årig defensiv mittfältare som lämnar akademin då han inte erbjudits seniorkontrakt trots att flera anser honom talangfull och den typ av spelare Wim Jonk hade tagit tillvara på.



Rykten övergångar in:



Júnior Tavares från São Paulo



20-årig brasiliansk vänsterback som enligt Yahoo Esportes är aktuell för Ajax. Ett rimligt rykte då Ajax under nya huvudscouten Henk Veldmate ökat sin scoutning i Sydamerika och man behöver en ny vänsterback. Ajax ska ha följt Tavares i tremånader. Jämförts med Marcelo.



Guilherme Arana från Corinthians



En till 20-årig brasiliansk vänsterback som ryktas till Ajax. Enligt Rede Globo har Corinthians redan nobbat ett bud från Ajax.



Nigel de Jong från Galatasaray



Enligt Efsane Fotospor har Ajax erbjudit de Jong ett tvåårskontrakt och Galatasaray vill ha 2 miljoner euro. Mike Verweij, Ajax-insider på De Telegraaf avfärdar dock ryktet och tror inte att de Jong är aktuell.



Ritsu Doan från Gamba Osaka



18-årig japansk högerytter som lösa rykten placerar i Ajax efter att han visat framfötterna i U20-VM.



Rykten övergångar ut:



Peter Bosz, tränare



Bosz är högaktuell för tränarjobbet i Borussia Dortmund enligt samstämmiga uppgifter i Tyskland och Holland. Enligt De Telegraaf erbjuds han en årslön på 4 miljoner euro, en astronomisk höjning med hans lön i Ajax, och får ta med sig sin assistent Hendrie Krüzen. Enligt Voetbal International har Dortmund och Bosz redan hållit samtal och Ajax kräver 5 miljoner euro i kompensation.



Marc Overmars, sportchef



Det har ryktats en tid om att Arsenal ska förändra sin struktur till en mer europeisk modell med sportchef och tränare istället för bara Arsene Wenger som manager och att Overmars ska vara toppnamnet för sportchefsrollen. Med Wengers kontraktsförlängning verkar rykten ha dämpats lite.



Kasper Dolberg



Den danske supertalangen följs av toppklubbar från bland annat England och Spanien men har flera gånger uttalat sig om att han avser stanna i Ajax. Exempelvis sa han 1 juni att han vill bli årets spelare i Ajax nästa säsong. Rykten säger att Dortmund inte bara är intresserade av Bosz utan också Dolberg. Vad händer om Bosz lämnar, följer Dolberg med?



Davy Klaassen



Kapten Klaassen förefaller vara redo för spel i en högre liga efter sin bästa säsong i Ajax-tröjan. Följs av flera klubbar, enligt De Telegraaf är Roma, Lazio, Napoli och Everton väldigt intresserade. Det har även talats om Tottenham. Klaassens agent Søren Lerby förnekar att samtal ska ha ägt rum med Roma och säger att han inte tror att Ajax släpper Klaassen för under 15 miljoner euro. Enligt De Telegraaf vill Ajax ha mellan 25-30 miljoner euro. Det som talar för att Klaassen stannar är hans Ajax-hjärta och uttalade vilja att som kapten leda klubben till ligaguldet.



Davinson Sánchez



Den colombianske mittbacken ryktas till toppklubbar efter sin succésäsong. Mest talas det om Barcelona, som var intresserade av Sánchez förra sommaren med då Sánchez valde Ajax före Barcelona då de senare ville att han skulle starta i b-laget.



Joël Veltman



Veltman kopplas till Tottenham som i sin tur sägs vara på väg att förlora högerbacken Kyle Walker till Manchester City. Skulle där återförenas med flera gamla lagkamrater i Christian Eriksen, Jan Vertonghen och Toby Alderweireld.



Kenny Tete



Ryktats bort en längre tid efter att Bosz föredragit Veltman som högerback. Enligt Voetbal International är det troligt att han lämnar i sommar. Det kan dock förändras om istället Veltman försvinner och/eller Bosz lämnar, kanske föredrar en annan tränare Tete?



Jairo Riedewald



Liksom kompisen Tete hamnade han på bänken under Bosz och ryktas därför vara på väg bort. Inget konkret ännu dock.



Amin Younes



Den tyske dribblern ryktas tillbaka till



Mateo Cassierra



Efter Huntelaars ankomst har De Telegraaf rapporterat att planen är för Ajax att låna ut Cassierra till ett annat Eredivisie-lag.



Richairo Zivkovic



Centertalangen har aldrig riktigt lyckats ta en plats i Ajax och efter låneperioder hos Willem II och nu senast Utrecht så ska han vara på väg till belgiska Oostende i en permanent övergång. Zivkovics agenter, Ajax-legendarerna Sjaak Swart och Rob Witschge, ska föra samtal med Oostende.



Mitchell Dijks



2017-06-03 14:53:02

