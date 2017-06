Silly season: Davy Klaassen klar för Everton

Efter att ha spelat i Ajaxs tröja sedan han var 10 år gammal lämnar nu kapten Davy Klaassen sin älskade klubb för ett äventyr i Ronald Koemans Everton.

Klara övergångar in:

Klara övergångar ut:

16/6: Det är officiellt, sent på torsdagskvällen presenterade både Ajax och Everton övergången. Ajax skriver att transfersumman ligger på 27 miljoner euro, detta är exklusive några bonusar som höjer den till 28.5 miljoner. Klaassen berättar att Ronald Koeman var avgörande i klubbvalet. Kapten Klaassen lämnar Ajax efter sex säsonger i a-laget, 181 matcher, 55 mål. Mer om Davy kommer senare i separat text.

Rykten övergångar in:

Rykten övergångar ut:

Nya uppdateringar iPublikfavoriten Huntelaar håller löftet han gav när han lämnade Ajax 2009 om att återvända. Ansluter som bosman för en roll som backup-center och mentor för unga talanger.Superscouten John Steen Olsens senaste fynd är den 17-årige mittfältaren Victor Jensen från FCK. Transfersumman sägs ligga på runt 3 miljoner euro plus en vidareförsäljningsklasul, samma transfersumma som Ajax fick in när man sålde belgiske mittfältstalangen Franco Antonucci till Monaco i januari, Jensen kommer ta dennes plats i U19-laget.19-årig offensiv mittfältare som ansluter på fri transfer från AZ, som ville förlänga kontraktet med honom men Bijleveld tackade nej på grund av Ajaxs intresse. Ajax har velat plocka över honom i flera år och Bijleveld säger själv att han är tacksam för åren i AZ men att han varit Ajax-supporter sedan barnsben. Kommer börja i Jong Ajax.Bijlevelds lagkamrat Schouten ansluter också även om Ajax inte officiellt presenterat Schoutens övergång än, till skillnad från Bijleveld som signerade kontrakt idag. Schouten väntas skriva på i dagarna, bådas övergångar har varit kända sedan i våras. Schouten är också 19 år och högerback. Kommer likt Bijleveld börja spela i Jong Ajax.36-årige reservmålvakten Boer återvänder till moderklubben Zwolle som han lämnade för Ajax 2014. En mycket omtyckt karaktär i truppen som kommer saknas utanför planen.21-årige Warmerdam har aldrig varit någon av de mest lovande spelarna i akademin men kämpat sig upp och är oerhört mångsidig mittfältare och försvarare. Tillbringade den gångna säsongen på lån hos Zwolle och ansluter nu till Groningen med hopp om att en dag i framtiden återvända till Amsterdam.U19-lagets förstemålvakt lämnar Ajax för Twente för en större chans att snabbare bli förstemålvakt i Eredivisie. Hoppas återvända till Ajax en dag.17-årig defensiv mittfältare som lämnar akademin då han inte erbjudits seniorkontrakt trots att flera anser honom talangfull och den typ av spelare Wim Jonk hade tagit tillvara på.Bosz är högaktuell för tränarjobbet i Borussia Dortmund enligt samstämmiga uppgifter i Tyskland och Holland. Enligt De Telegraaf erbjuds han en årslön på 4 miljoner euro, en astronomisk höjning med hans lön i Ajax, och får ta med sig sin assistent Hendrie Krüzen. Enligt Voetbal International har Dortmund och Bosz redan hållit samtal och Ajax kräver 5 miljoner euro i kompensation.4/6: Bild rapporterar att Dortmund och Bosz är överens och han kommer presenteras som ny Dortmund-tränare i mitten av veckan som kommer.10/6: Klar för Dortmund som tidigare rapporterat.Ung talang född 1999 som lämnar U19 för Monaco där han gör Franco Antonucci, som lämnade Ajax för 3 miljoner euro i januari, sällskap. Kommer dock direkt lånas ut till samarbetsklubben Cercle Brügge. López är en snabb ytter/center som har talang men inte setts som någon av de största talangerna i U19-laget, där han ofta varit in och ut ur startelvan på ytterplatserna.Den sydafrikanske mittfältaren kom från Ajax Cape Town 2011 och efter skadeproblem (och konkurrensproblem) sina två första säsonger i Amsterdam blev han ordinarie 2013/14 och hjälpte Ajax till sitt senaste ligaguld. Han behöll startplatsen 2014/15 men var in och ut ur laget säsongen därefter och planen var egentligen att han skulle lämna sommaren 2016 men då han inte fick klart med någon ny klubb (han tackade nej till PAOK Saloniki) blev han kvar. Den gångna säsongen har tränat med Jong Ajax och spelat en handfull matcher med dem. Man försöker lösa en övergång igen nu, enligt De Telegraaf är Vitesse och Deportivo la Coruña intresserade av den lille mittfältaren som alltid jobbar hårt och aldrig klagat över sin situation, omtyckt bland spelare, ledare och supportrar.14/6: Har genomgått läkarundersökning och skrivit på ett treårskontrakt med Vitesse idag, övergången är officiellt presenterad.Edwins son lämnar Ajax där han de två sista åren varit andremålvakt i U19-laget. Ansluter till Jong ADO Den Haag.Kapten Klaassen förefaller vara redo för spel i en högre liga efter sin bästa säsong i Ajax-tröjan. Följs av flera klubbar, enligt De Telegraaf är Roma, Lazio, Napoli och Everton väldigt intresserade. Det har även talats om Tottenham. Klaassens agent Søren Lerby förnekar att samtal ska ha ägt rum med Roma och säger att han inte tror att Ajax släpper Klaassen för under 15 miljoner euro. Enligt De Telegraaf vill Ajax ha mellan 25-30 miljoner euro. Det som talar för att Klaassen stannar är hans Ajax-hjärta och uttalade vilja att som kapten leda klubben till ligaguldet.10/6: Intresset fortsätter vara störst från Italien och Everton vad det verkar. Inter har lagts till i listan över intresserade klubbar enligt italiensk press.12/6: Brittiska tabloiden Daily Mirror var först med att under söndagen skriva om seriöst intresse från Everton och till kvällen sen kom trovärdiga De Telegraaf ut med en ordentligare artikel. De skriver att Everton och Ajax är i förhandlingar om Klaassen och att Ajax kräver 30 miljoner euro för sin kapten, som har två år kvar på kontraktet.14/6: De Telegraaf skriver att övergången väntas bli klar inom några dagar. Het Parool skriver att summan ligger på 24 miljoner euro exklusive bonusar.15/6: Algemeen Dagblaad skriver att Klaassen personligen är överens med Everton och klubbarna snart är det.20-årig brasiliansk vänsterback som enligt Yahoo Esportes är aktuell för Ajax. Ett rimligt rykte då Ajax under nya huvudscouten Henk Veldmate ökat sin scoutning i Sydamerika och man behöver en ny vänsterback. Ajax ska ha följt Tavares i tremånader. Jämförts med Marcelo.14/6: Tavares har för brasilianska Lance bekräftat att Ajax kommit med erbjudande. ”Men tills vidare är mitt fokus på São Paulo” fortsatte han. Kontraktet löper till 2019.16/6: Globo Esporte skriver att Tavares förlänger kontraktet med São Paulo till 2021 med högre lön och högre utköpsklasul.En till 20-årig brasiliansk vänsterback som ryktas till Ajax. Enligt Rede Globo har Corinthians redan nobbat ett bud från Ajax.Enligt Efsane Fotospor har Ajax erbjudit de Jong ett tvåårskontrakt och Galatasaray vill ha 2 miljoner euro. Mike Verweij, Ajax-insider på De Telegraaf avfärdar dock ryktet och tror inte att de Jong är aktuell.18-årig japansk högerytter som lösa rykten placerar i Ajax efter att han visat framfötterna i U20-VM.Vitesses högerytter från Kosovo var en av Eredivisies bästa yttrar denna säsong med bland annat 12 assist. Har under våren kopplats samman med Ajax som har en lucka i och med att Bertrand Traorés lånetid är över.Samba-Sam ryktades starkt till Ajax i januari men man valde David Neres istället. Ryktena har tystats ner sen dess men kan blossa upp igen. Men så länge Amin Younes är kvar blir det nog ingen Larsson i Ajax.18-årig rumänsk innermittfältare som även ska vara kompetent som högerytter. Enligt rumänska ProSport är både Ajax och PSV intresserade, liksom Steaua Bukarest och CFR Cluj. Spelade 9 matcher i rumänska högstaligan den gångna säsongen. Prislappen ska ligga på runt 500 000 euro.Född 1999 var denna mittfältare ett av Eredivisies stora utropstecken den gångna säsongen med 4 mål och 3 assist för nedflyttade NEC, inklusive ett mål mot Ajax. Har kopplats samman med Ajax och PSV under säsongen och med tanke på NEC:s nedflyttning lär en övergång till en Eredivisie-klubb ske. Men får han plats på Ajaxs mittfält?12/6: De Gelderlander skriver att Ajax, FC Utrecht, Trabzonspor och Konyaspor är intresserade av mittfältstalangen. Hans kontrakt med NEC löper till 2019.15/6: NEC:s sportchef Remco Oversier säger till Algemeen Dagblaad att även Vitesse närmat sig men att NEC inte är villiga att förhandla utan vill behålla Kadioglu. Vi får se hur länge man har den hållningen, NEC:s nedflyttning kombinerat med intresset borde kunna få saker att hända.Lyfts fram som en av Barcelonas mest lovande spelare på senare år men har på grund av MSN-trion där och hur Barcelonas nuvarande klubbledning sköter laget inte fått chansen i Katalonien. Enligt El Mundo Deportivo är Ajax intresserade av ett lån med en köpoption på spelaren som kan spela på flera offensiva positioner men nog är tänkt som ytter i Ajax. Ryktades till Amsterdam även förra sommaren men hamnade då på lån hos Valencia.Det har ryktats en tid om att Arsenal ska förändra sin struktur till en mer europeisk modell med sportchef och tränare istället för bara Arsene Wenger som manager och att Overmars ska vara toppnamnet för sportchefsrollen. Med Wengers kontraktsförlängning verkar rykten ha dämpats lite.Den danske supertalangen följs av toppklubbar från bland annat England och Spanien men har flera gånger uttalat sig om att han avser stanna i Ajax. Exempelvis sa han 1 juni att han vill bli årets spelare i Ajax nästa säsong. Rykten säger att Dortmund inte bara är intresserade av Bosz utan också Dolberg. Vad händer om Bosz lämnar, följer Dolberg med?10/6: Direkt efter att Bosz blev klar för Dortmund fick både Bosz och Dolberg frågor om dansken plockas med till Tyskland, både Bosz och Dolberg säger nej. Dansken förefaller att vara fortsatt inställd på att utvecklas mer i Ajax.Den colombianske mittbacken ryktas till toppklubbar efter sin succésäsong. Mest talas det om Barcelona, som var intresserade av Sánchez förra sommaren med då Sánchez valde Ajax före Barcelona då de senare ville att han skulle starta i b-laget.10/6: Kopplas i Italien samman med AC Milan.12/6: Corriere dello Sport skriver att Inter är väldigt intresserade men att Ajaxs vill ha 50 miljoner euro.14/6: El Mundo Deportivo skriver att Barcelonas intresse avtagit.15/6: AS skriver tvärtemot El Mundo Deportivo att Barcelona fortfarande är intresserade av Sánchez. Sportchef Robert Fernandez var på Kamerun – Colombia, enligt rykten för att kolla in Sánchez och hans landslagskamrat Yerry Mina, Sánchez tillbringade dock matchen på bänken.Veltman kopplas till Tottenham som i sin tur sägs vara på väg att förlora högerbacken Kyle Walker till Manchester City. Skulle där återförenas med flera gamla lagkamrater i Christian Eriksen, Jan Vertonghen och Toby Alderweireld.10/6: Veltman säger att ryktena om Tottenham inte är något han eller hans agent känner till men erkänner att han är sugen på att ta nästa steg i karriären.14/6: The Telegraph skriver att Tottenham följer Veltman.Ryktats bort en längre tid efter att Bosz föredragit Veltman som högerback. Enligt Voetbal International är det troligt att han lämnar i sommar. Det kan dock förändras om istället Veltman försvinner och/eller Bosz lämnar, kanske föredrar en annan tränare Tete?10/6: Enligt Gazzetta dello Sport håller både Roma och Inter ögonen på Tete som ett alternativ. Båda klubbarna ska i första hand vara intresserade av Feyenoords Rick Karsdorp. Samtidigt har Tete medgett att Boszs avsked kan innebära nya chanser för honom.15/6: Galatasaray har kontaktat Ajax och enligt De Telegraaf är man överens om en transfersumma på 3 miljoner euro plus bonusar och en vidareförsäljningsklasul. Tetes agent, ökände Mino Raiola, säger att flera klubbar är intresserade och Tete själv ska inte ha någon brådska att förhandla med Galatasaray då man hoppas på fler alternativ.Liksom kompisen Tete hamnade han på bänken under Bosz och ryktas därför vara på väg bort. Inget konkret ännu dock.Den tyske dribblern ryktas tillbaka till Bundesliga , främst RB Leipzig har det talats om.Efter Huntelaars ankomst har De Telegraaf rapporterat att planen är för Ajax att låna ut Cassierra till ett annat Eredivisie-lag.Centertalangen har aldrig riktigt lyckats ta en plats i Ajax och efter låneperioder hos Willem II och nu senast Utrecht så ska han vara på väg till belgiska Oostende i en permanent övergång. Zivkovics agenter, Ajax-legendarerna Sjaak Swart och Rob Witschge, ska föra samtal med Oostende.10/6: Är personligen överens med Oostende och klubbarna ska också vara nära ett avtal enligt Het Laatste Nieuws, övergången väntas bli officiell inom kort.Vänsterbacken lånades ut till Norwich i januari och verkar inte ha en framtid i Ajax. Lämnar förmodligen, om det blir en permanent transfer till Norwich eller om han hamnar någon annanstans återstår att se.10/6: Kom inte överens med Norwich om de personliga villkoren så de valde att inte utnyttja köpoptionen och Dijks återvänder till Amsterdam.Den tjeckiska talangen fick ett genombrott som ytter under Frank de Boer men hade svårt att få speltid i a-laget under Bosz, däremot visade han framfötterna i Jong Ajax med många mål och assist under Marcel Keizer, som ryktas bli nästa a-lagstränare. Har under våren ryktats bort från Ajax på grund av den bristande speltiden, men Boszs avsked kan förändra detta. Till Denik Sport i sitt hemland säger Cerny att han helst vill stanna i Ajax men inte stänger några dörrar.Den kroatiske yttertalangen kom till Ajax från Dinamo Zagreb 2014. Han imponerade i U19 och Jong Ajax och spelade fram Klaassen till ett mål i sin a-lagsdebut våren 2016. Den gångna säsongen har han tillbringat på lån hos Pescara där det knappt blivit någon speltid och med tanke på alla yttrar som står före i kön hos Ajax verkar Muric vara på väg bort. Dinamo sägs vara intresserade av att plocka hem honom.Supertalangen har såklart många ögon på sig men står med båda fötterna på jorden och ett stort Ajax-hjärta, han kommer stanna. Ryktas dock i italiensk press till AC Milan men dessa rykten kan man nog avfärda.14/6: Bild skriver att Bayern München är intresserade. Huruvida de är det lär inte spela någon roll, de Ligt är inställd på att stanna i Ajax.16-årig supertalang som spås en lysande framtid som center. Imponerat i U19 redan som 15-åring men till stor besvikelse från Ajax så tackade han i våras nej till Ajaxs förslag om seniorkontrakt, då han inte gillade framtidsplanen Ajax ritat upp för honom. Har därför bara fått träna, inte spela matcher för Ajax och väntas göra klart med en ny klubb i sommar. Har ryktats till båda Manchester-klubbarna bland annat.Den unge centertalangen spottade in mål i ungdomslagen men har inte fått chansen i a-laget, möjligen på grund av disciplinära problem (2015 var han misstänkt för misshandel av en kvinnlig civilpolis, åtalet lades ner men Ajax stängde av honom internt). Han var utlånad till Twente våren 2016 och Sparta Rotterdam 2017 men trots en del mål fick han lämna Sparta i förtid. Väntas nu lämna Ajax i sommar, intresse finns från Pescara som flyttats ned till Serie B.