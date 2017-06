Tränarjakten: Keizer? Stam? Schmidt? ten Hag? Winter?

Ajax letar ny tränare och det ryktas om flera namn som Marcel Keizer, Jaap Stam, Roger Schmidt, Erk ten Hag och Aron Winter.

Tränarjakten är i full gång för Ajax. Edwin van der Sar har sagt att målsättningen är att ha en ny tränare installerad innan försäsongen drar igång den 29 juni med ett träningsläger i Österrike. van der Sar har också sagt att den nye tränaren måste dela fotbollsvision med Dennis Bergkamp och Hennie Spijkerman som fortsätter som assistenter, då dessa enligt van der Sar representerar den rätta Ajax-stilen.Det är således hög tid att gå igenom potentiella tränare. En tydlig kvartett har tidigt blivit favoriter till jobbet i olika medier:Marcel Keizer har nämnts som toppkandidat av olika tidningar, inklusive både De Telegraaf och Voetbal International som har störst vikt i dessa sammanhang. Keizer är inget internationellt känt namn men han har en god ställning i klubben. Under spelarkarriären var han en försvarare och är en produkt av Ajax, han fick sin a-lagsdebut 1987 av Johan Cruijff. Det blev vara fyra matcher i a-laget, han tillbringade sedan nio säsonger i SC Cambuur innan han avslutade spelarkarriären med några år i De Graafschap och FC Emmen. Tränarkarriären inleddes 2007 i amatörlaget i Argon, efter fyra år där bytte han till lite större amatörlaget VVSB för en säsong innan han kom till Telstar i Jupiler League, divisionen under Eredivisie. Två år där följde innan han kom till sitt gamla lag FC Emmen. Han var med i toppstriden av Jupiler League med dem när han i februari 2016 anställdes av Cambuur för att rädda kvar dem i Eredivisie, något han inte lyckades med, Cambuur lyfte sig aldrig nedflyttningsplatsen de legat på när han tog över. Sommaren 2016 blev ny tränare för Jong Ajax, Ajaxs reservlag som spelar i Jupiler League.Med Keizer vid rodret slutade Jong Ajax den gångna säsongen på andraplats i Jupiler League, deras högsta placering någonsin. Keizer har fått beröm under säsongen för sin taktik, som inneburit offensiv och kreativ fotboll, och sitt sätt att leda den unga talangfulla truppen. Jobbet innebär att han redan arbetat med de talanger som väntas få större roller i a-laget nu som Donny van de Beek Abdelhak Nouri , Deyovaisio Zeefuik, Carel Eiting och Kaj Sierhuis för att nämna några. Han har även fått ut mycket av Vaclav Cerny , den tjeckiska yttern som slog sig in i a-laget under Frank de Boer men fann sig utanför Peter Boszs favör oftast.Keizer ligger i linje med Ajaxs filosofi att inte bara spelare lyfts upp från de egna leden utan tränare också. Han är omtyckt inom klubben och hans taktiska preferenser stämmer. Det som talar emot är hans ringa erfarenhet, men det behöver inte betyda något för Ajax – Frank de Boer befordrades direkt från U19-laget utan huvudtränarerfarenhet på seniornivå (dock erfarenhet som assisterande förbundskapten).Enligt Voetbal International är Jaap Stam den andra huvudkandidaten vid sidan av Keizer. Hans spelarkarriär talar för sig själv, hans tränarkarriär har utvecklat sig snabbt på de sista åren. Efter två år som assisterande tränare i PEC Zwolle anställdes han som assistent i Ajax 2013, han fungerade som individuell tränare för försvarare på både senior och juniornivå i en säsong innan han 2014 tillsammans med Andries Ulderink delade på tränarsysslan i Jong Ajax. Formellt stod Stam uppskriven som assistent då ett trilskande KNVB (holländska förbundet) inte gett honom fullvärdig tränarlicens ännu, men i praktiken hade Stam huvudansvaret för laget i två säsonger. Den första säsongen slutade man 12:a, den andra 9:a. 2016 tog han över Reading där gamle Ajax-produkten Brian Tevreden blivit ny sportchef. Han tog Reading till playoffinalen på Wembley i vår men där föll man, på holländskt manér, på straffar mot Huddersfield.Det som talar för Stam är hans bakgrund i klubben, han känner både Bergkamp och van der Sar väl. Han uppnådde inte lika bra resultat med Jong Ajax som Keizer men till hans försvar hade Stam en mindre talangfull trupp till sitt förfogande än Keizer hade. Hans resultat med Reading denna säsong kan både tala för och emot honom, det är såklart bra att komma in i en ny miljö och ta laget så långt som han gjorde men samtidigt var det ”bara” Championship . Det finns även frågetecken för Stams taktiska vision, Keizers stämmer mer överens med Ajaxs vision, är känslan. Stam avslutade förvisso spelarkarriären i Ajax och har som sagt arbetat som ledare i klubben, men han är ingen Ajax-kille rakt igenom, han arbetade sig upp från grunden i Zwolle och Willem II innan genombrottet i PSV och har alltid varit känd som en hårdför spelare och snarare än pragmatisk karaktär än en ideolog. Det är inga dåliga egenskaper han har, men är det vad Ajax vill ha?Dessutom – vill Stam ha Ajax? Det är mycket möjligt att han hellre stannar i Reading med chansen att arbeta sig upp i Premier League än att gå till Ajax där han vet allt om hur infekterat det kan bli korridorerna.Tyske Schmidt nämndes av De Telegraaf för några dagar sen som huvudkandidat till jobbet jämte Keizer. Schmidt är för närvarande arbetslös efter att ha fått sparken från Bayer Leverkusen tidigare i år. Han ledde Leverkusen till en fjärdeplats och en tredjeplats sina två första säsonger vid rodret men fick sparken efter en 6-2-förlust mot Peter Boszs nya lag Borussia Dortmund med laget på en tiondeplats i Bundesliga . Före Leverkusen tränade Schmidt Red Bull Salzburg och mötte då Ajax under Frank de Boers ledning, i Europa League s sextondelsfinal 2013/14. Man krossade Ajax fullständigt med sin höga press och vann med 3-0 på Amsterdam Arena och 3-1 i returen hemma i Österrike. Matchen i Amsterdam är en av Ajaxs mest förnedrande förluster någonsin.Schmidt togs som sagt tidigt upp av De Telegraaf som en huvudkandidat, men Voetbal International har senare skrivit att Ajax nu uteslutit Schmidt då hans fotbollsvision inte anses stämma överens med klubbens. Han ska dessutom vara aktuell för Crystal Palace enligt The Independent. Han ska även ha lukrativa erbjudanden från Kina.Ett annat namn som nämnts är Utrechts duktige tränare Erik ten Hag. Under spelarkarriären var han en habil mittback i en rad mittenlag i Eredivisie, främst i FC Twente där han gjorde tre vändor och både inledde och avslutade seniorkarriären. Hans tränarkarriär inleddes som assistent i Twente, en position han hade 2006-2009 under först Fred Rutten och sedan Steve McClaren. Han lämnade ett år före McClaren förde Twente till ligaguldet för att bli assistent till Rutten i PSV. När Rutten lämnade PSV 2012 gjorde ten Hag det också och tog över Go Ahead Eagles i Jupiler League. Med frejdig offensiv fotboll förde han Deventer-laget upp i Eredivisie efter sexton års frånvaro. Han lämnade laget efter uppflyttningen för en ny möjlighet: Träna Bayern Münchens reservlag medan Pep Guardiola tränade a-laget. Guardiola och ten Hag hade en nära relation vilket influerat ten Hags ledarskap. 2015 tog han över FC Utrecht och har under de senaste åren stått ut som kanske den mest spännande tränaren i Eredivisie. Under sin första säsong slutade man femma i ligan och förlorade cupfinalen mot Feyenoord. Denna säsong slutade man fyra i ligan, långt efter topptrion men också mil före övriga. Man vann sedan playoffet om kvalplatsen till Europa League efter stor dramatik i finalen mot AZ.ten Hag har stått ut bland tränarna i Eredivisie för sin taktiska disposition där han till skillnad från merparten av tränarna oftast inte formerat laget i en 4-3-3 utan oftast spelat med två forwards, en trequartista-liknande spelare i hålet bakom dem, ett diamantmittfält och wingbacks på kanterna.ten Hag har varit ett förslag flera olika tyckare tagit upp men är ingen som De Telegraaf skrivit om som konkret kandidat och Voetbal International har skrivit att ten Hag tillsammans med Schmidt sållats bort av Ajax. Skälet ska vara samma som för Schmidt, att fotbollsvisionen inte stämmer överens.Detta var kvartetten det skrivits mest om, i fallande skala. Det mesta talar alltså för Keizer eller Stam. Några ytterligare namn som kastats runt i olika sammanhang men som ingen journalist med inblick i Ajax skrivit om följer, det första hyfsat rimligt, de följande tre högst osannolika:Mittfältslegendaren Aron Winter är en Ajax-produkt rakt igenom och fick sin a-lagsdebut 1986 av Johan Cruijff. Han vann bland annat Cupvinnarcupen med Ajax 1987 under Cruijff och UEFA-cupen 1992 under van Gaal innan han blev utlandsproffs i Lazio och Inter innan han återvände hem till Ajax 1999 där han spelade sparsamt (och även var på lån en säsong hos Sparta Rotterdam) innan han lade skorna på hyllan 2003. 2005 började han jobba som ledare i Ajaxs ungdomsakademi, han var assistent för U19-laget fram till 2009 och var också huvudtränare för U18-laget ett tag. 2011-12 var han huvudtränare för Toronto FC, en misslyckad tid. 2014 till 2016 var han förbundskapten för Holland s U19-landslag som han dock inte förde till några framgångar, man åkte ur gruppspelet i U19-EM och missade U20-VM. Förra sommaren anställdes han som huvudtränare för Ajaxs U19-lag. Laget vann dubbeln, ligan och cupen (eller trippeln om vi räknar Supercupen) och slog ut bland annat Juventus ur Youth League innan man föll i kvartsfinalen mot Real Madrid.Winter har nämnts av vissa som ett alternativ till Keizer. Medan Keizer är mer meriterad som tränare och är i högre i rangordningen i klubben så är Winter ett tyngre namn med större internationell erfarenhet som spelare (och ledare).Tidigare i veckan skrev spanska AS att Jordi var aktuell för sportchef-jobbet i Barcelona men att han också var aktuell för Ajax, oklart i vilken roll. Tidigare i sommar ryktades det att Jordi kommer ta över som manager för Maccabi, trots att han tidigare sparkat sig själv som interim-tränare trots gott facit, vilket han berättar om i den här intervjun . Slår man ihop de två ryktena med den vakanta posten i Amsterdam får man ett, enligt vissa, möjligt scenario. Det skulle dock vara högst otroligt. Till att börja med har AS ingen insyn i Ajax och vidare så skulle väl Jordi aldrig vilja jobba med van der Sar, Overmars, Bergkamp & co, människorna som frångick hans pappas vision för Ajax.Ett annat osannolikt namn som vissa drömmer om. Jonk har sedan han mot Cruijffs vilja sparkades från sin roll som akademichef i Ajax arbetat med två saker. Tillsammans med sitt gamla team på akademin har han etablerat TeamJonk som erbjuder fotbollsskolor världen över, man har börjat etablera sig i bland annat Kina och USA. Sedan Johan Cruijffs död har Jonk tillsammans med Jordi tagit över skötseln av Cruyff Football som ansvarar för Johan Cruijffs arv inom fotbollsvärlden. Jordi och Wim är alltså tajta och många drömmer därför om att byta ut den nuvarande ledningen mot dem.Seedorfs namn kommer oundvikligen upp trots att inget talar för att han är en seriös kandidat. Mannen med den grandiosa meritlistan från spelarkarriären och samtidigt det märkligaste tränar-cv:t någonsin. Två klubbar har han tränat, Milan en halv säsong och Shenzhen en halvsäsong. Shenzhen som bytte ut honom mot Svennis.