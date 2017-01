Utrecht 0 - 1 Ajax: Drömmål av Schöne, första segern i Utrecht på 8 säsonger

Ett drömmål av Lasse Schöne bröt Ajaxs åtta säsonger långa mardrömssvit på Galgenwaard i Utrecht. En oerhört viktig seger i jakten på Feyenoord.

Matchfakta

Solen gassade ner på Galgenwaard, galgbacken, i Utrecht. Bortasektionen var fullpackad med tillresta Ajax-supportrar och resten av arenan var lika full, bortsett från den portion av kortsidan som av säkerhetsskäl stängts av för att hålla isär Ajax- och Utrecht-fansen. Utrecht-Ajax blir alltid ett hett och hårt möte både på läktaren och planen, så även idag då tonen sattes tidigt av att Utrechts kreatör Nacer Barazite satte dobbarna i låret på Joël Veltman.Ajax spelade med sorgband till minne av den gamle spelaren Ger van Mourik som avled i veckan, 85 år gammal. Född och uppvuxen i Amsterdam var han en medlem av Ajax från att han var 15 år gammal till sin död den 19 januari. Han gjorde 277 matcher som högerback i a-laget mellan 1950 och 1963 och 1 mål, och var kapten i åtta år. Han placerar sig som elva på listan över spelare som gjort flest matcher för Ajax. van Mourik var ett fullblodsproffs och träningsnarkoman i en tid då särskilt i Amsterdam det inte var särskilt vanligt, varken före eller efter hans tid (merparten av Ajax 70-talslag t.ex. var storrökare).Utrecht har blivit Ajaxs värsta mardrömsmotståndare på senare år, Ajax har inte vunnit på Galgenwaard de senaste åtta säsongerna. Mest ihågkommen är matchen 2012/13 som slutade 6-4 till Utrecht. Förutom Ajaxs egna miserabla svit så hade Peter Bosz själv aldrig vunnit mot Utrecht, varken som spelare eller tränare. Bosz valde samma startelva som senast, Amin Younes gick av tidigt mot Zwolle med ljumskkänningar men kom till start idag, och Anwar El Ghazi fick på nytt spela trots att han är på väg bort från klubben.Hemmalaget satte ett högt tempo på matchen från början och båda lagen pressade för att få kontroll över tillställningen vilket i princip ledde till att inget lag riktigt kunde kontrollera händelserna utan initiativet skiftade fram och tillbaka. Ajax skapade matchens första farlighet när Lasse Schöne lyfte fram en fin passning i djupet för El Ghazi som löpt igenom försvaret, tog ner bollen och från nära håll sköt bollen högt över målet med sin svaga vänsterfot. Nästa chans fick man minuter senare när Joël Veltman nådde högst på en hörna från Hakim Ziyech , men han nickade utanför.Sedan stack Utrecht fram i en kontring och kom betydligt närmre än Ajax gjort dittills. Barazite stack in ett bra inspel från vänster och Ajax-lånet Richairo Zivkovic kastade sig fram för att hinna före utrusande André Onana till bollen och han styrde bollen klockrent upp i ribban och ut.Younes, som fortfarande väntar på sitt första ligamål för säsongen, var som vanligt skottvillig idag i sin jakt på det. I slutet av den första halvleken fick han sin första chans när han dribblade sig in från vänster skickligt, men återigen var avslutet för tamt och David Jensen i Utrecht-målet (som ersatt långtidsskadade Robbin Ruiter) kunde enkelt rädda.Utrecht tog över taktpinnen helt i de sista minuterna av den första halvleken och skapade flera chanser. Först när Barazite pressade mer Davy Klaassen som fått en kort inspark från Onana till sig, Barazite lyckades sno åt sig bollen och skjuta men Nick Viergever lyckades ställa sig i skottlinjen och styra ut till hörna. Utrecht fortsatte anstormningen med att Zivkovic spelade fram Sebastien Haller till en möjlighet men fransosen sköt utanför. Det fortsatte sedan med kalabalik i Ajaxs straffområde ånyo innan Onana kunde få fatt i bollen och lugna ner något. Ajax kunde sedan sticka upp i en egen chans vilket ledde till ett ribbskott från Ziyech, men vi gick till halvtid med ställningen 0-0.Ajax började den andra halvleken bättre men ingen riktigt farlig chans hade utkristalliserats när matchuret närmade sig en timme spelad. Då togs dramatiken till nästa nivå. Younes vände bort Mark van der Maarel och sköt från vänster i straffområdet - bollen träffade Barazites arm som var utsträckt från kroppen i en onaturlig position och Björn Kuipers tvekade inte att blåsa och peka på straffpunkten.Schöne, som enligt mina beräkningar inför idag satt 14 av 15 straffar i Eredivisie, och gjorde mål på straff förra helgen mot Zwolle, stegade fram. Han fick vänta flera minuter då Utrechts mittback Ramon Leeuwin skadat sig och behövde vård innan han byttes ut. Normalt sett stensäkre Schöne sköt straffen över det högra krysset.Matchen lade i en ny växel, även om det inte direkt var hyperfarliga chanser i varje anfall var det en tydlig anspänning i matchen uppbyggd av rivaliteten, sviten och det faktum att Ajax måste vinna för att hänga på Feyenoord i täten (Feyenoord vann igår kväll mot Willem II). Justin Kluivert byttes in för El Ghazi och samtidigt kom Matthijs de Ligt in för Davinson Sanchez som måste ha ådrat sig en skada. Två 99:or in i hetluften.Schöne skulle dock inte bli syndabock idag för Ajax, utan stor hjälte. Ajax fick en frispark till höger om Utrechts straffområde. Ziyech slog in inlägget i boxen men bollen nickades bort av Utrecht-försvarare, ut ur straffområdet...men där studsade den ner perfekt för Schöne som drämde till direkt på halvvolley och när Eredivisies bästa högerfot får en perfekt träff, då borrar sig bollen upp i krysset. Ännu ett drömmål av Schöne som bara gör snygga mål.Ajax höll sedan undan bra resterande del av matchen och bröt äntligen den åtta säsonger långa sviten av poängtapp på Galgenwaard. Avståndet upp till Feyenoord i ligaledningen är fortsatt 5 poäng. Nästa söndag spelar Ajax hemma mot ADO Den Haag medan Feyenoord tar emot nya svensklaget NEC. Det skulle ju inte vara helt fel om Jordan Larsson sänkte pappas gamla gäng...På transferfronten inget särskilt att rapportera om sen senast för Ajax utöver att Gerard Deulofeu gått till Milan, så det alternativet som ny ytter har fallit bort. Brassen David Neres är tillsynes frontrunner då för Ajax, men kanske ökas intresset för Sam Larsson då? Samba-Sams Heerenveen möter för övrigt PSV kl 16.45 idag i en match som visas på Viaplay.UtrechtAjax0-1 Schöne '83Ziyech, Janssen, Schöne, KluivertJensen; van der Maarel, Leeuwin (Troupée '64), Janssen, van der Meer; Amrabat, Brama, Ayoub; Barazite (Koch '86); Zivkovic (Peterson '76), HallerOnana; Veltman, Sanchez (de Ligt '74), Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (van de Beek '90); El Ghazi (Kluivert '74), Dolberg, Younes