Vitesse 0 - 1 Ajax: Klaassen ordnade viktig seger

Kapten Davy Klaassen ledde Ajax till en viktig seger borta mot Vitesse idag mes sitt 15:e mål på 30 matcher från mittfältet.

Matchfakta

Efter 0-0 i Warszawa var tillbaka till ligaspelet idag för Ajax. Däremellan har truppen fått tillökning då David Neres slutligen anlänt i Amsterdam efter U20-turneringen i Ecuador med Brasilien. Yttern har presenterats på en presskonferens och börjat träna med Ajax men var såklart inte med i matchtruppen idag efter knappt en träning. Daley Sinkgraven saknades också i matchtruppen på grund av en fotskada vilket gav Jairo Riedewald en plats i startelvan (som mittback, Nick Viergever tog klivet ut till vänster). Joël Veltman var frisk efter att ha missat Legia Warszawa -matchen på grund av sjukdom och tog tillbaka sin högerbacksplats från Kenny Tete Gelredome i Arnhem är bekant mark för Peter Bosz och hans assistent Hendrie Krüzen då de tillbringade flera säsonger här innan de via Maccabi Tel Aviv kom till Ajax. Även Bertrand Traoré, som tillbringade två säsonger på lån i Vitesse under Boszs ledning, återvände till familjärt territorium. I dagens Vitesse-elva fanns i vanlig ordning tre Chelsea-lån: mittbacken Matt Miazga och mittfältarna Lewis Baker och Nathan, där särskilt Baker gör en väldigt bra säsong. Tre av totalt fem lånespelare i startelvan då man även hade Kevin Diks på högerbacken, tillbaka på lån i moderklubben efter utebliven speltid i Fiorentina, och Adnane Tighadouini som vänsterytter, på lån från Malaga. Annat noterbart var att unge vänsterbacken Lassana Faye gjorde Eredivisie-debut.Ajax var slarviga idag, särskilt inledningsvis. Det började med att Davinson Sanchez slarvade, och sedan Joël Veltman tre gånger om den första kvarten. Som tur var ledde det inte till något baklängesmål. Ajaxs första bra chans kom 18 minuter in i matchen på en snabb omställning då Viergever passade Amin Younes som tog sig in i straffområdet men skottet ur snäv vinkel hade Eloy Room i Vitesse-målet inga problem med. Vitesse hade några minuter en liknande men farligare chans när när Tighadouini tog ner Diks fina krossboll, tog sig förbi Veltman och tvingade André Onana till en rapp fotparad.Domaren Kevin Blom hamnade sin vana trogen ofta i fokus under matchen. Allmänt sedd som en av Eredivisies sämsta domare etablerade han en sedvanligt ojämn bedömningsnivå som gjorde båda lagen frustrerade. Ibland var det helt tillåtet att dra omkull sin motståndare, ibland inte alls, ibland innebar det att man själv fick en frispark. Blom fick även hjälp av en linjedomare som lyckades felvinka minst tre inkast i den första halvleken som egentligen var för Vitesse men blev till Ajax istället.Bloms dömande ledde till stora protester från Vitesse efter att Ajax tog ledningen, men reprisbilderna visade sen att Blom för en gångs skull varit rätt ute. Vitesse menade att Hakim Ziyech fällde Milot Rashica när han vann bollen av honom utanför Ajaxs straffområde. Reprisen visade dock att Rashica sparkat i marken och därefter själv fallit, utan någon oschysthet från Ziyech som tog bollen. Blom gjorde alltså rätt i att vifta bort det och låta spelet fortgå vilket innebar en snabb spelvändning från Ajax. Ziyech passade Davy Klaassen som drog igång omställning med en magnifik hård diagonal djupledsboll ut till vänster på Viergever som störtade framåt. Viergever passade vidare till Younes som dribblade in i straffområdet, fick trångt om utrymme men hittade luckan för att nå Klaassen, som rusat med i anfallet, och kaptenen avslutade det han själv påbörjat med att skjuta in sitt 15:e mål på 30 matcher i alla tävlingar den här säsongen, samt hans 50:e mål för Ajax. 9 av Klaassens 11 ligamål den här säsongen har varit det första målet i matchen precis som idag, det är en vägvisande kapten Ajax har.Ajax var nära att utöka ledningen senare i halvleken när Viergever så när tog Room på sängen då han lobbade bollen mot bortre från långt utifrån när Room var ur position, men bollen tog i ribban. Senare fick Kasper Dolberg en bra chans efter att Traoré spelat fram honom, men Room räddade med en fotparad.Vitesse inledde den andra halvleken bra och kom snabbt väldigt nära en kvittering. Tighadouini slog en hörna mot främre stolpen där Ricky van Wolfswinkel mötte den med huvudet. Bollen hade gått in om inte Klaassen stått på mållinjen och rensat undan.Vitesse mattades av lite efterhand och det blev en rätt chansfattig tillställning då inte heller Ajax spelade bra. Med kvarten kvar fick Ajax chansen att döda matchen. Man hade fått en frispark strax utanför straffområdet. Lasse Schöne slog den snabbt till Ziyech vilket överraskade Vitesse. Ziyech tog sig in i straffområdet och revs ner av Navarone Foor. Blom pekade på straffpunkten.Ajax har skiftat straffläggare under säsongen, först var det Klaassen som la dem, men efter en miss bytte man till Schöne. Även Ziyech har lagt någon enstaka, men både Schöne och Ziyech har också missat. Schöne slog den senaste, mot Utrecht vilket var första gången Schöne missade en straff (han står på 13 av 14 nu). Därför, och med tanke på vilken match han gjort dittills kanske, klev Klaassen fram igen nu. Han slog straffen hårt och ganska mitt i mål, men i en tacksam målvaktshöjd och Room kunde få upp armen och rädda även fast han slängt sig åt höger.Trots straffmissen höll Ajax undan och tog en viktig seger borta mot Vitesse och Onana höll nollan för sjätte matchen i rad. Bäst i Ajax var Riedewald och Viergever. Det gör att avståndet upp till Feyenoord direkt efter matchen var 2 poäng, Feyenoord spelar i skrivande stund borta mot ADO Den Haag, det står ännu 0-0. ADO, som kämpar i botten efter en väldigt dålig säsong, sparkade tränaren Zeljko Petrovic härom veckan och tränas nu av Alfons Groenendijk som har förflutet både som spelare och ledare i Ajax, senast om tränare för Jong Ajax 2013-14.På torsdag spelas returen mot Legia Warszawa kl 19.00 på en fullsatt Amsterdam Arena. Nästa söndag möter man Heracles Almelo kl 16.45.VitesseAjax0-1 Klaassen '26Viergever, Kluivert, Miazga, DiksRoom; Diks, Miazga, Kashia, Faye (Büttner '84); Nakamba (Mukhtar '84), Nathan, Baker; Rashica, van Wolfswinkel, Tighadouini (Foor '74)Onana; Veltman, Sanchez, Riedewald, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech (van de Beek '84); Traoré (Kluivert '66), Dolberg (Cassierra '89), Younes