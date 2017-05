Willem II 1 - 3 Ajax: Ligaguldet till Feyenoord, vi ska till Stockholm

Feyenoord darrade inte en gång till, Dirk Kuyt smälde in 1-0 efter 40 sekunder och fullbordade senare ett hattrick för att på bästa Buster-manér bryta Feyenoords episka titeltorka. Vad Ajax gjorde i Tilburg spelade därmed ingen roll, Feyenoord är Eredivisie-mästare. Ajax ska till Stockholm.

Matchfakta

Peter Bosz valde precis som förra söndagen lita till truppens bredd och vila flera startspelare trots att det var en potentiell titelmatch. Hakim Ziyech , Lasse Schöne (lättare fotskada), Amin Younes , Bertrand Traoré, Nick Viergever och Joël Veltman vilades alla. Startelvan blev André Onana 21 år, Kenny Tete 21 år, Davinson Sánchez 20 år, Matthijs de Ligt 17 år, Jairo Riedewald 20 år, Davy Klaassen 24 år, Donny van de Beek 20 år, Frenkie de Jong 19 år, David Neres 20 år, Kasper Dolberg 19 år, Justin Kluivert 19 år. Snittåldern på elvan var 20 år och 139 dagar vilket innebar att det var den yngsta startelva ett Eredivisie-lag någonsin ställt på planen.För att Ajax skulle sno åt sig ligaguldet behövde man vinna samtidigt som Feyenoord tappade poäng hemma mot Heracles Almelo. Den möjliga spänningen dödades snabbt av 36-årige Dirk Kuyt . 40 sekunder in i matchen på ett kokande De Kuip så utnyttjade han att en Heracles-back halkade i eget straffområde när han skulle rensa, Kuyt högg direkt och sköt in 1-0 via stolpen.Tolv minuter in ökade Kuyt på till 2-0 när han nickade in Eljero Elia s inlägg. Ajax började lugnare och spelarna kan inte ha undgått att missa ställningen i Rotterdam på jublet från Willem II-supportrarna. Ajax hade ingen press på sig inför matchen, den låg på Feyenoord och den hade Kuyt redan hanterat så nu fanns det bara för Ajax att spela matchen med än mindre tyngd på sina axlar.Frenkie de Jong, som Ajax plockade från Willem II:s akademi, inledde piggast tillsammans med Justin Kluivert som hade väldigt kul på sin kant mot 18-årige debutanten Thomas Kok. Även Jairo Riedewald och Kenny Tete på ytterbackarna var bra från början.Ajaxs första bra chans kom när Klaassen slog en fin passning som skar diagonalt igenom Willem II-försvaret till Riedewald ute till vänster. Riedewald passade in Kluivert som avslutade men Kostas Lamprou i Willem II-målet räddade ut till en hörna.Strax därefter tog Ajax ledningen. Återigen var det Riedewald som hittade Kluivert som tagit en fin löpning och spelade in bollen i boxen där Dolberg bara behövde sätta foten till för att sätta sitt 16:e ligamål för säsongen (men blott 2:a på bortaplan).Kluivert var nära att öka på ledningen själv strax innan halvtid efter ett fint väggspel med Dolberg men Lamprou, som fått rädda flest skott av alla målvakter i Eredivisie den här säsongen, var där igen.Med Ajax bekvämt i förarsätet och Feyenoord i trygg ledning på De Kuip valde Bosz att vila Dolberg, Bertrand Traoré kom in som center till den andra halvleken.Snart ökade Ajax på sin ledning också. van de Beeks hörna nickades in av Davinson Sánchez. Den colombianske mittbackens sjätte ligamål (om jag räknat rätt så fyra på nick på fasta situationer, en cykelspark efter hörna och ett distansskott). Efter det valde Bosz att byta igen, van de Beek gick ut och in kom kompisen Abdelhak "Appie" Nouri.Willem II var nära att få en gratisbiljett tillbaka in i matchen när Sánchez råkade rensa rakt på Funsu Ojo som då fick ett bra avslutningsläge i straffområdet men André Onana var med och gjorde en stark räddning.Ajax hade sedan ett jätteläge att sätta trean, de Jong hittade Neres vid kortlinjen och brassen hittade in till Traoré i det packade straffområdet. Traoré vrickade lite för att få utrymme till skott i det oerhört trånga straffområdet men när han väl fick det från nära håll styrdes skottet ut till en hörna. Neres slog hörnan mot främre stolpen där Klaassen kom på en nickskarv som istället för att hitta en lagkamrat tog i stolpen och ut.Kluivert fortsatte ha lekstuga och spelade sedan igenom både Klaassen och Neres till ett friläge med samma boll, Neres tog hand om den men Lamprou gjorde en jätteräddning.Kreative Nouri var en injektion i Ajaxs spel och han låg bakom 0-3-målet. Först dribblade han sig loss från sin överrock och spelade sen igen Kluivert med en magnifik djupledsboll. Kluivert spelade återigen bollen i sidled in i boxen där kapten Klaassen tryckte in sitt 14:e ligamål för säsongen.Feyenoord-lånet Jari Schuurman var med tio minuter kvar nära att reducera för Willem II men Onana gjorde en ny bra räddning. Minuten senare fick Schuurman dock in bollen via stolpen, 1-3 och ett tröstmål för Willem II. Samtidigt som Schuurman gjorde mål blåste Dennis Higler straff för Feyenoord på De Kuip efter en tröjdragning mot Nicolai Jørgensen. Kapten Kuyt tog hand om straffen och fullbordade då sitt hattrick.Slutminuterna i Tilburg spelades av rätt odramatiskt, på De Kuip fick Peter van Ooijen in ett tröstmål för Heracles men mer blev det inte på De Kuip som sen fick brista ut i ett stort jubel. Efter 18 år av misslyckanden har Feyenoord äntligen vunnit sin 15:e Eredivisie-titel, bara att gratulera. Deras första titel sen Matthijs de Ligt föddes.Det var även drama i bottenstriden idag. NEC såg ut att häva sig ovanför kvalstrecket med en seger borta mot Heerenveen (som därmed inkasserade sin sjätte förlust på de åtta senaste matcherna). Sparta Rotterdam tog ledningen borta mot redan nedflyttningklara Go Ahead Eagles genom Martin Pusic men Eagles kvitterade innan Pusic med sitt andra mål vände tillbaka matchen och Sparta vann sedan med 1-3 och hamnade då ovanför kvalstrecket på bättre målskillnad än NEC. NEC får därmed försöka kvala sig kvar liksom Roda JC. Roda som är ett kapitel för sig, de köptes upp av Aleksei Korotaev i slutet av januari, han plockade in sju spelare på fri transfer och lån, Nicolas Anelka som "konsult" men har inte visat sig i Holland sen början av februari. Härom veckan gick De Telegraaf ut med varför: Han har suttit häktad i Dubai för att ha skrivit ogiltiga checkar.Heracles förlust innebär också att de missar playoff om den sista kvalplatsen till Europa League , om den spelar nu Utrecht, AZ, Groningen och Heerenveen. Twente slutade sjua, bra nog för att nå playoff men man är avstängda från Europaspel i tre år som straff för sin vanskötta ekonomi. Femteplacerade Vitesse är direktkvalificerad för Europa Leagues gruppspel som cupvinnare. Feyenoord är klara för Champions League -gruppspel, Ajaxs andraplats innebär en plats i tredje kvalomgången till Champions League, men om man vinner Europa League så är man direktkvalificerade. Trean PSV går in i Europa Leagues tredje kvalomgång.Sluttabellen av Eredivisie:1. Feyenoord 82p (CL-gruppspel)2. Ajax 81p (CL-kval)3. PSV 76p (EL-kval4. Utrecht 62p (playoff)5. Vitesse 51p (cupvinnare, EL-gruppspel)6. AZ 49p (playoff)7. Twente 45p8. Groningen 43p (playoff)9. Heerenveen 43p (playoff)10. Heracles 43p11. ADO Den Haag 38p12. Excelsior 37p13. Willem II 36p14. Zwolle 35p15. Sparta 34p16. NEC 34p (kval)17. Roda 33p (kval)18. GAE 23p (nedflyttade)VVV-Venlo är direktuppflyttade som vinnare av Jupiler League. Jong Ajax slutade på andraplats och Jong PSV på fjärde, men de är inte tillåtna att flyttas upp. Trean Cambuur, femman NAC Breda, sexan Volendam och sjuan MVV är kvalificerade för andra rundan av Eredivisie-kvalet. Periodvinnarna Almere City (8:a), FC Emmen (9:a), RKC Waalwijk (10:a) och Helmond Sport (13:e) gick till första rundan. Där har Helmond besegrat Almere och Emmen slagit ut RKC. I andra rundan möts Helmond - Roda, MVV - Cambuur (vinnarna möter varandra), Volendam - NAC Breda, FC Emmen - NEC (vinnarna möter varandra). De två lag som går segrande ur den följande tredje rundan spelar i Eredivisie nästa säsong.Skyttekung i Eredivisie blev Feyenoords Nicolai Jørgensen med 21 mål (och därtill 11 assist). Samuel Armenteros (Heracles), Reza Ghoochannehjad (Heerenveen) och Ricky van Wolfswinkel gjorde alla 19 mål. Twentes Enes Ünal (lån från Manchester City) gjorde 18 mål, Groningens Mimoun Mahi 17 och sen kommer då Kasper Dolberg på 16 mål. Följt av Klaassen och Toornstra på 14 vardera.Flest assist gjorde Hakim Ziyech, 12 stycken. Tvåa blev Jørgensen och Sam Larsson på 11 vardera. Klaassen, Andrés Guardado (PSV), Milot Rashica (Vitesse) och Toornstra slutade på 9 stycken.Härnäst för Ajax väntar Europa League-finalen på Friends Arena den 24 maj. Klubbens första europeiska final sen Champions League-finalen 1996 när man föll på straffar mot Juventus. Finalen spelas på samma datum som Champions League-finalen 1995 då Justin Kluiverts pappa Patrick avgjorde. Det är även 25 år sedan Ajax vann UEFA-cupen. Då spelades finalen i två matcher och Ajax mötte Torino, i Italien slutade det 2-2 efter ett jätteskott av Wim Jonk och ett straffmål av Stefan Pettersson. En fantastisk underhållande retur på Olympiastadion i Amsterdam slutade på något sätt mållös trots högoktanig underhållning. Ajax har lagt upp sammandraget från returmatchen på Youtube, det är väl värt en titt. Willem IIAjax0-1 Dolberg '38, 0-2 Sánchez '48, 0-3 Klaassen '66, 1-3 Schuurman '82Lamprou; Kok, Lachman, Peters, van Anholt; Abubakar (Oularé '52), Ojo (Heerkens '69), Kali, Haye (Croux '52); Schuurman, SolOnana; Tete, Sánchez, de Ligt (Westermann '71), Riedewald; Klaassen, van de Beek (Nouri '52), de Jong; Neres, Dolberg (Traoré '46), Kluivert