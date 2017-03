2017-03-24 20:45

La Curva - Albanien



Albanien mot Italien i ättlingarnas hemtrakter

Jag är formad som en stor stövel, gav liv åt Gianni De Biasi och hemma konverserar vi med våra händer. Vad är jag?

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR KUSHTRIM PREKADINI

2017-03-23 13:00:59 2017-03-23 13:00:59

ANNONS:

Fler artiklar om Albanien

Albanien

2017-03-23 13:00:59

Albanien

2017-01-26 13:41:00

Albanien

2016-10-26 11:50:00

Albanien

2016-10-10 23:58:00

Albanien

2016-10-07 11:51:22

Albanien

2016-10-04 22:15:20

Albanien

2016-09-07 12:23:00

Albanien

2016-09-03 23:05:00

Albanien

2016-06-20 21:08:00

Albanien

2016-06-17 23:29:00

ANNONS:

Om du svarade Italien så svarade du korrekt! Italien är ett land som vi alla känner till. Det är ett utav Europas stornationer och ett land vars historia är oundviklig för att förstå just Europas historia. Albaniens och Italiens intressen och likaså vägar har korsats flera gånger under historiens gång och även om Italien har haft stort inflytande i Albanien så har även det relativt lilla Albanien planterat sina egna frön i Italien. De som vuxit starkast under de senaste 600 åren är tveklöst arbrëshët.Arbrëshët är albanska ättlingar bosatta mestadels i södra Italien. Det är den korta och enkla beskrivningen. Arbrëshët flydde för över 600 år sedan från Albanien till Italien efter det Ottomanska rikets invasion av Albanien. Otroligt nog har de lyckats behålla den albanska identiteten i över 600 år och identifierar sig själva som albaner än idag. De är utspridda i flertalet regioner i främst södra Italien. Dessa ättlingar till den albanska nationalhjälten Gjërgj Kastrioti talar än idag världens vackraste språk och stoltserar med sitt albanska ursprung. Arbërësh-bebodda orter i Italien går under två namn, ett albanskt och en direkt italiensk översättning.Hora e Arbrëshëve är en mindre stad i provinsen Palermo i Sicilien. På italienska benämns den som Piana degli Albanese. Inom samma ort hittar vi fotbollsklubben, döpt efter den stora albanska nationalhjälten Gjërgj Kastrioti. Palermo är högaktuellt efter italienarnas beslut om att matchen mot Albanien ska spelas där. Det albanska fotbollsförbundet FSHF har beslutat stämma träff med arbrëshët och resterande utav det albanska samhället i Palermo klockan 10.00 på fredag (matchdag). Närvarande kommer att vara förbundets Duka och Shulku från FSHF samt Lorik Cana och Etrit Berisha.Efter den omfattande floppen mot Israel åker albanerna till Palermo i ett försök att skrälla mot ett utav Europas absolut bästa fotbollsnationer – Italien. Med två förluster i baken, en frånvarande Etrit Berisha och Mergim Mavraj så åker inte kuqezinjte under optimala förhållanden. Gianni De Biasi har valt att ta med följande spelare till Italien (likaså mot träningsmatchen mot Bosnien i Elbasan som spelas den 28 mars).Nytillskottet Liridon Latifi är från den inhemska klubben Skenderbeu och är en utav ligans bättre spelare. Ordinarie målvakt Etrit Berisha kommer inte att spela då han blev utvisad mot Israel utan ersätt istället utav ynglingen Thomas Strakosha. Vidare saknas mittbackslåset Mergim Mavraj och likaså Colorados Shkelzen Gashi. Även Gjimshiti frånvarar efter att hat blivit utvisad under matchen mot Israel redan efter 17 minuters spel.Italien ställdes mot Albanien i en vänskapsmatch den 18 november 2014 . Italienarna segrade med 1-0 men albanerna stod emot väl. Som kuriosa kan jag nämna att albanerna slog absolut publikrekord. Av 26000 supportrar såg vi en absolut albansk majoritet.Förbundskaptenen för Gli Azzurri Giampiero Ventura har valt att ha med följande trupp.Noterbart är att varken Chiellini eller Marchisio är uttagna. Italien har en oerhört stark och stabil trupp med spelare utspridda i Europas absolut största klubbar. Enligt tidningen ”Sky” kan Italien ställa upp med följande elva: Buffon; Zappacosta, Barzagli, Bonucci, De Sciglio; De Rossi, Verratti; Candreva, Immobile, Belotti, Insigne. (4-2-4).Italien ligger på en andraplacering i gruppen med sina 10 poäng strax efter gruppettan Spanien där endast målskillnaden skiljer lagen åt. Albanien ligger på en fjärdeplacering med sina blygsamma sex poäng. Framför Albanien har vi Israel på en tredjeplacering med nio poäng. Albanien har alltså all anledning att spela för vinst. Italien har haft mindre problem mot mindre nationer i kvalspelet. Borta mot Fyrom lyckades man till sist vinna med 3-2 efter många men och om.Italien är alltid en svår nöt att knäcka och deras försvarsspel är den enda anledningen Putin inte ingriper militär i Italien. Floppmatchen mot Israel släckte mycket utav det hopp vi hade kvar. Men det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Så länge bollen är rund är förutsättningarna likadana för både lagen.Jag är formad som en stor stövel, gav liv åt Gianni De Biasi och hemma konverserar vi med våra händer. Vad är jag?Albanien har helt klart spelat mot enklare motstånd tidigare.Albanien U17 har siktet inställt på EM och befinner sig i Italien där grupp-moståndarna stavas Italien, Makedonien och Serbien.Spanien besökte Albanien och åkte hem igen med tre inkasserade poäng efter att ha besegrat kuqezinjte med 2-0 i Shkodër.Två matcher, två vinster och förstaplacering i gruppen. Albanien besegrade Liechtenstein igår kväll med 2-0 och laddar nu om inför mötet mot storfavoriten Spanien på söndag.Fotboll i dubbel bemärkelse - Albanien ställs på prov mot både Lichtenstein och Spanien under veckan.Albanien tar emot Makedonien hemma i Shkodër och efter många men och om, och ytterligare 15 timmars fördröjning på väntad matchslut kammar Albanien hem tre viktiga poäng.En ny resa startar på måndag med navigatorn inställd på Ryssland som slutdestination. Albanien tar emot Makedonien (FYROM) när VM-kvalet inför VM 2018 startar.Albanien tog sin allra första seger någonsin i EM igår kväll mot Rumänien! Armando Sadiku blev historiskt med matchens enda mål när Albanien segrade över Rumänien och tog över tredjeplaceringen i grupp A. Drömmen till avancemang lever således vidare!Alla vägar må leda till Rom men bara en väg leder till Paris. Vinst är det enda legitima resultatet mot Rumänien om vi ska ha en chans till avancemang överhuvudtaget.