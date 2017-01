Albanien ställs mot Spanien i kvalet inför U21 EM 2019!

Albanien har helt klart spelat mot enklare motstånd tidigare.

Alban Bushis unga manskap ska försöka kvala in i U21 EM 2019 i Italien och San Marino via Spanien, Island, Slovakien, Estland och Nordirland. En blandad komplott av motstånd där varje förlorad poäng är ett klick längre bort från bokade biljetter till Italien och San Marino.På förhand har de unga örnarna en synnerligen svår uppgift framför sig. Direkt efter att lottningen i Schweiz var slut så citerades den albanske tränaren Alban Bushi på FSHFs officiella hemsida: ”Det är en relativt svår kvalgrupp eftersom det består av nationer med en hög nivå och naturligtvis består svårigheten också av vår okunnighet kring flera utav nationerna, åtminstone för tillfället.… Jag hoppas att det blir som när vi ställdes mot Serbien och Portugal i kvalet inför EM 2016 i Frankrike. Besvikna innan kvalet men euforiska efter kvalet, och så tror jag det kommer att bli. Vi kommer att förberedda oss för flera strider och jag tror det kommer blir värdiga gruppmatcher. Vi måste spela på topp även i grupper som denna”.Bushis blandade känslor sammanfattar förväntningarna rätt bra, nämligen att de är väldigt låga men hoppet är det sista som lämnar oss.kommer att debutera i U21 kvalet i samma grupp som Tyskland, Israel, Norge, Irland och Azerbaijan. En tuff grupp där Tyskland tveklöst står som det största hotet. Utöver Kosovo så debuterar även Gibraltar för första gången.En förstaplacering garanterar en plats i U21 EM. Fyra bästa andraplaceringarna går vidare till Play-Off.Kvalmatcherna kommer att spelas under följande datum:20 – 28 mars 20175 – 13 juni 201728 augusti – 5 september 20172 – 10 oktober20176 – 14 november 201719 – 27 mars 20183 – 11 september 20188 – 16 oktober 201812 – 20 november 2018