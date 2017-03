2017-03-28 18:00

Albanien - Bosnien och Hercegovina



Den albanska matchtröjan är så vacker att motståndarna inte kan vänta till slutsignalen!

Inför Albanien – Bosnien och Hercegovina

Ett Balkan derby knackar på dörren när Albanien får besök av Bosnien och Hercegovina imorgon i Elbasan Arena.

Ett Balkan derby närmar sig med stormsteg när Albanien tar emot Bosnien och Hercegovina i en träningslandskamp i Elbasan. De två nationerna har minglat ihop totalt fyra gånger under historiens gång. Respektive nation har en seger och två oavgjorda resultat sinsemellan. Under det krigsdrabbade 90-talet spelade lagen mot varandra i två vänskapsmatcher där Albanien segrade 1995 med 2-0 på hemmaplan men bosnierna lyckades få med ett oavgjort resultat året därpå på sin hemmaplan.Ungefär 15 år senare drabbades lagen samman igen när de lottades i samma båt i EM-kvalet. Bosnierna besökte Tirana 2010 och åkte hem med en poäng i bagaget efter en mållös match. 2011 lyckades de vinna på hemmaplan med 2-0. Noterbart är att det albanska landslaget är ett nästintill helt nytt landslag idag jämfört med då.Bosnien reser till Elbasan med en färsk storseger i VM-kvalet mot Gibraltar med 5-0 i bagaget. Balkannationen har på senare år lyckats producera ett hyfsat konkurrenskraftigt lag med bekanta namn som Dzeko, Pjanic och Chelseamålvakten Begovic.Dzeko och hans landslagskollegor startade VM-kvalet med en storseger hemma med hela 5-0 mot Estland bara för att i nästa match nästintill hamna på plus-minus resultatmässigt och bli utklassade borta av belgerna med 4-0. Under resterande kval besegrade man Cypern, fick med sig ett oavgjort i Grekland och nu senast 5-0 mot Gibraltar. Formen är tvetydlig vilket gör det väldigt svårt att sia vad vi kan förvänta oss för matchbild. Det har ett mycket mer gediget mål-facit offensivt än vad vi har men de är också samtidigt mycket mer generösa bakåt än vad vi är.Gianni De Biasi och hans mannar reste hem till Albanien samtidigt som Abrashi och Xhaka åkte tillbaka till Schweiz. Enligt albansk media ska Taulant vara i konflikt med förbundskaptenen pga utebliven speltid. Resterande gäng befinner sig i Albanien och förbereder sig inför matchen mot Bosnien.Träningslandskampen mot Bosnien är ett ypperligt tillfälle för De Biasi att testa nya idéer men framförallt också nya spelare. Personligen vill jag se mycket mer utav Latifi men hoppas också se mer av Grezda, Llullaku men även mer obekanta debutanter som Alla. Framförallt vill jag se De Biasi våga experimentera, förhoppningsvis får vi se ett Albanien som vågar.Përpara Shqipëria imeEtt Balkan derby knackar på dörren när Albanien får besök av Bosnien och Hercegovina imorgon i Elbasan Arena.Italien vann över Albanien med 2-0 i Palermo och krigar nu sannolikt om förstaplatsen mot gruppkonkurrenten Spanien. Albaniens chanser till avancemang är minimala.Jag är formad som en stor stövel, gav liv åt Gianni De Biasi och hemma konverserar vi med våra händer. Vad är jag?Albanien har helt klart spelat mot enklare motstånd tidigare.Albanien U17 har siktet inställt på EM och befinner sig i Italien där grupp-moståndarna stavas Italien, Makedonien och Serbien.Spanien besökte Albanien och åkte hem igen med tre inkasserade poäng efter att ha besegrat kuqezinjte med 2-0 i Shkodër.Två matcher, två vinster och förstaplacering i gruppen. Albanien besegrade Liechtenstein igår kväll med 2-0 och laddar nu om inför mötet mot storfavoriten Spanien på söndag.Fotboll i dubbel bemärkelse - Albanien ställs på prov mot både Lichtenstein och Spanien under veckan.Albanien tar emot Makedonien hemma i Shkodër och efter många men och om, och ytterligare 15 timmars fördröjning på väntad matchslut kammar Albanien hem tre viktiga poäng.En ny resa startar på måndag med navigatorn inställd på Ryssland som slutdestination. Albanien tar emot Makedonien (FYROM) när VM-kvalet inför VM 2018 startar.