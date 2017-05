2017-05-28 18:00

Gaziantepspor - Besiktas

0-4



Firandet kan börja!!!

Besiktas ligamästare för andra året i rad!!!

Besiktas gjorde det som krävdes för säkra ligasegern och besegrade Gaziantepspor på bortaplan med hela 4-0. Klubben kan nu fira sitt 15:e officiella ligaguld och därmed belönas med en tredje stjärna ovanför klubbemblemet.





Mer information kommer inom kort



Återigen så säkrade Besiktas sin andra raka ligatitel under söndagskvällen i den näst sista ligaomgången. Seger räckte ikväll då poängsskillnaden blev 4 poäng ner till säsongens överraskning Istanbul Basaksehir som har själva säkrat andraplatsen samt CL-kval till nästa säsong.

2017-05-28 20:59:19

