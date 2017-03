2017-03-04 17:00

Besiktas - Çaykur Rizespor

1-0



Besiktas vann chansfattig match mot Çaykur Rizespor

Det blev en tuff men viktig 1-0 seger för serieledande Besiktas mot ett kompakt och defensivt Rizespor. Dagens mål stod ytterbackarna för under första halvlek när vänsterbacken Adriano assisterade fram till högerbacken Gökhan Gönül som sköt in sitt första mål i BJK-tröjan.





Besiktas startade matchen med press mot ett defensivt och kompakt Rizespor. Det blev mycket bollinnehav för Besiktas del på motståndarnas planhalva men trots det fick man frustrerande svårt att komma igenom Rizeförsvaret.



Hemmalagets offensiva spelare fick det svårt vid slutskedsfasen under anfallen vilket fick ytterbackarna att kliva fram idag. Matchens enda mål gjordes i den 41:a minuten när vänsterbacken Adriano sköt in ett inlägg längst marken som nådde högerbacken Gökhan Gönül och den erfarne 32 åringen sköt distinkt in sitt första mål i Besiktaströjan.



I andra halvlek så fortsatte Rizespor sitt strikta defensiva spel med hopp om ett kontringsmål under matchens gång. Vid slutskedet av matchen så valde Rizesportränaren Hikmet Karaman att flytta upp bortalaget lite för hitta kvitteringsmålet och man fick ett par lägen dock utan resultat. Matchen slutar 1-0 till "Svarta Örnarna" som fortsätter sin jakt på ligaguldet och i nuläget så är man ensam serieledare med hela 7 poäng före ligatvåan Basaksehir men dock med 1 match mer spelad.

Matchfakta:



Resultat: BJK 1-0 Rizespor

Plats: Vodafone Arena, Istanbul

Domare: Yasar Kemal Ugurlu

Besiktas XI: Fabricio Ramirez; Gökhan Gönul –

Çaykur Rizespor XI: Abdoulaye Diallo; Orhan Ovacikli – Godfrey Oboabona – Mohamed Ali Yaakoubi – Dhurgham Ismail (86′ Özgür Çek); Marwane Saadane (59′ Jakob Jantscher) – Recep Niyaz – Robin Yalçin; Bright Edomwonyi – Leonard Kweuke – Nosa Igiebor (66′ Patrik Tuszynski)

Mål: Gökhan Gönül (40′)





