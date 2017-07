Pepe tillsammans med klubbpresidenten Fikret Orman

Officiellt: Pepe till Besiktas

Då var det äntligen klart! Världsbacken som under de senaste 10 åren haft en framgångsrik sejour i Real Madrid lämnar Spanien och nya klubbadressen blir turkiska ligamästarna Besiktas.





Den 34-åriga portugisiska landslagsmannen som lämnade CL-mästarna Real Madrid anländer som free transfer till Besiktas med ett kontrakt på 2 år samt 9,5 miljoner Euro i garantilön totalt under de kommande 2 åren och även 4000 Euro per poäng i de matcher han spelar. Förhandlingarna har varit långa och utdragna men under tisdagskvällen blev det klart att Pepe kommer bära Besiktas tröjan inför den kommande säsongen.Den 34-åriga portugisiska landslagsmannen som lämnade CL-mästarna Real Madrid anländer som free transfer till Besiktas med ett kontrakt på 2 år samt 9,5 miljoner Euro i garantilön totalt under de kommande 2 åren och även 4000 Euro per poäng i de matcher han spelar.

2017-07-05 14:48:58

Besiktas gjorde det som krävdes för säkra ligasegern och besegrade Gaziantepspor på bortaplan med hela 4-0. Klubben kan nu fira sitt 15:e officiella ligaguld och därmed belönas med en tredje stjärna ovanför klubbemblemet.Det blev en tuff men viktig 1-0 seger för serieledande Besiktas mot ett kompakt och defensivt Rizespor. Dagens mål stod ytterbackarna för under första halvlek när vänsterbacken Adriano assisterade fram till högerbacken Gökhan Gönül som sköt in sitt första mål i BJK-tröjan.Serieledarna tog under måndagskvällen ett stort steg mot ligaguldet när man besegrade rivalerna Galatasaray på bortaplan. I och med segern så har Besiktas med stor sannolikhet uteslutit ligatrean Galatasaray ut ur ligastriden som just nu är mellan tvåan Basaksehir och Besiktas.Besiktas fick grekiskt motstånd i dagens Europa League-lottning.Sommarens transferfönster var minst sagt hektisk för Besiktas. Resultatet har varit diskutabelt och förstärkningar förväntas ansluta under vinteruppehållet. Man har i dagsläget pekat ut kanten som i huvudsak beroende av förstärkning, men spelare tros kunna ansluta till försvaret såsom anfallet under den kommande månaden.Med en fantastisk stöd från hemmapubliken så fick vi sen en dominerande första halvlek från Besiktas som inte kunde leverera på samma sätt i den andra halvleken. Ricardo Quaresmas fantastiska frisparksmål i den första halvleken som gav Besiktas ledningen i matchen blev tyvärr inte matchens slutresultatet utan Dynamo Kiev kunde i andra halvlek genom Tsygankov sätta kvitteringsmålet till slutresultatet 1-1.Dags för den andra gruppspelsmatchen när Besiktas tar emot Dynamo Kiev från Ukraina under onsdagskvällen. I den första omgången så tog Besiktas med sig 1 poäng från Portugal efter 1-1 mötet mot Benfica och en seger mot Dynamo Kiev skulle innebära en lovande fortsättning för "Svara Örnarna" inför kommande gruppspelsmatcher.Besiktas kliver in i säsongen med 11 värvningar och 12 försäljningar/utlåningar. Förra året var de svartvita det bästa laget i Turkiet, och detta fastställdes med en efterlängtad triumf i ligaspelet. Men trots ett ligavinnande lag så har en rad anledningar – framförallt en ekonomisk sanktion av UEFA (som tar slut nästa säsong) – tvingat laget att ändra startelvan rejält. Så vad skiljer dagens Besiktas, med det Besiktas som vann ligan förra året?Besiktas avslutade förra säsongen som turkiska mästare för första gången på sex säsonger. Med en ny arena, ett ungt och hungrigt lag, och Champions League-spel på horisonten förväntas sommarens transferfönster bli avgörande till ifall Besiktas kan inleda en längre period av framgång. Med all dess rykten, all dess glädje och all dess sorg, silly season är här!