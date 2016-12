Ryan Babel slog igenom i Ajax och Liverpool och spelade även två säsonger i turkiska Kasimpasa

Silly Season 2016: Ryan Babel tillbaka i Istanbul

Sommarens transferfönster var minst sagt hektisk för Besiktas. Resultatet har varit diskutabelt och förstärkningar förväntas ansluta under vinteruppehållet. Man har i dagsläget pekat ut kanten som i huvudsak beroende av förstärkning, men spelare tros kunna ansluta till försvaret såsom anfallet under den kommande månaden.

Ryktas in



Ryan Babel (30 år) - Ytter/Anfallare - Free Agent / Deportivo La Coruna

Den galma Ajax-talangen Ryan Babel lämnade Kasimpasa och Istanbul efter 2 säsonger under sommaren 2015. Holländaren hade en kort sejour i Emiraterna men efter dispyter med ledningen i Al-Ain så anslöt sig spelaren i september till Deportivo La Coruna på ett korttidskontrakt. Spelet i Spanien gav Babel en någorlunda nyantändning då han på totalt 12 matcher i



Manoel Messias Silva Carvalho (26 år) - Mittback - Cruzeiro

Efter att slagit sig in som given i startelvan i Cruzeiro såg Manoel sig förflyttas till bänken och få minimalt med speltid förra säsongen. Kan spela som både mittback och högerback och har 182 spelade matcher i Brasilianska högstligan på sitt CV. Manoel såg sig även lyfta mästartiteln med Cruzeiro under 2014.



Nicolas Lombaerts (31 år) - Mittback - Zenit St. Petersburg

Den belgiska mittbaken har sedan 2007 spelat i



Yaroslav Rakitskiy (27 år) - Mittback - Shaktar Donetsk

Den spelare som styrelsen sägs vara efter mest. Rakitskiy har under de senaste åren stått ut som en av de bästa försvararna i det Ukrainska topplaget. Den senaste tidens skadebekymmer hos spelaren har fått Besiktas att försöka dra ner priset som dock fortfarande förväntas ligga högt.



Samuel Eto'o (35 år) - Anfallare - Antalyaspor

Veteranen Samuel Eto'o ryktades till Besiktas i somras efter att han ifjol stod för 20 mål i Antalyaspor och efter Mario Gomez blev turkiska ligans bästa målskytt. Besiktas valde dock att backa ur transfern efter att Antalyaspor vägrade släppa spelaren på en gratis transfer. Eto'o har ännu en gång ryktats till Besiktas och det återstår att se om Antalyaspor väljer att släppa spelaren som ryktas vilja lämna för Besiktas.



Ryktas ut

-

Klara in

-

Klara ut

- Den galma Ajax-talangen Ryan Babel lämnade Kasimpasa och Istanbul efter 2 säsonger under sommaren 2015. Holländaren hade en kort sejour i Emiraterna men efter dispyter med ledningen i Al-Ain så anslöt sig spelaren i september till Deportivo La Coruna på ett korttidskontrakt. Spelet i Spanien gav Babel en någorlunda nyantändning då han på totalt 12 matcher i La Liga och cupen stod för 5 mål och 1 assist. Babel uppges vara helt klar för Besiktas och förväntas närvara på lagets kommande ligamatch mot Gaziantepspor.Efter att slagit sig in som given i startelvan i Cruzeiro såg Manoel sig förflyttas till bänken och få minimalt med speltid förra säsongen. Kan spela som både mittback och högerback och har 182 spelade matcher i Brasilianska högstligan på sitt CV. Manoel såg sig även lyfta mästartiteln med Cruzeiro under 2014.Den belgiska mittbaken har sedan 2007 spelat i Ryssland där han lyft 9 pokaler totalt. Under karriären i Zenit har Lombaerts stått ut som en startspelare, den pågående säsongen har dock sett belgaren få mindre speltid. Lombaerts sägs vilja lämna för Besiktas som ryktas vara intresserade för rätt pris.Den spelare som styrelsen sägs vara efter mest. Rakitskiy har under de senaste åren stått ut som en av de bästa försvararna i det Ukrainska topplaget. Den senaste tidens skadebekymmer hos spelaren har fått Besiktas att försöka dra ner priset som dock fortfarande förväntas ligga högt.Veteranen Samuel Eto'o ryktades till Besiktas i somras efter att han ifjol stod för 20 mål i Antalyaspor och efter Mario Gomez blev turkiska ligans bästa målskytt. Besiktas valde dock att backa ur transfern efter att Antalyaspor vägrade släppa spelaren på en gratis transfer. Eto'o har ännu en gång ryktats till Besiktas och det återstår att se om Antalyaspor väljer att släppa spelaren som ryktas vilja lämna för Besiktas.

0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR 0 KOMMENTARER211 VISNINGAR OKAY KARAN

okay.karan@gmail.com

2016-12-24 14:48:00

ANNONS:

Fler artiklar om Besiktas

Besiktas

2016-12-24 14:48:00

Besiktas

2016-09-28 23:23:50

Besiktas

2016-09-27 22:30:00

Besiktas

2016-09-01 22:36:00

Besiktas

2016-09-01 12:47:00

Besiktas

2016-08-20 00:53:00

Besiktas

2016-06-03 17:58:30

Besiktas

2016-05-15 20:21:00

Besiktas

2016-04-12 07:59:00

Besiktas

2016-04-11 05:29:00

ANNONS:

Sommarens transferfönster var minst sagt hektisk för Besiktas. Resultatet har varit diskutabelt och förstärkningar förväntas ansluta under vinteruppehållet. Man har i dagsläget pekat ut kanten som i huvudsak beroende av förstärkning, men spelare tros kunna ansluta till försvaret såsom anfallet under den kommande månaden.Med en fantastisk stöd från hemmapubliken så fick vi sen en dominerande första halvlek från Besiktas som inte kunde leverera på samma sätt i den andra halvleken. Ricardo Quaresmas fantastiska frisparksmål i den första halvleken som gav Besiktas ledningen i matchen blev tyvärr inte matchens slutresultatet utan Dynamo Kiev kunde i andra halvlek genom Tsygankov sätta kvitteringsmålet till slutresultatet 1-1.Dags för den andra gruppspelsmatchen när Besiktas tar emot Dynamo Kiev från Ukraina under onsdagskvällen. I den första omgången så tog Besiktas med sig 1 poäng från Portugal efter 1-1 mötet mot Benfica och en seger mot Dynamo Kiev skulle innebära en lovande fortsättning för "Svara Örnarna" inför kommande gruppspelsmatcher.Besiktas kliver in i säsongen med 11 värvningar och 12 försäljningar/utlåningar. Förra året var de svartvita det bästa laget i Turkiet, och detta fastställdes med en efterlängtad triumf i ligaspelet. Men trots ett ligavinnande lag så har en rad anledningar – framförallt en ekonomisk sanktion av UEFA (som tar slut nästa säsong) – tvingat laget att ändra startelvan rejält. Så vad skiljer dagens Besiktas, med det Besiktas som vann ligan förra året?Besiktas avslutade förra säsongen som turkiska mästare för första gången på sex säsonger. Med en ny arena, ett ungt och hungrigt lag, och Champions League-spel på horisonten förväntas sommarens transferfönster bli avgörande till ifall Besiktas kan inleda en längre period av framgång. Med all dess rykten, all dess glädje och all dess sorg, silly season är här!På lördag kliver Besiktas – Turkiets första och äldsta sportklubb, sedd som en av Turkiets ”tre stora” sportklubbar – ut på en öppningsmatch som ligafavoriter. Det är för första gången på över 10 år. Besiktas har under dessa år sett fiaskosäsonger, ekonomiska förluster, en ny styrelse, ett nytt bygge, och till slut, en ny ligatitel i en ny arena. Efter svåra tider och misslyckanden, har en ny gryning anlänt för Istanbuls svartvita denna säsong, återstår att se ifall man lyckas ta vara på den.Med 46% av rösterna så blev skyttekungen Mario Gomez vald till säsongens bästa spelare efter omröstningen bland Besiktasfansen på SF.Efter hela 7 års väntan så är Besiktas ännu en gång ligamästare när man besegrade Osmanlispor under söndagskvällen med 3-1 i den näst sista ligaomgången. Klubbens 14:e ligaseger är nu ett faktum och Besiktas kan återigen titulera sig bäst i Turkiet!Det blev en härlig inramning när Besiktas premiärspelade på Vodafone Arena inför en fullsatt hemmapublik i går kväll.Det är äntligen dags för "Folkets Lag" Besiktas att inviga den nybyggda Vodafone Arena efter nästan 3 års väntan. Förväntningarna är givetvis skyhöga ikväll när serieledande hemmalaget tar emot gästande Bursaspor ikväll inför en kokande hemmapublik.