Albanien - BIH 1-2: Seger i en match med två ansikten

BiH avslutar denna samling med ytterligare en vinst, 2-1 mot Albanien i Elbasan. Bosnien dominerade den första halvleken medan sista 45 tillhörde albanerna.

Bazdarevic valde att fortsätta spela 4-4-2 men med en hel del förändringar, precis som väntat, från matchen mot Gibraltar. Vranjes, Dumic (debutant) och Sunjic fick chansen i backlinjen, Jajalo, Krunic, Lulic och Prcic på mitten, alltså ett helt nytt mittfält jämfört med senast. På topp fick vi även där se nya ansikten då kapten Dzeko var tillbaka i elvan och bredvid sig hade han debutanten Kenan Kodro som blev den första "sonen" att spela i det bosniska landslaget. Som bekant hade pappa Meho en fin karriär med bland annat landskamper för både Jugoslavien och BiH.Bortalaget BiH börjar annars matchen bäst. Redan efter sex minuter kommer målvakten Strakosha ut fel och Dzeko får i princip öppet mål men en försvarare räddar på mållinjen. Kort därefter tar sig pigge Krunic in i straffområdet och blir fälld bakifrån, domaren blåser straff. Tveksam dömd straff och frågan är om det var innanför Empolisspelaren blev fälld. Hursomhelst stegar Dzeko fram fast de flesta vet att straffar inte direkt är hans specialitet. Denna gång slutar det dock bra och en säker straff i hörnetDzekos målform håller alltså i sig och det var kaptenens 50.e mål i landslaget. Bravo majstore!Efter kvarten spelad får Dzeko, som är på spelhumör och vinner samtliga dueller, ett bra inlägg att gå upp på men nicken går över. Albaniens första chans kommer efter knappa halvtimmen spelad där det nästan blir ett friläge men Begovic hinner ut och räddar. Ledningen känns annars trygg och BiH kontrollerar en match som inte spelas i alltför högt tempo. Vranjes, som åkt på en smäll tidigt, tvingas utgå med fem minuter kvar av halvleken och Zeljeznicars Stevanovic bytts in. Bara två minuter efter avancerar Krunic med bollen och slår en fin chipp in till Kodro som i sin tur slår till med en fantastisk markpassning i boxen och där finns Lulic sombakom klubbkamraten Strakosha. Mycket vackert anfall.Till den andra halvleken byter Bazdarevic in Cimirot mot Prcic. Hemmanationen tar sakta men säkert över matchen, dock utan att skapa riktiga farligheter till en början. Bosnien är med första kvarten men när Dzeko byts ut mot Bajic tappar man allt spel. Albanien hotar mer och mer och slår mycket långt in mot Begovic som agerar säkert. Hyka på kanten är snabb och finurlig medan Hysaj på andra sidan konstant springer och hotar i djupled. Utdelningen kommer så i matchminut 68. Ett fint inlägg når huvudet på Balaj somdå BiH tappat markeringen helt. Lulic byts ut i samband med målet och Sarajevos Duljevic får chansen. Med all rätt, han visar direkt sin snabbhet och fina teknik, ordnar bland annat en frispark i bra läge men Zukanovic skjuter över.Kodro, som gjort en strålande insats i sin debut, får efter 78.a minuter lämna planen till förmån för Pavlovic. Albanien fortsätter att pressa och får ett kanonläge i 95.e minuten men Begovic gör en strålande räddning och BiH åker hem med ytterligare en seger.1. Krunic och Kodro, de båda 23-åringarna, tar verkligen för sig och har visat tillräckligt redan för att de ska vara en del av den framtida truppen. Kodro är pigg och ordnar flera frisparkar samt står för en finfin assist till det andra målet. Krunic är säker på mitten och läser spelet väldigt bra, dessutom duktig i passningsspelet och är inblandad i det andra målet han också. Framtiden ser ljus ut med unga, hungriga spelare som tagit för sig.2. Dzeko betyder oerhört mycket för det här landslaget. 50 landslagsmål är inte att leka med.3. Sunjic platser inte längre, det märks att han knappt fått speltid den här säsongen, vare sig i Stuttgart eller Palermo. Det finns bättre spelare helt enkelt.Nu är det lite vila inför den viktiga kvalmatchen mot Grekland i Zenica (9 juni).Vill till sist passa på att gratulera U17-grabbarna som kvalificerat sig för EM-slutspelet i Kroatien, trots förlust mot England idag. Bravo momci!