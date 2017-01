Bajic het i Turkiet! - Landslaget nästa?

En relativt bra vecka för landslaget där Dzeko levererade, Milicevic blev matchvinnare och bubblarna Dumic och Bajic gör bra ifrån sig!

Belgien:Gent lyckades besegra Sporting Charleroi i fredags med 1-0, Milicevic blev stor hjälte och levererade matchens enda mål till Gents favör. Han spelade 90 minuter.Susic spelade inte när Genk vann mot AS Eupen, matchen slutade 1-0.Westerlo blev för svåra i vårpremiären och Mechelen torskade helgens drabbning med 2-1. Mittbacken Cocalic spelade hela matchen.England:Som väntat kunde Chelsea gå vinnande ur kampen mot Hull City med två bollar mot noll. Begovic spelade inte men i motståndarlagets mål ställde Eldin Jakupovic, schweizare född i Kozarac upp och Hulls målvakt gjorde förövrigt bra insats.Bristol har haft två matcher på schemat i veckan, först spelades cupreturen där Fleetwood Town väntade på bortaplan. "The Robins" lyckades vinna matchen med 1-0 och avancerar således till den fjärde rundan där Burnley väntar, Djuric spelade 82 minuter. I ligan blev det senare förlust mot den gamla CL-mästaren Nottingham Forest med samma siffror, Djuric spelade 69 minuter i den matchen. I skrivande stund befinner sig Bristol enbart två poäng över sträcket och lagets coach Lee Johnson är alltjämnt pressad.Grekland:Cimirot och hans PAOK rullade enkelt hem matchen mot Levadiakos med 3-0 hemma i Thessaloniki. Mittfältaren lirade 90 minuter och hans PAOK parkerar på en femteplats för stunden.Atenlaget spelade två ligamatcher förra veckan, en förlustmatch mot Panaitolikos (3-2) och en segermatch mot Asteras Tripolis (2-0). Ogi spelade 90 minuter i båda matcherna och verkar vara en given del av Manolo Jimenez lagbygge, skönt för landslaget!Holland:Memisevic satt dessvärre bänkad hela matchen mot Vitesse, den "grön-vita armén" lyckades hur som helst kriga sig fram till en poäng, slutresultatet skrevs till 1-1.Med hjälp av två straffmål lyckades Nijemegen slå formsvaga Roda JC i helgen, den potentiella försvarsspelaren Dumic spelade hela matchen.Israel:Medunjanins lag fortsätter att göra bra ifrån sig i det israeliska ligaspelet, det blev nämligen vinst mot både Hapoel Tel Aviv (1-0) och mot Bnei Sakhnin (2-1). Medunjanin spelade enbart i den sistnämnda matchen där han hoppade in i den 73:e minuten, tråkigt nog verkar det som om mittfältaren har förlorat sin startplats.Italien:Lazio är vidare till kvartsfinal i Coppa Italia efter att ha besegrat Genoa med 4-2 förra onsdagen, Lulic spelade hela matchen men blev poänglös trots fyra Laziomål. En spännande kvartsfinal väntar där man ställs mot Inter, i ligan blev det förlust mot guldfavoriten Juventus med 2-0 men Lulic spelade ej.Pjanic lirade hela matchen när Juventus vann den svåra hemmamatchen mot Lazio med 2-0, dessvärre blev han poänglös trots en godkänd insats.Dzeko har en bra vecka bakom sig, Roma avancerade i Coppa Italia efter en övertygande seger mot Sampdoria med 4-0. Dzeko gjorde en väldigt bra match och fick både näta och assistera, även i ligaspelet mot Calgiari var han på hugget och gjorde matchens enda mål. Dzeko har helt klart varit en av Romas nyckelspelare den här säsongen och är en av orsakerna bakom att klubben fortfarande har en realistisk chans att vinna Scudetton.Palermo stod upp väldigt bra mot Inter men förlorade ändå med 1-0 på hemmaplan, Jajalo spelade 81 minuter samtidigt som nyförvärvet Sunjic satt på läktarplats. Eftersom att Krunics Empoli lyckades slå Udinese är avståndet upp till säker mark hela 11 poäng, klubben har minst sagt hamnat i en brant uppförsbacke. De ska bli spännande att se om Sunjic kan täppa till i defensiven och bidra till kontinuerlig poänginhämtning.Som redan nämnt lyckades Empoli vinna mot Udinese, resultatet blev 1-0 i en jämn tillställning. Krunic spelade 90 minuter ännu en gång och den Focafödde mittfältaren har helt klart slagit sig in på mittfältet, kanske får han chansen från start mot blåbärsnationen Gibraltar i mars.Zukanovic hoppade in i den 61:a minuten när Atalanta besegrade hans gamla klubb Sampdoria med 1-0.Turkiet:En bra vecka för Konyaspor med tre poäng i både cup- och ligaspel. I cupen lyckades en b-betonad uppställning slå tredjeligalaget Kizilcabölukspor med 1-0 efter ett självmål, Bajic hoppade in sista fem. I ligan fick forwarden starta mot Rizespor och där blev de 2-1 efter att Bajic och landsmannen Milosevic gjort varsitt, bubblaren spelade 72 minuter. Med säsongens nio mål parkerar Bajic på andraplats i den turkiska skytteligan, noterbart är att inför nästa kvalmatch mot Gibraltar är Dzeko avstängd, Hodzic i frysboxen samtidigt som Djuric har haft ett dåligt målfacit, de vore tjänstefel att inte kalla Bajic!Den turkiska toppstriden fortsätter och efter 1-0 förlusten mot Fenerbache tappar IBB sin förstaplats, Visca spelade 81 minuter. I cupen väntade Yeni Amasyaspor, matchen slutade 0-0 och Visca vilades.Tyskland:Kolasinac spelade hela matchen när Schalke, efter mycket slit, slog Ingolstadt med minimala 1-0.Precis som Schalke fick Hoffenheim en fin start på vårsäsongen, de blev tre poäng mot Augsburg efter en seger med 2-0. Efter den fantastiska hösten har faktiskt Sinsheimsklubben chansen att nå Champions League vilket vore en fantastiskt prestration. Lika bra har det inte gått för Bicakcic som bänkades i helgen.Vrancic spelade 82 minuter när Darmstadt knep en poäng i den mållösa matchen mot Borussia Mönchengladbach, en stark insats av mittfältaren som gjorde ett strålande defensivt arbete.Huvudstadslaget fick en dålig start på vårsäsongen, de blev förlust med 3-1 mot Bayer Leverkusen som var snäppet bättre i den matchen. Ibisevic spelade hela matchen för förlorarna.