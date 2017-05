Baljic, Salihamidzic och Pjanic?

Elvir Baljic (Real Madrid, 2000) och Hasan Salihamidzic (Bayern Munchen, 2001) är än så länge de enda bosniska fotbollsspelarna som lyckats vinna den åtråvärda Champions League-bucklan, den 3 juni har Juventus playmaker Miralem Pjanic chansen att uppnå samma bedrift.

Belgien:Det blev 1-1 mot Sporting Charleroi för Milicevics Gent i den senaste omgången, mittfältaren lirade 90 minuter och just nu placerar sig Gent på en tredjeplats i deras playoffgrupp vilket betyder att det mycket väl kan bli Europaspel nästa säsong.Cocalic fanns inte med i truppen när hans Mechelen förlorade mot Standard Liege med 2-0.Inte heller Susic närvarade för hans team och Safet Susics brorson har minst sagt en jobbig vårsäsong bakom sig där han både varit skadad och utan speltid, belgienproffset har därför uttryckt en önskan att lämna Genk och i veckan har det rapporterats att italienska Bologna är intresserade. Det går förövrigt väldigt bra för Genk just nu, laget leder sin playoffgrupp och senast blev det tre poäng mot Royal Excel Mouscron efter en vinst med 2-0.Bosnien & Hercegovina: Zeljeznicar lyckades inte nocka säsongens succélag Krupa, istället blev det bara 1-1 i Banja Luka vilket innebär att det fortfarande är jämnt i toppen. Stevanovic tillbringade nittio minuter på plan och hade ett skott på mål samt ett bra inspel som inte skytteligaledaren Lendric lyckades förvalta.Piric var mellan stolparna när den regerande mästaren besegrade Sarajevo (3-2) i en väldigt viktig match, Zrinjski har förövrigt en drömomgång bakom sig eftersom att Zeljeznicar tappade poäng.En mardrömsvecka för både Sarajevo och lagkaptenen Duljevic, vänstermittfältaren spelade från start i den första cupfinalmatchen men tvingades lämna plan efter 69 minuter på grund av skadesvårigheter vilket i sin tur bidrog till att Duljevic missade Zrinjskimatchen. De vinröda förlorade den första cupfinalmatchen med 1-0 och en svår uppgift väntar i Hercegovina där returmatchen kommer att spelas.England:Begovic fick nöta bänk mot både Middlesborough (3-0, seger) och West Bromwich Albion (1-0, seger).Efter att ha varit borta från A-lagssammanhang i mer än ett halvår var Besic äntligen uttagen i Koemans trupp inför ligamatchen mot Watford, det blev tyvärr ingen speltid för Besic i uddamålssegern (1-0).Frankrike:Rennes drog de längre strået i den jämna ligamatchen mot Caen, det blev tillslut en seger med 1-0. Franskbosniern Prcic spelade återigen hela matchen för den franska liganian.Holland:Säsongen är över för Groningen och laget avslutade med att besegra Twente (5-3), Memisevic spelade under hela den målrika tillställningen.Dumic var fantastiskt bra när NEC besegrade Heerenveen på bortaplan under söndagseftermiddagen med 2-0, förutom lysande defensivt arbete levererade också mittbacken två assist.ItalienLulic vilades (inför cupfinalen mot Juventus) när Lazio torskade mot Fiorentina med 3-2.Zukanovic deltog ej när Atalanta kryssade mot Milan (1-1)Inte heller Dzeko fick speltid i den senaste omgången, landslagskaptenen har åkt på en enklare skada.Succéklubben Juventus fortsätter att dominera ute i Europa, Turins stolthet lyckades slå ut Monaco och den tredje juni väntar CL-final i Cardiff. Den gamla damen vann hemmamatchen med 2-1, ett resultat som räcker gott och väl eftersom att bortamatchen slutade 2-0 till Juventus favör. Några dagar därpå hade de svartvitrandiga chansen att säkra guldet men det blev dessvärre förlust med 3-1 mot Pjanics gamla klubb Roma, trots förlusten tyder de mesta på att det blir Juventus som vinner ligaguldet. Pjanic spelade 90 minuter i båda matcherna och var godkänd båda gångerna, han är framförallt väldigt bollsäker och slår få felpass men tråkigt nog blev han poänglös i båda matcherna. Förövrigt är det Real Madrid som väntar i CL-finalen om några veckor, ett lag som Pjanic sänkte för några år sedan när han bar Lyon tröjan, får vi se en repris i Wales Krunic började på bänken mot Cagliari men blev inbytt i den 51:a minuten, spelaren stod för ett bra inhopp och bidrog med en assist. Empoli förlorade med 3-2.Palermo slog Genoa med 1-0 i söndags, Jajalo var inte uttagen i truppen samtidigt som Sunjic blev inbytt sista tjugo.Pavlovic startade för ovanlighetens skull i 1-1-matchen mot Chievo, hans prestation var godkänd men inte mycket mer. Vänsterbacken lirade hela matchen och skulle faktiskt kunna vara aktuell inför Grekland smatchen eftersom att Kolasinac är avstängd.Kroatien:Hodzic gjorde matchens enda mål när huvudstadsklubben besegrade RNK Split i fredags, forwarden lirade 75 minuter samtidigt som Gojak blev utbytt efter 82 minuter.Spanien:Kodro blev matchvinnare i det spanska bottenmötet där Osasuna segrade med 2-1 över andalusiska Granada, Kodro gjorde matchens sista mål med kvarten kvar och anfallaren lirade hela mötet. En lysande insats från forwarden som var väldigt rörlig i straffområdet och därmed öppnade han upp i offensiven, ser trots allt bra ut inför sommarfönstret där han förhoppningsvis inte hänger med Osasuna ner i Segunda Division.Turkiet:Viscas gäng fortsätter att utmana i guldstriden och tog tre välbehövliga poäng mot Genclerbirligi efter en seger med 2-1, Visca var på plan under hela mötet.Ett formsvagt Konyaspor åkte på ett nytt nederlag, det blev förlust med 2-1 mot Kayserispor på bortaplan efter att Bajic skrivit in sig i målprotokollet, anfallaren spelade 68 minuter. På de senaste fem matcherna har Konyaspor endast kammat hem en poäng.Vrsajevic hoppade in sista 45 när Osmanlispor förlorade mot Akhisar Belediyespor.Tyskland:Efter en instabil period lyckades Berlinlaget äntligen vinna, det blev nämligen 2-0 mot Darmstadt på bortaplan. Ibisevic blev poänglös för de vinnande manskapet men gjorde ändå en fullt godkänd insats, för hans del blev det 90 minuter samtidigt som Vrancic blev utbytt i den 64:e minuten.Kolla: Mario VrancicCL-drömmen lever för Hoffenheim som vann med 5-3 mot Werder Bremen efter en fartfylld och rolig match där båda teamen bjöd upp, Bicakcic gjorde en av säsongens bästa matcher, förutom att han gjorde säsongens första mål var han överlag stabil defensivt, specifikt under den första halvleken. Mittbacken var på plan under hela matchen och förhoppningsvis presterar han på samma nivå vid en eventuell start mot grekerna om några veckor.Schalke plockade poäng mot nedflyttningshotade Hamburg Sport Verein (HSV) efter att motståndarna kvitterat på tillägg, Kolasinac spelade 90 minuter för Schalke.USA:Medunjanin dominerade när Philadelphia Union körde över DC United i Washington, mittfältaren gjorde ett mål och levererade två assist under sina 90 minuter på plan. Spelaren har minst sagt gjort bra ifrån sig sedan flytten till MLS, blir kan kallad av Bazdarevic inför nästa landslagsuppdrag?