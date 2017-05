Begovic och Pjanic ligamästare!

En fullt godkänd vecka där Pavlovic, Dzeko, Bajic och Medunjanin bjöd på bra insatser för deras lag samtidigt som Pjanic och Begovic plockade karriärens första ligatitel.

Belgien:Mechelen hade inget att hämta mot Sint-Truiden utan det blev storförlust med 7-0 efter en katastrofal insats från bortalaget, försvarsspelaren Cocalic fick ingen speltid.Susics kräftgång fortsätter och han var bänkad mot både Lokeren (1-1) och SV Roeselare (3-1, vinst).Gent spelade säsongens två sista matcher förra veckan, det blev inledningsvis en seger med 5-2 mot Zulte-Waregem där Milicevic bidrog med en assist under sina 78 minuter på plan. Milicevic fick även förtroende från start tre dagar därpå och spelade 66 minuter när indianerna torskade mot Club Brugge med 2-1. Förlusten mot Bruggeklubben betyder att Gent slutar på en tredjeplats i sin playoffgrupp, laget är därmed garanterade en plast i Europa League s tredje kvalificeringsrunda nu i sommar.Bosnien & HercegovinaEfter att ha förlorat den första finalmatchen på hemmaplan (1-0) behövde Sarajevo satsa alla kort framåt inför returmatchen mot Siroki Brijeg, de gjorde man också. Gästerna dirigerade matchen under 120 minuter men hade stora problem med att luckra upp hemmalagets välorganiserade och kompakta försvarsspel, ändå lyckades man göra ett mål under ordinarie tid. Slutligen var det en nervös straffläggning som fick avgöra där Hercegovinalaget drog de längre strået och vann straffläggningen med 4-2. En tung förlust för favorittippade Sarajevo som på pappret borde ha rullat hem matchen utan större problem, Duljevic var på plan hela matchen men var inte en av straffläggarna. Kaptenen hade svårt att bryta igenom SB-försvaret och var dessvärre inte på samma nivå som vi sett tidigare, cupmästaren lyckades neutralisera honom väldigt väl. Några dagar senare bytes tårarna ut mot leenden, Sarajevo vann stadsderbyt mot Zeljeznicar med 1-0 och har därmed fortfarande chansen att bli 2017 års mästare. I derbyt fick vi se en helt annan Duljevic, under sina 89 minuter på plan var kaptenen ett ständigt hot med flera farliga inspel och offensiva aktioner. Sarajevokaptenen blev poänglös men var väldigt nära en assist under den första halvleken efter en läcker passning som dessvärre Hebibovic inte utnyttjade.Stevanovic lirade 90 minuter i derbyt men var ljummen matchen igenom, förutom ett nickläge levererade han inte mycket mer framåt för ”Plavi”. En väldig tung förlust för Zeljeznicar förövrigt som därmed tappar ligaledningen, laget kan fortfarande bli bosniska mästare men då är man beroende av hjälp från Sloboda Tuzla nu i helgen.Piric startade matchen mot Radnik Bijeljina men efter en tuff duell med motståndarlagets anfallare Obradovic kunde han inte längre fortsätta eftersom att han fick problem med andningen. Klubblaget Zrinjski lyckades dock vinna matchen med 2-1 efter att ha visat prov på vinnarnerver, laget vände ett underläge med tio man på plan under sista kvarten. Den försvarande mästaren har just nu ödet i sina egna händer, ifall dem besegrar Pirics gamla klubb Sloboda Tuzla i nästa omgång blir dem 2017 års bosniska mästare.England:Chelsea avslutade guldsäsongen med två vinster, först besegrades Watford med 4-3 och därefter krossades jumbolaget Sunderland med 5-1. Begovic fick faktiskt ställa sig mellan stolparna i Watfordmatchen och trots tre insläppta bollar var hans prestation helt okej, det var framför allt utespelarnas defensiva arbete som bidrog till de insläppta målen. Noterbart är att Begovic faktiskt kan titulera sig engelsk mästare, egentligen behövs speltid i fem matcher men eftersom att andramålvaktens situation skiljer sig ifrån utespelarnas gäller andra regler för målvakter. Den Trebinjdefödde keepern lyckades därmed kamma hem karriärens första titel, stort grattis!Besic var bänkad hela mötet när Everton förlorade med 3-1 mot Arsenal, ”The Toffes” slutar på en sjundeplats i årets upplaga av Premier League Frankrike:Även Ligue 1 är färdigspelad och Rennes avslutade med att förlora mot det nyblivna mästarlaget AC Monaco med 3-2 efter att Prcic lirat 90 minuter. Franskbosniern har varit en given del av Rennes startelva under större delen av säsongen men har dessvärre bidragit med få rubrikskapande insatser (enbart ett mål och inga assist). 93:an är dock fortfarande ganska ung och det faktum att han lyckats bli en startspelare i ett Ligue 1-lag på riktigt får ses som en framgång, under tidigare säsonger har det varit väldigt mycket bänknötande för hans del.Grekland:Den grekiska grundserien är färdigspelad men Vranjes och hans lagkamrater får vänta några veckor innan semestern, playoffspelet där Europaplatserna är i potten återstår nämligen. Atenklubben har fått en klart godkänd start på playoffasen, efter den inledande segern mot Cimirots PAOK besegrades också ligaettan Panathinaikos med 1-0. Därefter stoppades dock vinsttåget, bortamatchen mot Panionios blev nämligen för svår och den torskade atenarna med 1-0. Vranjes spelade 90 minuter i båda matcherna och blev varnad i förlustmatchen, i övrigt var det stabila prestationer från ytterbacken.Även PAOK är med i kampen om Europaplatser och cupmästaren lyckades faktiskt slå Panionios med 1-0 efter en jämn match, Cimirot spelade som vanligt hela matchen.Holland:Även i Nederländernas spelas ”Europaplayoff” men för Groningens del blev det en kort sejour, den grönvita armén var chanslösa i dubbelmötet mot AZ Alkmaar. Både hemma- och bortamatchen slutade 4-1 för AZ, Memisevic spelade från start i första matchen men blev utbytt efter 70 minuter och fick senare nöta bänken i returen.Likt Groningen har NEC också haft ett dubbelmöte på schemat, men för deras del har det inte handlat om Europaplayoff utan istället har dem kämpat för sin överlevnad i Eredivisie. Ytterligare en skillnad är att NEC gick vinnande ur sin strid mot Emmen efter 3-1 på bortaplan och 1-0 hemma. Dumic tillbringade 90 minuter på plan under båda matcherna och trots den dubbla segern är kontraktet ännu inte säkrat utan istället väntar ännu ett dubbelmöte mot NAC Breda där segraren får lira Eredivisefotboll säsongen 2017-18.Italien:Lulic har ingen rolig vecka bakom sig, det blev soppatorsk i cupfinalen mot Juventus efter att jätten vunnit med 2-0. Vänstermittfältaren spelade hela matchen men tyvärr skapade han inga positiva rubriker. Rubriker skulle dock skapas några dagar senare, Lulic blev nämligen varnad två gånger när Lazio förlorade mot Inter med 3-1 och fick därmed lämna planen efter 78 minuter.Pjanic har under loppet av en vecka blivit två titlar rikare, tillsammans med Juventus har mittfältaren kammat hem både Coppa Italia och Serie A . I cupfinalen mot Lulics Lazio var han tyvärr avstängd men i ligan mot Crotone spenderade han 84 minuter på plan. Han blev förvisso poänglös men gjorde inga större misstag i den svartvitrandiga dressen.Med en omgång kvar befinner sig Empoli fortfarande på säker mark men det är bara en poäng som skiljer Krunics gäng ifrån nedflyttningsplacerade Crotone. I söndags förlorade Empoli med 1-0 mot Atalanta efter att målvakten Skorupski tabbat sig rejält, det var dock inte bara keepern som gjorde dåligt ifrån sig utan även Krunic var inte på den nivå vi tidigare sett. Han var ganska isolerad på mittfältet och förlorade många enkla bollar, liraren blev utbytt efter 53 minuter på plan. För Zukanovics del blev det tyvärr ingen speltid utan han satt på Atalantas bänk under hela matchen.Kolla: Rade KrunicEtt omotiverat Palermo förlorade bottenmötet mot Pescara med 2-0, gällande den bosniska duon blev de ingen speltid för Sunjic samtidigt som Jajalo lirade hela matchen.Pavlovic som varit bänknötare i princip hela säsongen har nu fått starta två matcher i rad och senast mot Udinese blev vänsterbacken faktiskt utnämnd till matchens bästa spelare. Försvararen var nästintill felfri matchen igenom och stoppade argentinaren de Paul och brassen Gabriel Silva gång på gång ute på vänsterkanten efter flera finfina brytningar. Matchen slutade 1-1 och Pavlovic har helt klart höjt sina aktier inför nästa kvalmatch.Dzeko gjorde även han en superinsats när Roma slog Chievo med 5-3, anfallaren var väldigt bra inne i boxen och bidrog med både mål och assist till Romas favör. Totalt hade den italienska skytteligaledaren fyra avslut och han vann även många tuffa dueller mot mittbackarna Cesar och Gamberini.Kazakstan:Anicic fick ingen speltid när ligaledaren Astana besegrade Akzhayik med 2-0.Kroatien:Formstarka Dinamo vann förra veckans båda matcher, först mot Istra 1961 med 2-1 och sedan slog laget Osijek med 1-0. Hodzic startade båda matcherna, han lirade 64 minuter mot Istra och blev även målskytt i samma match. I Osijekmatchen blev forwarden poänglös men han var på plan under 90 minuter, gällande Gojak så startade han endast mot Istra och han blev utbytt i den 55:e minuten. Mot Osijek fick han hoppa in under sista halvtimmen.Spanien:Osasuna hade inte mycket att erbjuda i den sista omgången, laget blev helt överkörda av Sevilla och det slutgiltiga resultatet skrevs till 5-0 för motståndarna. Kodro var på plan dryga timmen men tillförde inte särskilt mycket, den trefaldiga EL-mästaren var dominant på mittfältet och Kodro hade få bollar att jobba på i straffområdet. Förhoppningsvis kommer Kodro att lämna nästjumbon nu i sommar, den rörlige anfallaren har trots allt gjort sju mål i Primerian och bör vara intresserat för lag såsom Leganes och Real Betis som haft stora problem med målskyttet under säsongen.Turkiet:Vrsajevic fanns med i startelvan när Osmanlispor torskade mot den populära storklubben Galatasaray med 2-0, han tillbringade 76 minuter på plan och intressant är att lagets tränare Hamza Hamzaoglu valde att positionera honom på en högerytterposition. Landslaget har som bekant ingen given högerytter för tillfället vilket skulle kunna öppna upp för snabbe Vrsajevic.IBB hade ingen enkel uppgift framför sig när cupreturen skulle spelas mot Fenerbache, första matchen (hemmaplan) hade slutat 2-2 och Istanbullaget behövde attackera från start, något dem också gjorde. Efter en anfallsorienterad match blev slutresultat återigen 2-2 och efter en mållös förläggning gick de hela till straffar, där IBB till sist drog de längre strået efter att ha vunnit straffläggning med totalt 8-7. Visca var på plan under hela cupsemifinalen, han blev dessvärre både poänglös och brände sin straff men fick ändå gå av planen som en vinnare. I ligamatchen som följde mot Trabzonspor blev slutresultatet 0-0 efter att Visca bland annat prickat ramen två gånger, han spelade hela matchen.Bajic fortsätter att leverera i Turkiet, han skickade sin arbetsgivare Konyaspor till den turkiska cupfinalen efter att spottat in två bollar mot Kasimpasa, matchen slutade 2-0 och dubbelmötets slutresultat skrevs till 4-3 för Konyaklubben. Bajic var även på spelhumör när hans klubb körde över Karabukspor och vann med 3-0, anfallaren var lysande under sina 90 minuter på plan och stod för både mål och assist i samma match.Tyskland:Det blir inget Bundesliga till hösten för Darmstadt, den tyska ligajumbon avslutade den misslyckade säsongen med en 2-2-match mot Borrusia Mönchengladbach. Inför den sista omgången var det redan klart att laget skulle relegeras och därmed bänkades flera av de mer tongivande spelare, därav Vrancic. Tyskbosniern som varit klubbens främsta namn tillsammans med Altintop och Gondorf har realistiska möjligheter att lämna D98 under sommaren och fortsätta karriären i en förstadivision.Hoffenheim avslutade en fantastisk säsong med att kryssa mot Augsburg (0-0), de blev slutligen en fenomenal fjärdeplats vilket betyder att laget i augusti kommer få chansen att kvala till Champions League , en turnering som klubben aldrig har spelat. Mittbacken Bicakcic var på plan hela matchen och stod för en fullt godkänd och stabil prestation, Hoffenheim har som sagt en succésäsong bakom sig men riktigt lika bra har det inte gått för ”Bico”. Han har haft svårt att få en startplats i Nagelmanns elva. Det har dock ljusnat under slutspurtsfasen, försvararen har startat fem av de senaste åtta matcherna och fått speltid i ytterligare en match.Ibisevic blev poänglös och spelade hela matchen när Hertha krossades av Bayer Leverkusen på Olympiastadion, förlusten skrevs till 6-2 men de blåvitrandiga klubblaget kan i alla fall glädjas över en väl godkänd sjätteplats i tabellen. Placeringen kan man bland annat tacka Ibisevic för, anfallaren har gjort tolv mål, fyra assist och dessutom varit Berlinarnas farligaste vapen offensivt.Schalke har varit en av Bundesligas besvikelser den här säsongen, det blev bara en tråkig tiondeplacering i ligan. Inför sista omgången mot Ingolstadt hade de blåa ingenting att spela för och därmed vilades Kolasinac, vänsterbacken har dock varit en gigant den här säsongen både defensivt och offensivt, hans kontrakt går ut om drygt en månad och mycket tyder på att lämnar Gelsenkirchen. I brittiska media har det skrivits att en övergång till Arsenal är nära, den engelska fotbollen skulle troligen lämpa sig väl för fysiskt starka och kvicka Kolasinac.USA:Pennsylvaniaklubben har kommit igång efter den bristfälliga säsongsinledningen, efter förra veckans två trepoängare har laget vunnit fyra matcher i rad. De intjänade poängen kan man tacka nyförvärvet Medunjanin för, den centrala mittfältaren var på plan mot både Houston Dynamo (2-0) och Colorado Rapids (2-1). MLS-spelaren spelade på en hög nivå under båda drabbningarna och i matchen mot Rapids bjöd han på ett läckert frisparksmål. Amerikaproffset har varit fantastisk hela våren och har goda chanser att få en kallelse inför nästkommande landslagsuppdrag.