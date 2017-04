Bra prestationer från Vrancic, Hodzic och Sunjic!

Här följer veckan proffskoll där vi går igenom hur våra landslagsspelare har skött sig ute i Europa.



Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

I helgen blev Sehic azerbajdzjansk mästare för fjärde säsongen i rad efter att Qarabag besegrat Inter Baku med 3-0 samtidigt som lagets främsta utmanare, Qabala, förlorade mot Kapaz med 2-0. Keepern Sehic spelade 90 minuter mot Inter och den senaste titeln är hans åttonde, förutom fyra ligabucklor i Azerbajdzjan har han även två azerbajdzjanska cuptitlar, ett bosniskt ligaguld och en bosnisk cuptitel.



Belgien:



Tino-Sven Susic (Genk)

Genk förlorade EL-matchen mot Celta de Vigo (3-2) men vann seriematchen mot Kortrijk med 3-0, Susic är fortfarande skadad.



Edin Cocalic (Mechelen)

Mechelen lyckades besegra formsvaga Waasland-Beveren i lördags med 2-1, Cocalic spelade hela matchen.



Bosnien & Hercegovina:



Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Zeljeznicar torskade cupmatchen mot Siroki Brijeg på bortaplan med 1-0 och en oviss samt spännande retur väntar på Grbavica, därefter följde ett mållöst derby mot stadsrivalen FK Sarajevo. Stevanovic spelade båda matcherna och var ett farligt offensivt vapen för Plavi med flera bra inspel och inlägg i straffområdet, han visade också upp en fenomenal teknisk förmåga med fina dribblingar ute på högerkanten.



Haris Duljevic (FK Sarajevo)

De vinröda har en ganska dålig vecka bakom sig, det blev bara 1-1 i cupsemifinalen mot Mladost Doboj Kakanj på hemmaplan samtidigt som Sarajevoderbyt slutade 0-0. Duljevic spelade 90 minuter i båda matcherna och levererade två bra insatser, trots att han blev poänglös i båda matcherna. De sistnämnda resultatet betyder att Sarajevo är fyra poäng efter ligaledaren Zrinjski och tre pinnar efter Zeljeznicar, laget riskerar att halka efter rejält i guldstriden om poängtappen fortsätter.



Kenan Piric (Zrinjski)

Målvakten Piric fortsätter att göra bra ifrån sig i den bosniska ligan, den förre U21-målvakten har hållit nollan fyra matcher i rad och är en av orsakerna bakom att Zrinjski med sex omgångar kvar parkerar på förstaplats. I senaste matchen vann fjolårsmästaren mot Radnik Bijeljina med 2-0, Piric spelade hela matchen och räddade förövrigt ett friläge.



England:



Asmir Begovic (Chelsea)

Begovic spelade sin första Premier League-match för säsongen efter att belgaren Courtois skadat sig. Många hoppades nog på att Begovic skulle gå in och göra en kanonmatch, vore skönt för målvaktens självförtroende samtidigt som motståndarlagets förstakeeper, David De Gea, med stor sannolikhet lämnar England i sommar vilket skulle kunna öppna upp för Begovic. Tyvärr blev det förlust med 2-0, Begovic kan förvisso inte belastas för målen och han gjorde dessutom två bra räddningar men hade därefter inte så mycket att stå i. Han hade därmed tämligen begränsade möjligheter att visa upp sig på Old Trafford.



Milan Djuric (Bristol City)

Djuric är tyvärr fortfarande inte spelklar och missade därför matchen mot Queens Park Rangers. Bristol vann förövrigt med 2-1 och plockade därmed en tung seger, klubben är fyra poäng över sträcket samtidigt som fyra omgångar återstår.



Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Rennes besegrade 2011 års mästare Lille med 2-0 hemma på Roazhon Park, en klart godkänd insats från Prcic som lirade 90 minuter.



Holland:



Dario Dumic (Nijmegen EC)

NEC hade inte mycket att säga till om när man möte Twente i Enschede, det blev nämligen förlust med 3-0 och laget har rasat ner till 17:e plats i ligan. Dumic spelade hela matchen mot Twente men utan att lämna några positiva avtryck, samarbetet med lagkamraterna Golla (mittback) och Kadioglu (defensiv mittfältare) var dåligt och försvararen ageranden kändes stundtals osäkra.



Samir Memisevic (Groningen)

Memisevic fortsätter att imponera i Holland, han spelade 90 minuter mot PEC Zwolle (5-1, vinst) och mittbacken stod för en klart godkänd insats. Förövrigt hoppade Ajdin Hrustic in i den 75:e minuten och 20-åringen målade i matchens slutminuter.



Italien:



Miralem Pjanic (Juventus)

Juventus bjöd på en lysande insats i den första kvartsfinalmatchen (CL) mot FC Barcelona, det svartvitrandiga hemmalaget vann med 3-0 hemma i Turin och italienarna skapade därmed väldigt fina förutsättningar inför returen på den spanska östkusten. Pjanic fick förtroende från start och mittfältsgeneralen visade verkligen upp sin fulla potential, han var en fenomenal bollbehandlare på mittfältet med ett grymt spelsinne. Förutom att Pjanic assisterade till ett av målen (via en hörna) så utnyttjade han luckornas i Barcelonas försvarsspel och skapade flera målchanser till Juventus favör. Trots tremålssegern är det hela långt ifrån avgjort, minst 90 minuter återstår på Camp Nou och spanjorerna vände faktiskt ett fyramålsunderläge i åttondelsfinalen. Pjanic lirade i alla fall 89 minuter mot Barcelona och efter CL-succén väntade Pescara i ligan, mittfältaren spelade enbart första 45 och Juventus vann med 2-0 den gången.



Edin Dzeko (Roma)

Dzeko bjöd på säsongens 24:e ligamål när han senaste sänkte Atalanta hemma i Rom, matchens slutresultat blev 1-1 trots att Dzeko alltjämt var hot ända in i slutminuterna. Anfallaren spelade hela matchen för Roma samtidigt som Zukanovic inte ens var med i truppen för Atalanta.



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Kolla: Edin Dzeko



Mato Jajalo & Toni Sunjic (Palermo)

Nästjumbon Palermo bröt den fem matcher långa förlustsviten genom att plocka poäng mot Bologna (0-0), både Sunjic och Jajalo startade matchen. För Jajalos del blev de 75 minuter på plan, mittfältaren gjorde dock inget större väsen av sig trots ett bra defensivt arbete, landslagskollegan Sunjic å andra fick lite av en revansch. Försvararen har ingen lyckad säsong bakom sig men gjorde en kanonmatch, han var väldigt stark i närkampsspelet samtidigt som han också var säker i hans brytningar, i princip felfri matchen igenom. Det är sju omgångar kvar innan Serie A tar sommarlov och Palermo kommer förmodligen åka ur men förhoppningsvis får Sunjic i och med den här insatsen fortsatt förtroende och matchträning inför kvalmatchen mot Grekland i juni.



Rade Krunic (Empoli)

Empoli plockade en tung trepoängare i Florens när man efter ett straffavgörande på tillägg slog Fiorentina med 2-1. Sedan nyårsskiftet har klubben legat relativt stabilt över sträcket men den senaste tiden har konkurrenten Crotone börjat komma igång och inför helgens match var de enbart tre poäng som skiljde, för bara några veckor sedan var det upp emot 10-12 pinnar. Krunic spelade som vanligt hela matchen för Empoli och var i vanlig ordning en av lagets mest bollsäkra och passningsskickliga lirare.



Senad Lulic (Lazio)

Lulic fick nöta bänk när Lazio spelade 2-2 mot Genoa.



Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Pavlovic spelade inte när Sampdoria förlorade mot Sassuolo med 2-1.



Kazakstan:



Marin Anicic (Astana)

Astana fortsätter att gå starkt i Kazakstans och de försvarande mästarlaget vann förra veckans båda matcher mot Aktobe respektive Okzhetpes, båda matcherna slutade 3-0. Anicic lirade 90 minuter båda gångerna och noterbart är att klubbens andra bosnier, Srdjan Grahovac, nätade från straffpunkten mot Okzhetpes.



Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Hodzic hade en väldigt bra långfredag hemma i Zagreb, efter två straffmål blev forwarden derbyhjälte när Dinamo besegrade lokalkonkurrenten Lokomotiva Zagreb med 2-1. Hjälten spelade hela matchen för Dinamos del samtidigt som Gojak hoppade in i den 57:e matchminuten.



Spanien:



Kenan Kodro (Osasuna)

Det var tydlig klasskillnad på Vincente Calderon i lördags när nedflyttningshotade Osasuna åkte på förlust mot CL-klubben Atletico Madrid, hemmalaget vann nämligen med 3-0 samtidigt Kodro spelade 90 minuter.



Turkiet:



Edin Visca (Istanbul BB)

Istanbul BB stod för en imponerande prestation när man besegrade Galatasaray med 4-0 efter bla ett hattrick från Adebayor, Visca spelade hela matchen.



Riad Bajic (Konyaspor)

Bajic gjorde Konyaspors enda mål när laget kryssade mot Kasimpasa, anfallaren lirade hela mötet.



Tyskland:



Sead Kolasinac (Schalke 04)

Schalke förlorade mot både Ajax (2-0) och Darmstadt 98 (2-1) förra veckan, Kolasinac missade båda matcherna pga skada.



Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Vrancic bjöd på en väldigt bra match mot Schalke, mittfältaren nätade och var därutöver skicklig med bollen och säker i hemjobbet. Den fd Dortmundtalangen har under vårsäsongen varit en av Darmstadts mest tongivande spelare och har goda möjligheter att lämna föreningen nu till sommaren.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Det går minst sagt dåligt för Hertha, senast föll laget mot Mainz 05 med en uddamålsförlust (1-0) vilket betyder att laget bara har knipit tre poäng på de senaste fem Bundesligaomgångarna. Den fina höstformen är som bortblåst och likaså CL-drömmen, Ibisevic spelade 90 minuter senast men utan några nämnvärda aktioner.



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

De regnade in mål i drabbningen mellan Hoffenheim och Borussia Mönchengladbach, till sist lyckades Nagelsmanns manskap plocka tre poäng efter en vinst med 5-3. Bicakcic började på bänken och fick hoppa in med fem minuter kvar av ordinarie tid.



USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin spelade hela matchen när ”The U” åkte på däng mot profilstarka New York City, matchen slutade 2-0. Bland motståndarlagets profiler finns bland annat spanjoren David Villa som blev bortdribblad av Kenan Hasagic för 8-9 år sedan samt VM-hjälten (1998) och tillika tränaren Patrick Vieria.