Cimirot cupmästare i Grekland!

En vecka där Cimirot lyckades bli en titel rikare, Dzeko i skytteligatopp, Lulic fortsatt formstark samtidigt som Bajic satte två baljor i Turkiet.

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Det blir ingen dubbel för Qarabag, laget förlorade cupfinalen mot Qabala med 2-0 och landslagets andramålvakt Sehic spelade hela matchen. Intressant är att målvaktens kontrakt går ut nästa sommar (2018) och keepern har uttryckt en önskan att fortsätta sin karriär i en bättre liga, kanske flyttar han tillbaka till Europa redan i sommar?





Belgien:



Edin Cocalic (Mechelen)

Cocalic lirade 90 minuter när Mechelen förlorade med 3-1 mot Waasland-Beveren.



Danijel Milicevic (Gent)

Milicevic var het i helgen och gjorde både mål och assist när Gent förlorade med 4-3 mot KV Oostende, poängplockaren spelade hela mötet.



Tino-Sven Susic (Genk)

Efter flera månader i sjukstugan var Susic tillbaka i Genks trupp men han fick ingen speltid när klubben vann mot AS Eupen med 2-1.





Bosnien & Hercegovina



Haris Duljevic (Sarajevo)

Sarajevo är fortfarande med i guldjakten efter att Duljevic i fredags assisterat till säsongens snabbaste mål, de kom efter bara tjugo sekunder i en match mot Sloboda Tuzla. Det tidiga målet blev matchens enda och Duljevic fick 70 minuters speltid, förutom assisten hade kaptenen också två egna avslut.



Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Det blåa lokomotivet tog ett rejält kliv mot ligaguld efter vinsten mot Zrinjski hemma på Grbavica med 2-1 i toppmatchen. Stevanovic spelade hela matchen och yttern stod för en godkänd insats med bland annat en assist. Med tre matcher kvar placerar sig Zeljeznicar på förstaplats med tre poäng förre Sarajevo och ytterligare en pinne förre Zrinjski. Ifall Stevanovic och gänget lyckas undvika förlust mot stadsrivalen om två veckor lär Zeljeznicar bli 2017 års bosniska mästare.



Kenan Piric (Zrinjski)

Piric spelade hela toppmatchen och efter förlusten är Zrinjski i ett svårt läge, ifall man tappar poäng i nästa omgång mot FK Sarajevo är gulddrömmen i princip krossad.



England:



Milan Djuric (Bristol City)

Säsongen är över för Djuric som fick hoppa in sista halvtimmen i Bristols förlustmatch mot Birmingham City (1-0), flytten till England kan knappast ses som en succé. Anfallaren har förvisso varit skadad men sedan han kom till klubben i januari har han fått speltid i fjorton matcher (startat sex) och bara gjort ett mål för Championchip-laget. Forwarden lär behöva rycka upp sig ifall han fortfarande ska få vara en del av det bosniska landslaget.





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Prcic spelade 90 minuter när hans Rennes tog en minimal seger mot Montpeiller med 1-0.





Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

Den ”bosniska” cupfinalen i Grekland slutade till Cimirots favör, hans PAOK lyckades nämligen besegra Vranjes AEK Aten i finalen med 2-1. Cimirot spelade 86 minuter för den nyblivna cupmästaren och det här var hans tredje titel, han har sedan tidigare vunnit både den bosniska ligan och cupen med Sarajevo.



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

För Vranjes del blev det 90 minuter i finalen och högerbacken kan inte klandras för något av de insläppta målen och gjorde i helhet en okej insats för silvermedaljören. Tråkigt för Vranjes som gick miste om chansen att kamma hem karriärens första titel.





Holland:



Samir Memisevic (Groningen)

Memisevic spelade hela matchen när hans Groningen kryssade (1-1) mot trean PSV Eindhoven.



Dario Dumic (Nijmegen EC)

Nijmegenklubben tog en tung seger mot AZ Alkmaar i söndags, matchen slutade 2-1 och mittbacken Dumic stod för en kanoninsats och var väldigt bra i försvarsspelet. En omgång av den nederländska grundserien återstår och NEC kan fortfarande relegeras eftersom att dem befinner sig på en negativ playoffplats för tillfället. Laget har dock chansen att klättra upp till säker mark, då krävs det en vinst mot Heerenveen nästa vecka samtidigt som Sparta Rotterdam tappar poäng och Roda JC förlorar.



Italien:



Rade Krunic (Empoli)

Empoli har verkligen kommit igång under den senaste månaden, under de senaste fem matcherna har laget plockat tio poäng och det blir förmodligen även Serie A-fotboll nästa säsong. Senast besegrades Bologna med 3-1, Krunic kunde ej delta på grund av skadeproblem.



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Zukanovic spelade inte mot Udinese, matchen slutade 1-1.



Miralem Pjanic (Juventus)

Cardiffdrömmen är väldigt nära för Juventus som lyckades vinna den första semifinalmatchen mot Monaco med 2-0 på bortaplan, det nederlagstippade motståndarlaget stod trots allt upp bra men italienarna var framförallt bättre defensivt och visade även vilken betydelse rutin kan ha i dessa sammanhang. Pjanic lirade 89 minuter och fick förövrigt beröm av Viasats expert Bojan Djordic efter drabbningen, det blev senare 1-1 i stadsderbyt mot Torino där Pjanic blev inbytt i den 69:e minuten och han assisterade till matchens enda mål.



Mato Jajalo & Toni Sunjic (Palermo)

En sorglig helg för Palermo som förvisso lyckades knippa en poäng efter 1-1 mot Chievo men det räcker inte utan det blir Serie B nästa säsong. Jajalo kan trösta sig med att han var matchens bästa spelare i Chievomatchen, han var väldigt löpstark och täckte stora ytor på mittfältet samtidigt som Sunjic var bänkad hela matchen. De ska bli spännande att se hur de blir nu i sommar, Jajalo har knappast någon succésäsong bakom sig trots en del väldigt bra matcher samtidigt som Sunjic bara fått speltid i sex omgångar. Kommer dessa herrar kunna hitta en ny klubbadress under sommaren?



Edin Dzeko (Roma)

Dzeko var minst sagt på spelhumör när Roma slog Milan med 4-1, anfallaren gjorde två mål och en assist under sina 84 minuter på plan.



Senad Lulic (Lazio)

En målrik och rolig tillställning i helgen när Lulics Lazio besegrade Pavlovics Sampdoria med 7-3, Lulic är fortsatt formstark och gjorde både mål och assist för Lazios del, Pavlovic började på bänken men hoppade in direkt i andra halvlek.



Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Kolla: Senad Lulic





Kazakstan:



Marin Anicic (Astana)

Anicic speleade 90 minuter mot Tobol, matchen slutade oavgjort efter att båda lagen gjort ett mål vardera.



Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Både Hodzic och Gojak fick förtroende från start när Dinamo slog Inter Zapresic med 3-0, Gojak fick starta som offensiv mittfältare i en nummer-tio-roll men blev poänglös och var inte i närheten av att upprepa superinsatsen mot Cibalia. U21-landslagsmannen spelade 86 minuter samtidigt som Hodzic och tillika målskytten lirade 70 minuter för Dinamo.



Spanien:



Kenan Kodro (Osasuna)

Ett omotiverat och redan relegerat Osasuna åkte på stryk mot Valencia med 4-1 i söndags, Kodro var utanför truppen.





Turkiet:



Riad Bajic (Konyaspor)

Bajic lirade 90 minuter mot både Vrsajevics Osmanlispor och Alanyaspor med före detta landslagstränaren Safet Susic på bänken. Den förstnämnda matchen slutade 0-0 och mot Susics gäng blev det förlust med 3-2, Bajic gjorde båda Konyaspors mål.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Vrsajevic spelade hela matchen mot Konyaspor.



Edin Visca (Istanbul BB)

Istanbullaget lyckades till sist besegra Antalyaspor efter ett avgörande i slutminuterna och tog tre viktiga poäng i toppstriden. Visca var på plan hela vinstmatchen och med fyra matcher kvar är IBB endast två poäng efter ligaettan Besiktas





Tyskland:



Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Efter helgens förlust med 1-0 mot mästarlaget Bayern Munchen är det officiellt att Darmstadt kommer flyttas ner och få spela Bundesliga 2 nästa säsong. För Vrancics del blev det 66 minuter på Allianz Arena.



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Bicakcic bänkades när Hoffenheim förlorade med 2-1 på bortaplan mot Borussia Dortmund.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Ibisevic spelade 90 minuter när Berlinlaget förlorade mot Red Bull Leipzig med 4-1, Hertha är fortfarande inne i en formsvacka.



Sead Kolasinac (Schalke 04)

Kolasinac och gänget förlorade med 2-0 på bortaplan mot Freiburg, vänsterbacken lirade hela matchen men stod tyvärr för en bedrövlig insats och gjorde kanske säsongens allra sämsta match.





USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin var på plan hela matchen när ”The U” plockade årets första seger, 3-0 mot New York Red Bull.