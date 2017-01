Djuric assisterade i Englandsdebuten!

En ny helg har passerat med både ris och ros, en stark debut från Djuric och ett mål från Pjanic men även en straffmiss från Dzeko och en svår situation för Jajalos Palermo.

England:Djuric levererade en assist i sin ligadebut men det blev tyvärr noll poäng igen för Bristol när FK Sarajevo s samarbetsförening Cardiff City kom på besök, matchen slutade 3-2 efter två snabba mål på slutet från de wales iska gästerna. Anfallaren spelade 83 minuter och hade en godkänd ligadebut, framför allt var Djuric stark i straffområdet och fenomenal i luftrummet.Målvakten spelade inte en enda minut när Chelsea slog mästarlaget Leicester City med 3-0, rutinerad seger från de blåa.Grekland:Det blev 89 minuter på plan för Cimirot när hans PAOK ställdes mot Panaitolikos i cupen. Vladimir Ivics manskap vann tillställningen med 2-0 och därmed fortsätter cupäventyret för PAOK.Vranjes blev precis som vi rapporterade förra veckan utvisad i sin ligadebut, därmed deltog han inte när AEK kryssade (0-0) mot Panathinaikos Holland:Tyvärr verkar Memisevic ha förlorat sin startplats i Groningens startelva från i höstas, trots flera vassa insatser i Holland. I helgen började han på bänken när Groningen spelade ut Heracles och vann med hela 4-1, försvararen hoppade in i den 78:e minuten.Bubblaren Dumic spelade 90 minuter när hans klubb besegrade Willem II med ett mål mot noll. Att döma av whoscored.com var Dumic en av matchens bästa spelare med flera vunna dueller i straffområdet, kan det vara så att Dumic kallas nu när Spahics karriär går mot sitt slut?Israel:Maccabi spände musklerna och vann enkelt mot Hapoel Ra´anana med 4-1, Medunjanin satt bänkad under hela matchen. Noteras bör att Medunjanins lag placerar sig på en andra plats efter sjutton omgångar, åtta poäng efter ligaledaren Hapoel Be´er Sheva. Avståndet är ganska långt men om laget kan få igång en formstark segermaskin kan det bli en spännande slutspurt i Israel.Italien:Juventus firade i cupen men fick hänga med huvuden i ligafotbollen förra veckan. Pjanic nätade faktiskt från straffpunkten i cupmatchen där man slog Atalanta med 3-2, han spelade 82 minuter. När laget senare förlorade mot Fiorentina med 2-1 satt han dock bänkad hela matchen.Atalanta har en tråkig vecka bakom sig, inledningsvis åkte man på däng i Coppa Italia mot Juventus och det blev även förlust (2-1) i ligamatchen mot Lazio. Zukanovic spelade 78 minuter mot Lulics gäng.Lulic var tillbaka efter sin avstängning och hans comeback blev lyckad, Lazio vann och mittfältaren levererade en assist. Han spelade förövrigt 90 minuter.Dzeko spelade säsongens kanske sämsta match mot Udinese, förutom en straffmiss kändes han ganska ointresserad och förlorade flera bollar i straffområdet. Roma lyckades trots Dzekos misslyckande vinna matchen med 1-0 och vår landslagskapten spelade hela matchen.Empoli fortsätter att kämpa för sin överlevnad i bottenträsket och i helgen ramlade en poäng in på kontot, efter 0-0 på bortaplan mot Sampdoria. Krunic startade matchen och lämnade på övertid, det var faktiskt en bra insats från Krunics sida.Hopplösa Palermo förlorade återigen, denna gången var det mot Sassuolo med 4-1. Landslagsspelaren Jajalo spelade hela matchen i den rosa tröjan.Turkiet:IBB fortsätter att traska mot guldet och tog en övertygande seger mot Kayserispor i helgen, 5-0 blev det för serieettan. Visca spelade hela matchen och gjorde ett av målen.Bajic startade och spelade 90 minuter mot storklubben Galatasaray , klubben dit han själv faktiskt har ryktats flera gånger under hösten. Hans insats i den här matchen var dock medioker och Konyaspor förlorade med 1-0.