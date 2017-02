Dzeko i skytteligatopp!

Dzekos succésäsong i Italien fortsätter och i skrivande stund toppar han Serie A:s skytteliga tillsammans med Higuain.

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Qarabag går som tåget i Azerbajdzjan och lyckades slå såväl Zira (2-0) som Kapaz (1-0) förra veckan. Sehic spelade 90 minuter i båda matcherna och i skrivande stund toppar Qarabag tabellen tät följda av Qabala, de kommer troligen bli en tuff toppstrid mellan dessa två under våren.





Belgien:



Edin Cocalic (Mechelen)

Mechelen besegrade Zukanovics gamla klubb Kortrijk i helgen med två bollar mot noll efter att Cocalics mittbackskollega Uros Vitos nätat två gånger om. Som vanligt spelade Cocalic hela matchen för Mechelen som just nu placerar sig på sjätte plats i tabellen.



Tino-Sven Susic (Genk)

Susic spelade ej när hans Genk vann mot Sint-Truiden med 3-0.



Danijel Milicevic (Gent)

Gent var väldigt nära att knippa en poäng i hemmamatchen mot AS Eupen men nigerianen Onyekuru ville annat och sänkte ”indianerna” med matchens sista spark, 1-0 blev det slutgiltiga resultatet. Milicevic började matchen på bänken men fick hoppa in i matchminut 67.





England:

Asmir Begovic (Chelsea)

Det blev ett oväntat poängtapp på Turf Moor för Chelsea, sammandrabbningen med Burnley slutade nämligen 1-1 efter en stark insats från hemmalaget. Som alltid satt Chelseas andramålvakt Begovic på bänken.



Milan Djuric (Bristol City)

Bristol var på väg mot andra raka trepoängaren men tappade en tremålsledning med Derby Country, 3-3 slutade matchen. Djuric fick ej förtroende från starta trots att han blev matchvinnare förra veckan, forwarden hoppade in i den 76:e minuten.





Grekland:



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Kvartsfinalerna i den grekiska cupen sparkade igång förra veckan där Vranjes mannar ställdes mot Platanias. Första mötet spelades på bortaplan och AEK fick med sig ett godkänt 0-0-resultat och har därmed en realistisk chans att avancera till semifinalen, Vranjes spelade hela matchen.



Gojko Cimirot (PAOK)

PAOK spelade mot ligakonkurrenten Xanthi två gånger under den gångna veckan, både i cup och liga. I cupen vilades Cimirot och ett b-betonat PAOK vann första matchen med 2-1 på bortaplan och har därmed skapat sig ett väldigt bra utgångsläge inför returen. I ligan blev det mållöst och den gången spelade Cimirot 90 minuter.





Holland:



Dario Dumic (Nijmegen EC)

Nijmegen torskade bortamatchen mot PEC Zwolle med 2-0, Dumic spelade hela matchen och det här var lagets tredje raka förlust.





Samir Memisevic (Groningen)

En tuff värdemätare väntade för Groningen i lördags när det grönklädda gänget reste söderut mot Rotterdam där ligaledaren Feyernoord väntade. Som förväntat lyckades hemmalaget vinna med 2-0. Memisevic spelade hela matchen i Gronningens fembackslinje och faktum är att han bjöd på en väldigt bra insats med flera bra brytningar och ett lyckat defensivt arbete.





Italien:



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Zukanovic spelade inte en endaste minut när hans Atalanta kontrollerat besegrade nedflyttningshotade Palermo med 3-1 på bortaplan. När det gäller den bosniska Palermoduon så satt Sunjic bänkad hela matchen samtidigt som Jajalo spelade 90 minuter men hans insats var inte särskilt bra. Jajalo hängde inte alls med särskilt bra på mittfältet och han gjorde flera misstag.



Toni Sunjic & Mato Jajalo (Palermo)

Kolla: Ervin Zukanovic



Miralem Pjanic (Juventus)

Juventus plockade två segrar förra veckan, båda med 2-0, mot Crotone respektive Cagliari. Pjanic fick inte starta någon match men hoppade in i den 67:e minuten mot Cagliari och i den 70:e mot Crotone.



Edin Dzeko (Roma)

Roma fortsätter att jaga Juventus i toppen, i tisdags krossades Fiorentina med 4-0 efter två Dzekomål. Därefter besegrades också Crotone med 2-0 och i den matchen levererade Dzeko ett mål men han missade också en straff. Anfallaren spelade 90 minuter i båda matcherna och har gjort 18 mål på 24 spelade matcher, tillsammans med Higuain leder han Serie A:s skytteliga.



Rade Krunic (Empoli)

Krunic startade den tuffa bortamatchen mot Inter och som väntat föll Empoli, Inter vann med 2-0. Krunic spelade 76 minuter.





Turkiet:



Riad Bajic (Konyaspor)

Det blev ett kryss (1-1) mellan Konyaspor och Antalyaspor. Bajic spelade hela matchen och gjorde Konyaspors mål.



Edin Visca (Istanbul BB)

I och med Besiktas förlust mot Karabukspor hade Istanbul BB chansen att gå om stadsrivalen och på så viss parkera på första plats, så blev det inte. Efter ett totalt hjärnsläpp föll IBB med 4-0 på bortaplan mot Kasimpasa, tråkigt för Visca (som spelade 90 minuter) och hans gäng som förvisso fortfarande är med i toppstriden.





Tyskland:



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Hoffenheim förlorade lördagens ligamatch mot Wolfsburg, med 2-1, Bicakcic spelade inte.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Vårsäsongens Hertha Berlin påminner verkligen inte om höstsäsongens motsvarighet, laget har förlorat fyra av sina senaste fem matcher. I cupens tredje runda var Borussia Dortmund för starka och Ibisevics gäng föll efter ett straffdrama, Ibisevic blev utbytt efter 60 minuter. I ligan spelade anfallaren 90 minuter och då blev det soppatorsk mot Schalke, 2-0 blev slutresultatet. Landslagskollegan Kolasinac spelade 90 minuter för motståndarna.



Sead Kolasinac (Schalke 04)

Kolla: Vedad Ibisevic



Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Darmstadt tog en viktig skrällseger mot Borussia Dortmund (2-1) men tyvärr var Vrancic bänkad hela matchen. I och med vinsten befinner sig SVD bara fyra poäng efter Werder Bremen som just nu parkerar på playoffplatsen.