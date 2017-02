En bra vecka för anfallarna!

En hyfsat bra vecka där Krunic, Djuric, Dzeko och Ibisevic levererade mål samtidigt som Milicevic gjorde en superinsats i Europa League.

Azerbajdzjan:Qarabag drabbades av en dubbel förlust i helgen, inledningsvis torskade klubben seriefinalen mot Qabala med 2-0 och på köpet gick man också miste om ligaledningen, Sehic spelade hela matchen.Belgien:Susic var utanför truppen i båda förra veckans matcher, den ena matchen var i ligan mot Sporting Charleroi (1-1) och den andra var mot rumänska Astra i EL (2-2).Gent stod för en fenomenal insats när Tottenham Hotspurs kom på besök förra torsdagens i Europa League s sextondelsfinal, man lyckades nämligen besegra de favorittippade britterna med 1-0 och indianernas Europadröm lever i allra högsta grad. Några dagar senare blev det 1-1 mot Standard Liege. Milicevic spelade 90 minuter i båda matcherna och noterbart är att han gjorde en väldigt bra match i Europa League och var en av planens bästa spelare med flera skickliga offensiva prestationer.Mechelen bärgade en rutinerad seger mot Lokeren med 3-0 och med tre omgångar kvar har laget goda möjligheter att placera sig bland de sex bästa lagen i ligan vilket öppnar upp för spel i Europa nästa säsong. Cocalic spelade som vanligt hela matchen.England:Det har vankats FA Cup-fotboll på de brittiska öarna och för Chelseas del väntade en bortamatch mot Wolverhampton, trots en tuff kamp lyckades Londonlaget avancera till kvartsfinal (2-0). Begovic fick som väntat chansen i cupmatchen och gjorde i huvudsak en bra insats utan några tabbar, de ska bli spännande att se om Chelsea kan gå hela vägen till Wembley.Djuric har gjort sitt andra ligamål i Bristols färger, det kom mot det klassiska laget Leeds United, trots fullträffen blev det förlust för Bristol med 2-1. Djuric började som bänknötare men hoppade in direkt i den andra halvleken.Grekland:Den grekiska representantens Europaäventyr är mer eller mindre över, PAOK blev överkörda på hemmaplan av Schalke och tyskarna vann med totalt 3-0, Cimirot spelade 90. I ligamatchen mot formsvaga Veria valde Ivic att vila mittfältaren och resultatet i den matchen blev 4-0.Vranjes spelade 90 minuter i AEK:s båda matcher, först blev det ett kryss mot Iraklis (2-2) och sedan en trepoängare mot förstaplacerade Olympiakos.Holland:NEC är minst sagt inne i en jobbig period för tillfället, i helgen kom fjärde raka förlusten och risken för en nedflyttning är därmed fortsatt aktuell. Dumic spelade 90 minuter i den senaste förlustmatchen som var mot PSV Eindhoven, slutresultatet blev 3-1.Memisevic hoppade in sista tio när hans Groningen spelade oavgjort mot bottenlaget Sparta Rotterdam.Italien:Krunic bjöd hemmasupportrarna på en riktig pärla när han med ett hårt distansskott tvingade Laziomålvakten Strakosha att plocka ut bollen ur nätet. Krunic spelade hela matchen men hans mål räckte inte utan Lazio vände och vann mötet med 2-1. Förutom målet så kan mittfältaren vara väldigt nöjd med hur han har presterat de senaste månaderna och nu i mars väntar faktiskt landskamper mot Gibraltar och Albanien , kanske får han chansen då?Förutom den nyss nämnda vinsten mot Empoli spelade också Lazio oavgjort mot AC Milan, 1-1 blev det. Lulic spelade fullt mot Empoli och hoppade in i den 65:e minuten mot de svartrödrandiga.Dzekos succésäsong i Romatröjan fortsätter, den svåra bortamatchen mot Villareal i Europa League blev enklare än väntat. Efter ett äkta hattrick från Dzeko lyckades Roma slå spanjorerna med 4-0 och tog därmed ett steg närmare en final i Stockholm nu i maj. Dzeko spelade hela matchen och beskrev det senare som en av hans karriärs bästa kvällar och nämnvärt är att han faktiskt tog med sig en bollen hem. Romas fans fick också fira några dagar senare när Roma besegra Torino med 4-1, Dzeko spelade 89 minuter och levererade ett mål.Pjanic fick inte spela en endaste minut när Juventus tog sin sjätte raka ligaseger mot Palermo (4-1), det här var tredje matchen i rad som Pjanic började på bänken. I motståndarnas startelva ställde Jajalo upp och mittfältaren spelade 51 minuter, han blev senare ersatt av Sunjic och mittbacken spelade resten av matchen.Kolla: Miralem Pjanic (Juventus)Atalanta fortsätter att göra bra ifrån sig och utmana i kampen om CL-platser, senast besegrades nedflyttningshotade Crotone med 1-0. Tyvärr spelade inte Zukanovic den gången.Kroatien:Hodzic fick en bra start på vårsäsongen och blev matchvinnare mot Slaven Koprivnica när han gjorde matchens enda mål från straffpunkten. Forwarden med ett förflutet i Liverpool spelade hela matchen och det kan bli en väldigt fin vår för Hodzic som har gjort bra ifrån sig under försäsongsmatcherna.Turkiet:Visca lirade 78 minuter när IBB tappade poäng mot Gaziantepspor (0-0), ett svidande resultat för Istanbullaget som på pappret borde ha vunnit och dessutom tappar mark i guldstriden.Även matchen mellan Genclerbirligi och Konyaspor blev mållös, trots att en av Turkiets målfarligaste anfallare deltog, nämligen Bajic. Den förre U21-stjärnan spelade hela matchen.Tyskland:Kolasinac spelade 90 minuter mot såväl PAOK i Europa League som mot Köln i Bundesliga . Som tidigare nämnt vann Schalke mot PAOK med 3-0, matchen mot Köln slutade 1-1.Det var inte bara Dzeko, Krunic, Hodzic och Djuric som nätade förra veckan, även Ibisevic skrev in sig i målprotokollet. ”Vedo” höll sig framme vid en frispark och styrde in bollen bakom Neuer i den tuffa hemmamatchen mot Bayern Munchen, Ibisevic lirade 87 minuter och var väldigt nära att bli matchhjälte, tyvärr ville Lewandowski annat och efter ett mål på tillägg slutade drabbningen 1-1.Bicakcic spelade hela matchen när hans Hoffenheim slog bottenlaget Darmstadt med 2-0. Landslagskollegan Vrancic började på bänken men efter en skada på Rosenthal fick han göra ett tidigt inhopp i den 33:e minuten och spelade därefter resten av matchen.Kolla: Ermin Bicakcic.