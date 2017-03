En vecka med oväntat många assist!

Stevanovic, Djuric, Visca, Kolasinac, Ibisevic och Vrancic bidrog alla med målgivande passningar.

Belgien:Milicevic är fortfarande uppskriven på skadelistan och kunde varken spela mot Genk (EL) eller mot Mechelen.Susic är fortfarande utanför truppen, Genk vann mot både Westerlo (4-0) och Gent (5-2).Mechelen avslutar grundserien på en bitter sjundeplats, man hade dock chansen att placera sig bland de sex bästa i helgen men då krävdes minst en poäng borta mot Gent, det blev istället förlust med 3-0. Cocalic spelade hela matchen.Bosnien & Hercegovina:Zeljeznicar hänger fortfarande starkt med i toppstriden, men senaste segern mot Metalleghe-BSI satt långt inne och det dröjde ända fram till övertid innan Zajko Zeba avgjorde efter en assist från Stevanovic, 1-0 slutade matchen. Tidigare samma vecka blev det 2-2 i cupen mot Radnik Bijeljina, returen spelas på onsdag i Sarajevo . Stevanovic spelade fullt i båda matcherna.Piric spelade ej när Zrinjski förlorade första kvartsfinalmötet mot Siroki Brijeg på hemmaplan med 2-0, en svår uppgift väntar därmed på onsdag. I ligan var dock Piric tillbaka mellan stolparna och då gick de bättre, målvakten höll nollan och laget vann mot Mladost Doboj Kakanj med 1-0.EnglandChelsea tog en rutinerad seger mot Slaven Bilics West Ham med 2-1 senast, ett lag som Begovic faktiskt ryktades till i vintras. Som väntat blev det bänknötande ännu en gång för keepern.Det nedflyttningshotade Championschiplaget tog fyra viktiga poäng förra veckan, det blev 1-1 mot Norwich City och 1-0 mot Wigan Athletic. Djuric spelade bara mot Norwich där blev det ett inhopp i den 56:e minuten och anfallaren assisterade till Bristols kvitteringsmål. De intjänade poängen innebär att klubben just nu placerar sig över nedflyttningsstrecket, men bottenstriden är jämn och mycket kan hända under slutspurten.Grekland:Både Vranjes och landslagskollegan Cimirot spelade hela matchen för deras respektive klubblag i söndags. Det var Vranjes gäng som drog det längre strået och vann med 3-0, resultatet beskriver dock inte matchen och de två sista målen kom under de sista fem.Kolla: Ognjen Vranjes.Holland:Försvarsspelaren lirade hela matchen mot ADO Den Haag där det blev förlust med 1-0 för NEC.Memisevic var avstängd när Groningen torskade mot Roda JC, 3-1 slutade det.Italien:Roma har flera gånger under säsongen visat upp mästarklass och levererat en fenomenal offensiv fotboll, dessvärre har klubben även varit instabila emellanåt vilket har lett till att Juventus sprungit ifrån i ligan samtidigt som Spalletis mannar är pressade i både Coppa Italia och Europa League . I EL-åttondelen blev det förlust i första matchen mot Lyon med 4-2, trots en väldigt bra första halvlek där man faktiskt ledde med 2-1. Dzeko spelade i princip hela matchen och var faktiskt ganska bra, specifikt under första halvleken med flera bra aktioner. Det blev alltså förlust i EL men i ligan gick de desto bättre, Roma slog Palermo med 3-0 och tog en rutinerad seger efter bla ett mål från Dzeko. Anfallaren började dock matchen på bänken och blev inbytt först i den 64:e minuten.Både Sunjic och Jajalo satt bänkade när andraplacerade Roma kom på besök, ser dystert ut för båda just nu.Den gamla damen fick sin revansch efter supercupförlusten i december, det blev nämligen 2-1 till Juventus mot Milan efter att en omtvistad straff på tillägg avgjort tillställningen. Pjanic spelade hela matchen och det var väl ingen bländade insats, men Mire är ständigt rörlig på mittfältet och tar ändå en del positiva offensiva initiativ.Zukanovic fick äntligen förtroende från start, men dessvärre tog han inte den. Atalanta blev totalt sönderkörda av Inter som vann med 7-1, det var en tydlig klasskillnad och det går knappast att beskylla Zukanovic för alla sju insläppta mål men hans insats var verkligen inte bra. Han hade stora problem med bla Candreva som hade lekstuga.Krunic spelade hela matchen när Empoli förlorade mot Chievo med 4-0.Kroatien:Hodzics fina vårsäsong fortsätter, det blev två nya mål i omgång nummer 24 där Dinamo besegrade RNK Split med 4-0. Forwarden spelade 62 minuter och i samband med segern knappar faktiskt Dinamo in på ligaledaren HNK Rijeka, fyra poäng separerar lagen i skrivande stund.Turkiet:En lyckad omgång för IBB som dels besegrade Konyaspor med 3-0 samtidigt som Besiktas tappade poäng, detta innebär att det bara skiljer två poäng just nu. Vänstermittfältaren Edin Visca spelade hela matchen för vinnarna och assisterade till ett av målen. Även Bajic startade för motståndarlaget, han blev utbytt efter 79 minuter.Kolla: Edin ViscaTyskland:Tyskmötet i Europa League slutade 1-1 i Gelsenkirchen och därmed har både Schalke och Borrusia Mönchengladbach realistiska möjligheter att avancera inför returmötet på torsdag, Kolasinac spelade hela matchen. I ligan väntade Augsburg och Schalke bjöd på en fin insats inför hemmafansen och vann med 3-0, Kolasinac spelade 77 minuter och assisterade till ett av målen.Viktig seger för Hertha Berlin senast när Borussia Dortmund kom på besök till Berlin, det blev nämligen 2-1 för de blåvitrandiga som fortfarande jagar en CL-plats. Ibisevic spelade 66 minuter och likt Kolasinac assisterade han till ett av målen, återigen fick vi se en imponerande insats av Ibisevic som är formstark inför kommande landslagsuppdrag.Bicakcic hoppade in i den 73:e matchminuten när hans Hoffenheim spelade 1-1 mot Freiburg.Darmstadt 98 plockade en tung seger i den 24:e omgången, dem slog Mainz 05 med 2-1. Trots segern är det fortfarande elva poäng upp till playoffplatsen och laget har en brant uppförsbacke framför sig. Vrancic startade förra matchen och även han stod för en assist men han blev även utvisad i den 59:e minuten efter två gula kort.USA:Medunjanin spelade 90 minuter i Philadelphia Unions båda MLS-matcher förra veckan. Den förstnämnda var mot Vancouver Whitecaps (0-0) och den andra mot Toronto (2-2).