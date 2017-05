Fantastiske Dzeko vinner Serie A:s skytteliga säsongen 2016-17!

Den italienska ligaavslutning bjöd på ris och ros, Dzeko vann skytteligan och Pjanic levererade dubbla assist samtidigt blev också trion Krunic, Jajalo och Sunjic relegerade med deras respektive klubbar.

Belgien:



Tino-Sven Susic (Genk)

Formstarka Genk fortsätter att briljera europaplayoffmatcherna och senast blev det en klar seger över Sint-Truiden med 3-0. Imorgon (onsdag) väntar säsongens sista match mot KV Oostende och ifall Genk vinner väntar Europa League-kval nu i sommar. Tyvärr var Susic ännu en gång utan spel och flytten tillbaka till Belgien som han gjorde förra året blev knappast den succé han hoppats på.



Bosnien & Hercegovina:



Kenan Piric (Zrinjski)

Zrinjski är bosniska mästare för femte gången i klubbens historia! Laget vann den avgörande hemmamatchen mot Sloboda Tuzla med 3-0 och det var egentligen aldrig något snack om saken, den försvarande mästaren var bättre över hela planen och Piric hade en relativ lugn eftermiddag. Målvakten har helt klart varit en av mästarens mest betydelsefulla spelare den här våren och under slutspurten har han hållit nollan i sex av nio matcher (där han lirat 90 minuter). De ska bli intressant att se ifall Zrinjski kan behålla guldhjälten, troligen vill han mer än gärna testa vingarna utomlands och efter en bra säsong i hemlandet finns det förmodligen intresserade budgivare.



Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Stevanovic var på plan när Zeljeznicar slog Radnik Bijeljina med 2-1, högermittfältaren var poänglös men gjorde ändå en bra match. Han hade två egna avslut och två väldigt fina inspel som mycket väl kunde blivit målgivande. Segern räckte dock inte hela vägen utan Zeljo slutar på en andraplats, en poäng efter Zrinjski. Något som ändå får ses som en besvikelse med tanke på att man hade ett grepp om förstaplatsen med endast tre omgångar kvar. Stevanovic kan dock glädjas över att säsongen varit väldigt bra för hans del, han har varit en av den bosniska ligans bästa spelare och troligen har självförtroendet höjts. Den fd Sevillaspelaren har därutöver även fått tillbaka sin landslagsplats och kommer förmodligen att söka sig utomlands under sommaren.



Haris Duljevic (Sarajevo)

Ett reservbetonat Sarajevo, utan lagkaptenen Duljevic, förlorade ligaavslutningen mot Krupa med 1-0 efter en sömnig match. Förhoppningsvis lämnar Duljevic den bosniska huvudstaden under kommande transferfönster, mittfältaren har dominerat den bosniska ligan de senaste tre säsonger och har potential att lyckas utanför BiH. Enligt rykten ska både Nantes och Deportivo Alaves vara intresserade av hans tjänster.





England:



Asmir Begovic (Chelsea)

Chelsea lyckades inte knippa dubbeln utan det blev finalförlust på Wembley i den klassiska FA Cupen mot Arsenal med 2-1, som väntat bänkades Begovic.



Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

Cimirot startade mot både Panionios och AEK Aten förra veckan, Thessalonikiklubben vann första matchen med 1-0 och förlorade den andra med samma siffror. Gojko lirade 90 minuter i segermatchen men blev utbytt efter 70 minuter mot Atenlaget. Det ser bra ut för PAOK i skrivande stund, med en playoffomgång kvar toppar laget gruppen och ifall man slår Panathinaikos imorgon väntar Champions League-kval i augusti.



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Även AEK har haft två matcher schemalagda senaste veckan där det inledningsvis blev soppatorsk mot Panathinaikos med 1-0 och sedan tre pinnar mot PAOK. Vranjes startade mot Panathinaikos men blev utvisad på tillägg efter två gula kort, därmed var han avstängd mot Cimirots gäng.





Holland:



Dario Dumic (Nijmegen EC)

NEC åkte ur Eredivisie i helgen efter en katastrofal insats i dubbelmötet mot NAC Breda, det blev förlust på både bortaplan (1-0) och hemmaplan (4-1). Dumic spelade totalt 180 minuter under dubbelmötet och mittbacken har trots relegeringen en godkänd säsong i Nederländerna bakom sig, han har varit given i NEC och varit en av klubbens bästa defensiva spelare.





Italien:



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Atalanta vann säsongsavslutningen mot Zukanovics gamla klubb Chievo med 1-0 och återigen blev Ervin utan spel. Mittbackens säsong har varit allt annan än bra och under våren har de bara fått speltid i sju matcher varav fyra starter, senaste matchen var i mars. Zukanovic har generellt sett haft det tradigt sedan flytten till Italien för tre år sedan och under treårsperioden har han tillhört fyra olika klubbar. För Atalantas del har det gått bättre och laget slutar på en fjärde plats och kommer att få lira EL-fotboll nu till hösten. Förövrigt gjordes det en miss i min senaste artikel (truppen inför Grekland), Zukanovic är uttagen i truppen men dessvärre hade sportsport.ba missat detta.



Miralem Pjanic (Juventus)

Pjanic började på bänken mot Bologna men blev inbytt i den 56:e minuten, ett smart drag från Allegri. Med hjälp av mittfältsmagikern vände Juventus ett underläge och vann med 2-1 efter två assist från just Pjanic. Den första assisten var en läcker lobb in i straffområdet och den andra var en frispark (nästan från halvplan) som prickade tonåringen Keans panna perfekt.



Edin Dzeko (Roma)

Roma hade redan gått miste om sudetton inför den 38:e omgången men matchen mot Genoa var ändå inte betydelselös, vid en vinst skulle laget sluta tvåa i tabellen vilket i sin tur skulle innebära en plats i Champions Leagues gruppspel. ”Giallorossi” vann också matchen med 3-2 efter en superinsats från Dzeko, anfallaren var nämligen delaktig i alla tre mål (ett mål och två assist) och landslagskaptenen avslutade därmed en fantastisk säsong med flaggan i topp. Dzeko som spelade hela Genoamatchen har totalt gjort 39 mål den här säsongen och han vann dessutom den italienska skytteligan. Vidare blev han delad etta i Europas Leagues skytteliga efter att han spottat in åtta mål i turneringen, lika många som Zenitspelare Giuliano. Tyvärr blev de ingen titel för Roma den här säsongen, trots att man stundtals spelat fantastisk fotboll. Klubben har dessvärre varit för ojämn och haft en del bottennapp vilket inte titelvinnande lag har råd med.



Danijel Pavlovic (Sampdoria)

Skadade Pavlovic missade matchen mot Napoli (förlust 4-2) och vänsterbacken kommer inte heller vara redo inför Greklandsmatchen.



Senad Lulic (Lazio)

Efter rödingen mot Inter var Lulic avstängd när de ljusblåa förlorade med 3-1 mot Crotone, Lazio slutar därmed femma i Serie A. Både Lulic och hans arbetsgivare har en godkänd säsong bakom sig, vänstermittfältaren har varit en given startspelare under hela året och han har dessutom presterat på en hög nivå flertalet gånger. Lulic har exempelvis stått för nio assist i Serie A, lika många som Pjanic, Dzeko och den formstarke belgaren Mertens. Klubblaget Lazio var förvisso aldrig med i guldstriden men har nått en realistisk placering utifrån deras resurser, klubben blev även finalist i Coppa Italia.



Rade Krunic (Empoli)

Empolis säsong fick ett tragiskt slut, efter 2-1-förlusten mot Palermo och Crotones seger halkar dem ner till en 18:e plats vilket betyder nedflyttning. En klen tröst för Krunics del är att han var en av matchens bästa spelare och Empolis tyngsta offensiva vapen. Mittfältaren var väldigt bollsäker, hade fyra avslut, en ramträff och gjorde Empolis enda mål. Det var främst genom Krunic som något skedde framåt i banan för Empolis del och klubben kommer troligen inte lyckas behålla honom över sommaren. Teknikern har verkligen visat framfötterna under den gångna säsongen och han har bla ryktats till Napoli.



Mato Jajalo & Toni Sunjic (Palermo)

Serie B-fotboll är också något som väntar för Palermo, laget slutar nästsist i tabellen och de rosaklädda har haft stora problem både defensivt och offensivt under det senaste året. I matchen mot Empoli var Sunjic bänkad samtidigt som Jajalo spelade 74 minuter, mittfältaren levererade tyvärr ingen anmärkningsvärd prestation.



Kazakstan:



Marin Anicic (Astana)

Anicic satt på läktaren när Astana besegrade Shakter Karagandy med 4-1 i lördags.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Dinamos bosniska duo spelade hela matchen när laget vann den betydelselösa matchen mot HNK Rijeka med 5-2 hemma på Makismir. Hodzic gjorde att av målen och hade också en nickchans i första halvlek samtidigt som Gojak blev poänglös men mittfältslöftet stod ändå för en godkänd insats. Bland annat levererade han en väldigt fin framspelning som dock inte algeriern Soudani utnyttjade, trots segern blir de bara en snöplig andraplats för DZ i ligan. Noterbart är att Rijeka har brutits Dinamos svit på elva raka ligatitlar, trots att man lider med både Hodzic och Gojak finns det alltid en charm när nya klubbar växer sig starka och börjar utmana de etablerade lagen.





Turkiet:



Riad Bajic (Konyaspor)

Konyaspor var chanslösa när Akhisar Belediye kom på besök, den turkiska cupfinalisten släppte in tre bollar men lyckades inte göra ett själva. Bajic spelade endast under den första halvleken och han stod för en av säsongens sämsta matcher, han var väldigt ineffektiv och dålig inuti straffområdet. Motståndarlagets mittbackspar Osmanpasa-Tasdelen hade väldigt bra koll på forwarden och han hade inga avslut mot mål.



Edin Visca (Istanbul BB)

Ett reservbetonat Istanbul BB lyckades besegra U21-målvakten Goran Karacics Adanaspor med 2-1 efter ett sent avgörande. Visca började på bänken men blev inbytt i den 58:e matchminuten, troligen för att vara en frisk fläkt framåt i jakten på ett ledningsmål. Trots att det inte blir något ligaguld för IBB har laget en väldigt bra säsong bakom sig där tränaren Abdullah Avci gjort ett strålande jobb och de ska bli spännande att se ifall dem kan ro hem cuptiteln imorgon (onsdag).



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Högerbacken Vrsajevic spelade hela matchen när Osmanlispor förlorade med 2-1 mot Rizespor.





USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Landslagsåtervändaren Medunjanin var på plan under 90 minuter när hans team besegrades av Real Salt Lake med 1-0.