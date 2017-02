Hodzic räddade Dinamo Zagreb!

En rätt så bra vecka faktiskt där Hodzic och Ibisevic målade, Dzeko assisterade samtidigt som Pjanic och Stevanovic bjöd på bra insatser.

Belgien:Den svårtippade matchen mellan Standard Liege och Mechelen slutade till sist 2-2 efter en fartfylld tillställning där Cocalic spelade 90 minuter.Susic är fortsatt utanför truppen och spelade varken mot Astra (1-0, seger) eller Anderlecht (2-0, förlust).Trots att oddsen var emot dem lyckades Gent avancera vidare i Europa League , efter uddamålsvinsten i Belgien gjorde laget en superinsats i London där matchen mot Tottenham slutade 2-2. I den kommande åttondelsfinalen väntar faktiskt Susics Genk i ett belgiskt derby, Milicevic startade EL-matchen men efter skadekänningar tvingades han kasta in handduken i halvtid. Han var utanför truppen i ligamatchen mot Royal Excel Mouscron, Gent vann med 3-1.Bosnien & Hercegovina:Det bosniska ligaspelet är tillbaka igen och Zeljeznicar fick en bra start på vårsäsongen, man besegrade höstens succélag Krupa na Vrbasu med 1-0 på bortaplan. Stevanovic var som vanligt en av de mest giftiga spelarna, han hotade ständigt i djupet och prickade dessutom ribban, han lirade 80 minuter.Landslagets tredjemålvakt Piric lämnade hemorten Tuzla i januari men det blev ingen fortsättning på karriären utomlands utan istället blev det en flytt till Zrinjski. Som väntat fick han ställa sig mellan stolparna redan i helgen mot Celik Zenica och mötet slutade oavgjort (1-1) efter att Piric släppt in ett mål på straff. Poängtappet innebär att Zrinjski enbart ligger två pinnar före Sarajevo och ytterligare två poäng förre Zeljeznicar, kan bli en härlig guldjakt längre fram under vårkanten!England:Chelsea fortsätter att i rask takt närma sig mästartiteln, senast föll Swansea City offer för vinnarmaskinen (3-1) och avståndet till tvåan Manchester City är nio poäng för tillfället. Begovic lirade tyvärr inte senast.Nedflyttningsspöket fortsätter att förfölja Bristol, efter en förlust med 1-0 mot Fulham och därefter 2-2 mot Newcastle befinner sig klubben bara två poäng över sträcket. Gällande Djuric så spelade han 90 minuter mot Fulham och satt bänkad hela matchen mot Newcastle.Grekland:Cimirot lirade 90 minuter mot både Schalke 04 (EL) och Iraklis (ligan), båda matcherna slutade 1-1. Krysset mot Schalke innebär att Europaäventyret är över för PAOK för den här gången.Vranjes missade helgens match på grund av avstängning, istället fick han se AEK krossa Larissa med 3-0 från läktarplats.Holland:Groningen var nära en imponerande seger mot fjärdeplacerade Utrecht men efter en urusel andra halvlek blev det soppatorsk med 3-2, noterbart är att laget faktiskt ledde med 2-0 i halvtid. Memisevic spelade hela matchen för det formsvaga laget.NEC förlorade när Sparta Rotterdam kom på besök, 1-0 blev slutresultatet och Dumic spelade hela matchen.Italien:Atalanta plockade fjärde raka i helgen när man besegrade Napoli med 2-0 på bortaplan, en tung seger för laget som fortfarande har en god chans att spela Champions League nästa säsong. Zukanovic hoppade in på övertid och bör möjligen fundera kring ett klubbyte nu till sommaren.Empoli föll som väntat mot Juventus med 2-0, trots en bra kollektiv insats i helhet fälldes laget av sina små misstag. Både Krunic och Pjanic spelade hela matchen för sina respektive klubblag.Förutom Empolimatchen spelade Juventus också mot Porto i Champions League och italienarna har skaffat sig ett väldigt bra slagläge inför returen i Turin. Drabbningen i Portugal slutade nämligen 2-0 där det var ett Juventus på spelhumör som möte ett defensivt och kontringsinriktat Porto. Pjanic spelade 90 minuter för vinnarna och det var en klart godkänd insats, han var trygg i sin bollkontroll och prövade även några distansskott.Det går bra för Lazio just nu, klubben vann senaste matchen mot Udinese (1-0) och har därmed plockat tretton poäng under de senaste fem matcherna, Lulic spelade 90.Palermo var så nära att plocka en värdefull seger mot Sampdoria men efter ett insläppt mål i slutminuterna slutade mötet 1-1, Jajalo bänkades och Sunjic hoppade in på tillägg. För tillfället har Palermo sju poäng upp till säker mark och det är totalt tolv omgångar kvar.Roma vann den tuffa bortamatchen i Milano mot Inter med 3-1 efter en strålande laginsats, Dzeko blev mållös den gången men stod i alla fall för en assist och spelade hela matchen. Just nu är Roma det enda lag som har någorlunda realistisk chans att utmana Juventus om guldet trots att det skiljer sju poäng mellan lagen, ska bli spännande att se hur det utvecklas under våren. I Europa League blev det förvisso förlust mot Villareal med 1-0 men efter fyramålssegern i Spanien senast blev det ändå avancemang och i åttondelen väntar Lyon , Dzeko vilades i EL.Kroatien:Hodzic blev matchhjälte i helgen när han med sina två fullträffar fixade tre poäng till Dinamos i matchen mot Cibalia, tillställningen slutade 2-1.Turkiet:Bajic spelade sista 45 när Konyaspor spelade oavgjort mot Trabzonspor, 1-1 blev det.Istanbul BB slog Osmanlispor med Avdija Vrsajevic i spetsen senast, 1-0 slutade drabbningen och Visca spelade 89 minuter. I nuläget parkerar IBB på en andraplats med fyra poäng upp till Besiktas Tyskland:Hertha Berlins dröm om spel i Champions League lever i allra högsta grad efter helgens trepoängare mot Eintracht Frankfurt. Huvudstadslaget vann med 2-0 och återigen var Ibisevic en av målskyttarna, anfallaren spelade hela matchen och gjorde en riktigt bra match. När den här säsongen summeras om några månader lär troligen Ibisevic ses som en av säsongens allra bästa spelare för Berlinlaget.Samtidigt som det jublas i Berlin är tongångarna pessimistiska i Darmstadt, efter helgens förlust med 2-1 mot Augsburg parkerar klubben på en jumboplats och det lär krävas en väldigt stark slutspurt om klubben ska klara sig kvar. Vrancic spelade ej senast och efter den här säsongen lär han hänga löst inför kommande landslagsuppdrag, den tyska bottenstriden följer här under;14 Wolfsburg – 22 poäng15 Werder Bremen – 22 poäng- - - -16 Hamburg SV – 20 poäng------17 Ingolstadt – 18 poäng18 Darmstadt 98 – 12 poängBicakcic spelade från start när Hoffenheim möte Schalke, han lirade dryga timmen och matchen slutade 1-1.Kolasinac fick alltså tampas mot två av sina landslagskollegor i veckan, först mot Cimirots PAOK och senare Bicakcics Hoffenheim. Kolasinac spelade 90 minuter i Europamatchen och 82 minuter i ligan, förövrigt väntar ligakonkurrenten Borrusia Mönchengladbach i EL-åttondelsfinalen.