Albanien - Bosnien och Hercegovina



Dzeko får klara sig utan radarpartnern Ibisevic i matchen mot Albanien.

Inför Albanien: Träningslandskamp avslutar samlingen

Efter säkra 5-0 mot Gibraltar i lördagens kvalmatch är det dags att träningsspela mot Albanien i Elbasan.



1. A BEGOVIC

O VRANJEŠ

T SUNJIC

E Zukanovic

D. Pavlovic

H. Duljevic

G. Cimirot

M. Jajalo

16. S LULIC

A. Hodzic/R. Bajic

11. E DŽEKO

Avbytare:

2017-03-27 19:26:00

Segern mot Gibraltar senast och att grekerna lyckades få med sig en poäng i bortamötet mot Belgien har gjort att tabelltoppen hårdnat och det är nu riktigt jämt mellan dessa tre nationer som slåss om de två första platserna i gruppen. Gibraltar-matchen förde dock med sig bitter eftersmak då lagets bästa försvarare, Sead Kolasinac, drog på sig en varning och missar nästkommande möte mot just Grekland. Ett tungt avbräck.Kolasinac tillsammans med Pjanic, Ibisevic, Visca, Sehic och nu senast skadade målskytten Bicakcic är inte med i truppen som ska ta sig an Albanien imorgon. Dessutom "lånas" supertalangen Gojak ut till U21-landslaget. Istället ansluter Dzeko, Vranjes, Lulic och Jajalo (avstängda mot Gibraltar) till truppen. Många förändringar alltså, precis som det ska vara i träningslandskamper och man får hoppas att förbundskaptenen ger chansen till spelare som Bajic och Kodro för att testa och se. "Mesa" har innan avviserat att det kommer bli förändringar och att han ska testa nya spelare och andra taktiska formationer. Med tanke på allt detta är det svårt att sia om en potentiell startelva men att de fyra som anslutit till denna match startar är det lågt odds på. Dessutom lär Cimirot fortsätta på det centrala mittfältet och Zukanovic lira som mittback.Albanien förlorade mot Italien senast i Palermo med 2-0 och har det tungt i en tuff grupp. Sex poäng på fem matcher har det blivit och det är sju poäng upp till ettorna Italien och Spanien. Albanien, som deltog i EM senast, får nog sikta in sig på det nästkommande EM-kvalet. Truppen innehåller flera bra spelare som Mavraj, Cana och en av mina favoriter i Napolis högerback Hysaj. Detta är dock defensiva spelare och det är just där som Albanien har sin styrka - däremot har man stora problem i anfallspelet och har endast producerat fyra mål framåt hittills i kvalspelet, näst sämst av alla lag i grupp G. Dessutom skakas laget av internt bråk mellan tränaren De Biasi och lillebror Xhaka som lämnats utanför truppen.Träningslandskamp.Den 28 mars klockan 18.00.Elbasan, Albanien.Albanien (54.a på rankingen) mot Bosnien och Hercegovina (rankade 29.a i världen).Face TV (BiH).Källor: reprezentacija.ba, fifa.com.Efter säkra 5-0 mot Gibraltar i lördagens kvalmatch är det dags att träningsspela mot Albanien i Elbasan.Efter ett långt uppehåll är det åter dags för VM-kvalet att ta vid när Gibraltar gästar BiH och Zenica.Ännu en bra vecka för landslaget där vi sett mål från sju spelare och assist från fyra. Förutom den vanliga delen av proffskollen bjuder den här artikeln också på en genomgång av Bazdarevics senare trupp.Stevanovic, Djuric, Visca, Kolasinac, Ibisevic och Vrancic bidrog alla med målgivande passningar.En blandad vecka där bla Visca nätade och Lulic levererade assist. Samtidigt är Susic, Sunjic, Bicakcic, Zukanovic och Jajalo inte riktigt givna i deras klubblag.En rätt så bra vecka faktiskt där Hodzic och Ibisevic målade, Dzeko assisterade samtidigt som Pjanic och Stevanovic bjöd på bra insatser.En hyfsat bra vecka där Krunic, Djuric, Dzeko och Ibisevic levererade mål samtidigt som Milicevic gjorde en superinsats i Europa League.Dzekos succésäsong i Italien fortsätter och i skrivande stund toppar han Serie A:s skytteliga tillsammans med Higuain.Med 42 dagar kvar till nästa kvalmatch mot Gibraltar i Zenica är läget helt okej bland landslagsspelarna. Dzeko leder skytteligan i Italien där även Pjanic, Zukanovic och Lulic spelar bra i lag som tillhör toppen den här säsongen. Besic är på väg tillbaka, Kolasinac är het och Visca fortsätter att prestera i Basaksehir.I denna blogg kommer redaktion att samla alla nyheter om rykten och klara övergångar gällande bosniska fotbollsspelare!