2017-03-25 18:00

Bosnien och Hercegovina - Gibraltar



Kenan Kodro, son till legendaren Meho Kodro, är en av debutanterna i truppen.

Inför Gibraltar: Äntligen igång igen - endast seger räknas

Efter ett långt uppehåll är det åter dags för VM-kvalet att ta vid när Gibraltar gästar BiH och Zenica.

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR ALDIN MEŠIĆ

2017-03-24 18:54:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina

2017-03-24 18:54:00

Bosnien och Hercegovina

2017-03-21 16:16:00

Bosnien och Hercegovina

2017-03-14 19:20:00

Bosnien och Hercegovina

2017-03-08 16:24:00

Bosnien och Hercegovina

2017-02-28 11:08:30

Bosnien och Hercegovina

2017-02-22 15:09:13

Bosnien och Hercegovina

2017-02-15 11:31:00

Bosnien och Hercegovina

2017-02-11 18:10:00

Bosnien och Hercegovina

2017-02-01 00:33:00

Bosnien och Hercegovina

2017-01-24 20:28:56

ANNONS:

Gibraltar, ett land med cirka 30 tusen invånare beläget mellan Marocko och Spanien, är nya i kvalsammanhang och har endast gjort två mål de fyra första matcherna, släppt in sjutton och ligger sist med noll poäng. Någonstans läste jag att målvakten spelar i Englands division 6-serie och blir det inte seger för BiH tycker jag att man ska diskvalificera sig själva och lämna över platsen direkt till någon som förtjänar den mer.Hos hemmanationen är det många nya namn på listan och gamla rävar som Dzeko och Lulic är avstängda vilket öppnar upp för andra, unga, lirare. När dessutom Duric är skadad finns det stor chans att vi får se Riad Bajic, Armin Hodzic eller Kenan Kodro på topp. Tre killar födda 1994 och 1993 med en bra dagsform. Bajic öser in mål för Konyaspor i den turkiska ligan, ligger tvåa i skytteligan, Hodzic klättrar sakta men säkert i skytteligan i Kroatien och gör mål i varje match såhär långt under året medan Kodro har gjort tre mål den sista tiden för Osasuna i La Liga. Mycket spännande spelare och framtida målgörare i det bosniska laget.Förutom dessa tre återfinns flera andra spelare som i alla fall undertecknad är nyfiken på. Bland dessa märks PAOK:s Gojko Cimirot, NEC:s Dario Dumic och Empolis Rade Krunic. Tre, även de unga, spelare som säkert vill visa att de är värda en startplats. Och till sist, Avdija Vrsajevic är tillbaka i landslaget!Förbundskapten Mehmed Bazdarevic: "Vi tänker inte byta spelsystem, vi kan spela i formationen 4-3-3 eller 4-4-2. Vi har tillräckligt många spelare för att klara av jobbet på ett bra sätt. De som är givna i sina lag spelar utmärkt denna säsong, några är i sämre form, men jag är glad över att de unga spelarna kommer fram och nu är det upp till de att visa upp sig".BiH har på fyra matcher tagit sju poäng som borde varit tio men Greklands sena kvittering gjorde att de istället har tio poäng. Den enda riktiga "plumpen" har kommit borta mot Belgien där det blev en solklar förlust med 4-0. En helt okej inledning med andra ord och efter Gibraltar ställs man åter mot Grekland, i juni, där en vinst är ett måste.Vad? VM-kvalet, omgång 5 i grupp H.När? Den 25 mars klockan 18.00.Vart? Zenica, BiH.Mellan? Bosnien och Hercegovina (rankad 29.a världen) och Gibraltar (205:a på rankingen).Vilka sänder? BHT 1 (BiH) och en radKällor: reprezentacija.ba, fifa.com, wikipedia.comEfter ett långt uppehåll är det åter dags för VM-kvalet att ta vid när Gibraltar gästar BiH och Zenica.Ännu en bra vecka för landslaget där vi sett mål från sju spelare och assist från fyra. Förutom den vanliga delen av proffskollen bjuder den här artikeln också på en genomgång av Bazdarevics senare trupp.Stevanovic, Djuric, Visca, Kolasinac, Ibisevic och Vrancic bidrog alla med målgivande passningar.En blandad vecka där bla Visca nätade och Lulic levererade assist. Samtidigt är Susic, Sunjic, Bicakcic, Zukanovic och Jajalo inte riktigt givna i deras klubblag.En rätt så bra vecka faktiskt där Hodzic och Ibisevic målade, Dzeko assisterade samtidigt som Pjanic och Stevanovic bjöd på bra insatser.En hyfsat bra vecka där Krunic, Djuric, Dzeko och Ibisevic levererade mål samtidigt som Milicevic gjorde en superinsats i Europa League.Dzekos succésäsong i Italien fortsätter och i skrivande stund toppar han Serie A:s skytteliga tillsammans med Higuain.Med 42 dagar kvar till nästa kvalmatch mot Gibraltar i Zenica är läget helt okej bland landslagsspelarna. Dzeko leder skytteligan i Italien där även Pjanic, Zukanovic och Lulic spelar bra i lag som tillhör toppen den här säsongen. Besic är på väg tillbaka, Kolasinac är het och Visca fortsätter att prestera i Basaksehir.I denna blogg kommer redaktion att samla alla nyheter om rykten och klara övergångar gällande bosniska fotbollsspelare!En relativt bra vecka för landslaget där Dzeko levererade, Milicevic blev matchvinnare och bubblarna Dumic och Bajic gör bra ifrån sig!