Inför: U17-EM

U17-landslaget är för andra året i följd bland Europas 16 bästa fotbollsnationer.

Exakt en vecka återstår tills U17-EM drar igång i Kroatien och för andra året i följd kommer den bosniska flaggan att vevas under EM-slutspelet. Trots en relativt svagare generation, det här året, lyckades Sakib Malkocevic och hans manskap att knippa den sista biljetten till Kroatien efter att slutat tvåa i Elite Round bakom England.Bosnien är lottade i grupp C tillsammans med Tyskland, tillika en av huvudfavoriterna till guldet, Irland och Serbien . Matcherna kommer att spelas på Stadion Zuknica i den lilla orten Kostrena på västkusten.4 maj (12:00): Tyskland v. BiH7 maj (16:30): Irland v. BiH10 maj (12:00): BiH v. SerbienFörberedelserna inför mästerskapet har redan dragit igång. Under dagen kommer spelarna i förbundets träningscenter i Zenica och på fredag kommer förbundskapten att hålla som vanligt en presskonferens. Därefter väntar en tämligen kort resa västerut till Rijeka. Bosnien öppnar mästerskapet alltså på torsdag nästa vecka mot Tyskland klockan 12:00. Malkocevic har till detta mästerskap tagit ut en trupp på 23 spelare som under veckans gång kommer att smalnas ner till de slutgiltiga 18 namn som ska representera BiH. Förbundskaptenen hamnade i lite blåsväder inför Elite Round när han valde att lämna utanför Ahmed Hasanovic som är den bästa målskytten i den inhemska U17-ligan. Det återstår att se om Hasanovic får en "ny" chans hos Malkocevic.Jasmin Krsic (Zeljeznicar), Matej Perkovic (Siroki Brijeg), Adnan Kanuric (RB Salzburg), Rijad Sadiku (Sarajevo), Jusuf Gazibegovic (RB Salzburg), Dobrica Tegeltija (Vojvodina), Enio Zilic (Zeljeznicar), Dino-Samuel Kurbegovic (Mainz 05), Nemanja Vjestica (Partizan), Emir Sejdovic (FSV Frankfurt), Denis Kahrimanovic (Ried), Armin Imamovic (Sarajevo), Eldin Omerovic (Sloboda Tuzla), Stefan Santrac (Röda Stjärnan), Dzani Salcin (Sarajevo), Domagoj Marusic (Siroki Brijeg), Mateo Bozic (Zrinjski), Marko Brkic (Röda Stjärnan), Milan Savic (Röda Stjärnan), Milan Sikanjic (Röda Stjärnan), Ahmed Hasanovic (Zeljeznicar), Elvis Mehanovic (Genk), Abdulah Dzafo (St. Pölten).