Kodro, Kolasinac och Bajic nätade förra veckan!

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Sehic spelade 90 minuter mot både AZAL och Zira, det blev vinst med 1-0 i den förstnämnda matchen och mållöst i den andra. Qarabag leder just nu ligan, två poäng förre jagande Qabala.





Belgien:



Tino-Sven Susic (Genk)

Både Milicevic och Susic var frånvarande när deras respektive klubbar spelade oavgjort i åttondelsfinalsreturen i Europa League, 1-1 slutade matchen. Milicevic är fortfarande skadad och kommer inte att spela mot Gibraltar eller Albanien. Susic å andra sidan är fortsatt utanför Genktruppen och petades även från landslaget, mittfältaren är minst sagt inne i en jobbig period just nu.



Danijel Milicevic (Gent)

Kolla: Tino-Sven Susic





Bosnien och Hercegovina:



Kenan Piric (Zrinjski)

Det har gått knackigt för Zrinjski under den senaste tiden, förutom en kraftigt reducerad ligaledning är fjolårets mästare utslagna från cupen efter en ny förlust mot Siroki Brijeg med 1-0 (totalt slutade det 3-0). Man torskade därefter också ligamatchen mot Metalleghe-BSI Jajce med 2-0, Piric spelade i ligan men vilades i cupen.



Haris Duljevic (FK Sarajevo)

Som en konsekvens av Zrinjskis förlust hade Sarajevo chansen att gå om rivalerna från Mostar, men då krävdes tre poäng mot Sloboda Tuzla och det blev de inte. Istället åkte Sarajevo på stryk med hela 3-0 och istället för att gå upp på förstaplats trillade dem ner till en tredjeplacering, riktigt surt. Duljevic spelade hela matchen mot Sloboda och var som vanligt det främsta hotet framåt för Sarajevo, riktigt tråkigt att han inte lämnat den bosniska huvudstaden. Tidigare samma vecka avancerade Sarajevo förövrigt vidare i cupen, returen mot NK Travnik slutade 2-2 och de slutgiltiga resultatet efter 180 minuter blev 4-2, Duljevic vilades i cupen.



Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Även Zeljeznicar fixade sin kvartsfinal, dem ställdes mot den försvarande mästaren Radnik Bijeljina och vann returmötet med 2-0 vilket räckte med tanke på att matchen i Bijeljina slutade 2-2. Några dagar därpå väntade faktiskt samma lag igen, fast i ligaspelet och även då blev de vinst med samma siffror för formstarka Zeljeznicar som just nu bara är en pinne efter Zrinjski i toppen. Stevanovic spelade 90 minuter båda matcherna och assisterade till ett av målen i ligamatchen, han har verkligen kommit igång sedan flytten till hemlandet i somras.



England:



Asmir Begovic (Chelsea)

Begovic fick tråkigt nog inte förtroende när Chelsea vann kvartsfinalen (FA Cupen) mot Manchester United med 1-0. Målvakten har fått lira cupfotboll tidigare och därmed fanns det en liten förhoppning, han spelade inte heller mot sitt gamla klubblag Stoke City (2-1, seger).



Milan Djuric (Bristol City)

Bristol bjöd på säsongens kanske främsta insats när man besegrade tredjeplacerade Huddersfield Town på hemmaplan i fredags, det blev hela 4-0 och bottenlaget har faktiskt mäktat med 8 poäng på de senaste fem matcherna. Djuric är tyvärr skadad och det är oklart om han kommer vara spelklar inför landskamperna.





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Prcic spelade 90 minuter i den mållösa matchen mot Toulouse.





Grekland:



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Det går väldigt bra för atenarna i skrivande stund, i helgen besegrades nämligen Atromitos med 1-0 och det innebär att laget har plockat 13 poäng på de senaste fem matcherna. Vranjes har tyvärr åkt på en skada och missade därför helgens match, han är inte heller aktuell inför matcherna mot Gibraltar och Albanien.



Gojko Cimirot (PAOK)

Cimirot spelade hela matchen när hans PAOK vann senast mot Panionios, de blev 1-0 för Cimirots manskap.





Holland:



Samir Memisevic (Groningen)

Memisevic var avstängd när Groningen kryssade mot Willem II, 1-1 blev slutresultatet.



Dario Dumic (Nijmegen EC)

Landslagets nya försvarare spelade hela matchen när NEC åkte på en smärtsam förlust med 3-0 mot Utrecht, under de åtta senaste matcherna har laget åkt på sju förluster och bara vunnit en gång.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Dinamo är vidare till final i den kroatiska cupen, returen mot RNK Split slutade förvisso 0-0 men efter vinsten med 6-0 i det första mötet räckte det resultatet gott och väl. Huvudstadslaget vann därefter ligamatchen mot Istra 1961 med 3-0 och fortsätter att utmana Rijeka om titeln, huvudstadslaget har sju raka ligasegrar bakom sig. Hodzic är fortsatt het och bjöd på två stycken baljor mot Istra, han spelade hela den matchen och hoppade in i den 63:e mot Istra. Hans nyblivna landskollega, Gojak, spelade istället hela cupmatchen och hoppade in i den 65:e matchminuten mot Istra.





Italien:



Senad Lulic (Lazio)

Lulic spelade 90 minuter i Lazios båda matcher förra veckan. Det blev en assist i den första drabbningen mot Torino där Lazio segrade med 3-1, den andra matchen mot Cagliari slutade 0-0.



Edin Dzeko (Roma)

Roma är utslagna från Europa League, returmatchen mot Lyon vann dem dock med 2-1 men det räckte inte med tanke på förlusten som laget åkte på i Frankrike med 4-2. Väldigt tråkigt för Roma som har spelat väldigt bra i EL och kanske tom var lite bättre än Lyon sett över 180 minuter, dessvärre har lagets ineffektivitet och slarv stoppat dem. Dzeko spelade hela matchen mot Lyon men lyckades tyvärr inte trycka ditt avgörandet, trots flera chanser. I ligamatchen mot Sassuolo hoppade Dzeko in sista halvtimmen och gjorde ett av målen när Romlaget vann med 3-1.



Miralem Pjanic (Juventus)

Juventus vann med 1-0 mot både Porto (CL) och Sampdoria förra veckan. Pjanic vilades i den förstnämnda matchen men lirade 90 minuter i ligan, ”Mire” är förövrigt den enda bosniern som är kvar i åtråvärda Champions League.



Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Pavlovic var bänkad hela matchen när han Sampdoria förlorade mot Pjanics Juventus.



Rade Krunic (Empoli)

Empoli föll som väntat mot Napoli med 3-2 men det blev faktiskt spännande på slutet och faktum är att Napoli ledde med tre bollar när de var tjugo minuter kvar. Krunic var som vanligt med från start och lirade hela matchen.



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Zukanovic spelade inte en endaste minut när Atalanta vann med 3-0 mot Pescara.



Toni Sunjic & Mato Jajalo (Palermo)

Trots en drömstart åkte Palermo på ännu en förlust, det blev 4-1 mot Udinese och läget i botten börjar bli allt mer akut. Sunjic satt bänkad hela matchen samtidigt som Jajalo hoppade in i den 81:a minuten.





Spanien:



Kenan Kodro (Osasuna)

Likt Palermo är Osasuna på väg mot en relegering, laget ligger sist i Spanien och har 15 (!!!) poäng upp till säker mark. Föregående vecka hade klubben två matcher schemalagda, den första mot Eibar slutade 1-1 och den andra förlorade man med 2-0 mot Real Betis. Kodro spelade 90 minuter båda matchen och gjorde lagets enda mål mot Eibar.





Turkiet:



Riad Bajic (Konyaspor)

Bajic firade kallelsen från Bazdarevic på bästa sätt, han satte nämligen ditt två baljor mot Fenerbache och blev således matchhjälte när hans Konyaspor slog storklubben med 3-2 i Istanbul. Bajic blev utbytt på tillägg och lär nog ha goda möjligheter att få speltid i kommande landskamper. Det ska bli spännande att se om han blir kvar i Konya efter sommaruppehållet, han har minst sagt levererat sedan flytten sommaren 2015 och Galatasaray har varit intresserade.



Edin Visca (Istanbul BB)

Visca spelade hela den målrika matchen mot Karabukspor, slutresultatet blev 3-3 och mittfältaren stod för både ett mål och en assist.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Även Vrsajevic levererade poäng i helgen, han assisterade när Osmanlispor förlorade med 3-2 mot Kasimpasa. Ytterbacken spelade hela matchen och är kanske aktuell för en startplats i landslaget.





Tyskland:



Sead Kolasinac (Schalke 04)

En fantastisk vecka för Kolasinac som inledningsvis avancerade till kvartsfinal i Europa League med sitt Schalke. Returen på bortaplan mot Borrusia Mönchengladbach slutade nämligen 2-2 samtidigt som de totala resultatet blev 3-3, Schalke gynnades alltså av bortamålsprincipen. Kolasinac spelade hela matchen och blev uttagen i ”omgångens elva”, några dagar senare blev han matchhjälte efter att han gjort matchens enda mål mot Mainz 05.



Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Jumbolaget Darmstadt förlorade senast mot Wolfsburg med 1-0, Vrancic var avstängd och det är just nu tolv poäng upp till playoff-platsen.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Ibisevic nätade från straffpunkten i helgen, dessvärre räckte inte hans mål utan Hertha förlorade med 4-2 mot Köln. Målskytten spelade hela matchen för Berlinlaget.



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Bicakcic spelade hela matchen när Hoffenheim plockade en härlig uddamålsseger mot Bayer Leverkusen (1-0), det här var Bicakcics tredje start under de senaste fem matcherna.



USA



Haris Medunjanin (Phildalephia Union)

Medunjanin spelade hela matchen mot Orlando City, det blev förlust med 2-1.





Bazdarevics senaste uttagning:

Bazdarevic släppte truppen inför Gibraltar och Albanien i torsdags och landslagstränaren rör minst sagt om i grytan och petade följande namn:



Spahic

Vranjes (avstängd)

Anicic

Medunjanin

Jajalo (avstängd)

Hajrovic (skadad)

Djuric (skadad)

Dzeko (avstängd)

Milicevic (skadad)

Susic



Gällande de avstängda spelarna så kommer kvartetten att vara redo inför träningsmatchen mot albanerna, herrarna missar därmed bara kvalmatchen. Spahic petas eftersom att han är klubblös, han bröt nämligen kontraktet med HSV för några månader sedan. Det är oklart hur Spahic ser på sin karriär just nu, är han intresserad av att lägga skorna på hyllan eller vill han möjligen fortsätta fram till VM 2018 och på så viss avsluta landslagskarriären med ett (ifall vi kvalificerar oss) mästerskap? Inte heller ”Mesa” har berättat hur han ser på den före detta landslagskaptenen men dessvärre har Spahics bäst före-datum passerat samtidigt som det inte känns speciellt långsiktigt att satsa på en spelare som fyller 37 år i augusti, kanske vore det mer lämpligt att prioritera Memisevic eller Dumic istället?



Angående Anicic och Medunjanin har jag personligen inte hört någon kommentar och det verkar som om Bazdarevic helt enkelt anser att spelarena inte håller måttet. Anicic är förvisso självklar i Astana och har spelat både Champions- och Europa League med klubben men han spelar fortfarande i en oattraktiv liga och skulle troligen stärka sina aktier om han flyttade till någon av de starkare ligorna i Europa. Medunjanin å andra sidan har hunnit fylla 32 år och börjar även han bli till åren samtidigt som det börjar bli allt hårdare konkurrens på det centrala mittfältet. Den gamla nederländske U21-mästaren har förvisso varit omtyckt av Bazdarevic och kanske ändå skulle kunna kallas någon gång i framtiden, även om det känns osannolikt just nu. Även Susic petas den här gången och det beror förmodligen på att han inte ens är med på Genks uppvärmningar längre, i landslagsdressen har han dock gjort bra ifrån sig flera gånger och lär troligen bli landslagsaktuell ifall han hittar ett lag där han får förtroende.



I Bazdarevics trupp fanns också några nya/nygamla namn representerade:



Vrsajevic

Dumic (debut)

Pavlovic (debut)

Duljevic

Gojak (debut)

Stevanovic

Kodro (debut)

Bajic



Ingen av spelarna fanns med inför matchen mot grekerna i november men fyra stycken har fått kallelser förut samtidigt som fyra är rena debutanter. Vrsajevic är den mest erfarna och var faktiskt med under succékvalet (Brasilien 2014), ytterbacken fick dock en hel del kritik. Vrsajevic hade problem med att hänga med defensivt och att leverera inlägg in i boxen, den senaste tiden har han dock varit given i Osmanlispor och spelade bland annat EL under hösten. Med tanke på problemen som landslaget haft på högerbackspositionen är ändå valet att kalla Vrsajevic förståeligt, troligen ersätter han Vranjes i matchen mot Gibraltar.



Duljevic och Stevanovic huserar båda i den inhemska ligan och har gjort väldigt bra ifrån sig, förhoppningsvis lämnar också båda Premijer Liga nu i sommar. Högeryttern Stevanovic var väldigt spännande under hans tid i Vojvodina men efter några misslyckade år i Spanien flyttade han till Zeljeznicar i somras, där har han kommit på fötter igen. Duljevic spelar på den andra kanten och har varit dominant i Sarajevo i mer än två år och ryktades bland annat till franska Nantes förra sommaren. Mittfältaren är fortfarande ganska ung (född 1993) och kan helt klart vara en given del av truppen i några år framöver. Därutöver har båda spelarna visat att dem är väldigt snabba, tekniska och konstringstarka, något som landslaget helt klart är i behov av.



1994-födde Bajic har verkligen blommat ut i Turkiet, den här säsongen har han mäktat med 12 mål på 23 matcher i ligan och är just nu placerad på tredje plats i skytteligan, fyra mål efter ettan Tosun. Forwarden har ryktats till Galatasaray och spås vara en självklar landslagsspelare i flera år framöver, han kan bli en startspelare när Dzeko och Ibisevic lägger av.



Av de rena debutanterna är det för mig personligt svårt att förstå valet att kalla Pavlovic, han är född 1988 (fyller 29 nästa månad) och har bara fått speltid i sex Serie A-matcher den här säsongen. Möjligen kan det vara så att Bazdarevic vill förstärka vänsterbackpositionen och ha en reserv ifall Kolasinac går sönder, Pavlovic lär dock hänga löst framöver. Samma gäller Gojak som den här säsongen förvisso har fått ta plats i Dinamo Zagrebs A-lag. Gojak som är född 1997 var faktiskt en startspelare för Dinamo i höstas och är ett av Bosniens stora löften. Dessvärre har han fått nöta bänk alltmer sedan brassen Sammir värvades i vintras samtidigt som det nog är lämpligare att låta honom få en ledarroll i U21-landslaget istället för att sitta bänkad för A-landslaget. En väldigt spännande spelare annars som kan bli väldigt bra om några år.



Ytterligare en debutant är Dumic som faktiskt har spelat ungdomsfotboll för Danmark. Mittbacken har varit given för NEC under säsongen och har nog en god möjlighet att ta en plats direkt i startelvan med tanke på hur problematiskt det har varit för landslagets försvarare den här säsongen där varken Zukanovic, Bicakcic eller Sunjic har varit givna i deras lag. Försvarsspelaren är född 1992 och har även han goda möjligheter att bli en permanent del av truppen, det gäller inte Kodro. Anfallaren är å ena sidan ganska ung (född 1993) men han har inte varit ett självklart namn i Osasunas startelva under säsongen utan han har pendlat mellan speltid och bänknötande. Dessutom talar de mesta för att Osasuna blir eliminerade ur Primerian och ifall Kodro spelar i Segundan till hösten lär hans aktier sänkas samtidigt som konkurrensen hårdnar från Bajic och Hodzic.







2017-03-21 16:16:45

