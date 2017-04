Lulics Lazio vidare till final i Coppa Italia - Repris från 2013?

Här följer veckan proffskoll där vi går igenom hur våra landslagsspelare har skött sig ute i Europa.

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Favorittippade Qarabag är vidare till final i den azerbajdzjanska cupen, efter tvåmålssegern i första matchen räckte det mållösa resultatet i torsdags gott och väl för att slå ut Neftci Baku. Sehic och flera andra startspelare vilades i semifinalen men keepern var tillbaka från start i seriefinalen mot Qabala, även den matchen slutade 0-0. Det betyder att Qarabag med bara tre omgångar kvar leder ligan med fyrapoängsmarginal, en ny titel är nära för Sehic.





Belgien:



Tino-Sven Susic (Genk)

Susic är fortfarande kvar i sjukstugan och deltog inte när Genk slog SV Roeselare med 1-0 på bortaplan. Det är fortfarande oklart när Susic kommer vara spelklar men i veckan kom en spännande nyhet, turkiska medier har nämligen rapporterat att Susic är aktuell för en flytt till Fenerbache.



Danijel Milicevic (Gent)

Milicevic spelade 90 minuter när Gent kryssade mot Anderlecht, 0-0 slutade matchen.



Edin Cocalic (Mechelen)

Mechelen besegrade Lierse med 1-0 under söndagskvällen, Cocalic spelade hela matchen.





Bosnien & Hercegovina



Kenan Piric (Zrinjski)

Zrinjski har en tuff vecka bakom sig, under loppet av bara några dagar har man fått mäta krafterna med både Zeljeznicar och Sarajevo som är klubbens primära guldrivaler. Först väntade Zeljeznicar på hemmaplan och matchen som var väldigt hypad på förhand blev en besvikelse, 0-0 slutade det och de var två defensiva lag som bidrog till en chansfattig match. Desto bättre kvalité var det på matchen som spelades i Sarajevo några dagar senare, trots samma resultat var det ett högre tempo, fina individuella aktioner och fler farligheter. Piric spelade 90 minuter i båda matcherna och målvakten gjorde bra ifrån sig båda gångerna, speciellt mot Sarajevo där han prövades flera gånger. Landslagets tredjemålvakt var suverän med bland annat en straffräddning och flera matchavgörande ingripanden som räddade Sliskovics manskap.



Haris Duljevic (Sarajevo)

Sarajevo har likt Zrinjski haft en vecka bestående av två matcher, först väntade Sloboda Tuzla på bortaplan. Trots bristfälligt spel, speciellt under första 45, lyckas Sarajevo få med sig tre pinnar efter att ha gjort matchens två båda mål. Duljevic var delaktig i det första målet men var förövrigt ganska blek, han blev utbytt på tillägg. Vänstermittfältaren spelade hela matchen mot Zrinjski och stod för en godkänd insats den gången, trots att han blev poänglös var Duljevic många gånger en frisk fläkt på kanten och bidrog bla med välslagna passningar.



Miroslav Stevanovic (Zeljeznicar)

Efter veckan som passerat parkerar Zeljeznicar högst upp i tabellen, förutom det oavgjorda resultatet mot Zrinjski blev det tre poäng mot Krupa na Vrbasu (1-0). Landslagsspelaren Stevanovic spelade 90 minuter i båda matcherna, mot Zrinjski var han ganska ofarlig och det var svårt att bryta igenom Mostarlagets kompakta försvar. Desto bättre såg det ut mot Krupa där Stevanovic hade två bra chanser och dessutom levererade ett inlägg som via Kerlas panna prickade ribban.





England:



Asmir Begovic (Chelsea)

Titeln är nära nu för Chelsea! Laget vann den svårtippade matchen mot Manchester City med 2-1 och senare följde ännu en seger mot Bournemouth med 3-1. Begovic spelade ingen av matcherna och ryktet går att keepern kommer lämna Chelsea i sommar för just Bournemouth.



Milan Djuric (Bristol City)

Djuric är fortfarande skadad och spelade mot varken Wolverhampton Wanderers (3-1, seger) eller Preston North End (5-0, förlust). Bristol är just nu fyra poäng över nedflyttningsstrecket, fem matcher återstår,





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Prcic lirade 82 minuter när hans Rennes åkte på stryk mot Nancy med 3-0.





Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

I skrivande stund går det väldigt bra för PAOK, efter veckans två trepoängare innehar laget en silverplats i tabellen med sex poäng upp till ledande Olympiakos. Cimirot spelade 90 minuter mot både Atrmoitos (2-0) och Panathinaikos (3-0), den defensive mittfältaren har minst sagt haft en positiv utvecklingskurva sedan han flyttade till Thessaloniki för snart två år sedan.



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Även Atenlaget har en skön vecka bakom sig med två vinster, först mot Platanias (2-0) där Vranjes tillbringade hela matchen på planen. Den andra trepoängaren tjänades in efter segern mot Kerkyra med 5-0, Vranjes var bänkad hela matchen.



Holland:



Samir Memisevic (Groningen)

En väldigt bra vecka från Memisevics sida som spelade 90 minuter mot både Dumics klubb NEC och i matchen mot ADO Den Haag. Groningen vann den förstnämnda drabbningen med 2-0 men förlorade mot Haagklubben med 4-3, intressant är att Gronningen låg under med 4-0 och de kunde minst sagt ha blivit en stark upphämtning. Angående Memisevics prestationer så bjöd försvararen på en sk ”Last man tackle” i segermatchen och lyckades därmed förhindra att Groningen släppte in ett mål. Mittbacken var dessutom väldigt bollsäker och lyckats täcka stora ytor i båda matcherna, är det äntligen dags för en kallelse till A-landslagets må tro?



Dario Dumic (Nijmegen EC)

Krisformen håller i sig för NEC som förutom soppatorsken mot Groningen även förlorade mot Ajax med 5-1 förra veckan, Dumic lirade från avspark till slutsignalen i båda mötena. Danskbosniern gjorde ingen särskild bra insats i någon av matcherna och hade tex väldigt svårt att hålla koll på Ajaxanfallaren Traore i lördags.





Italien:



Daniel Pavlovic (Sampdoria)

Pavlovic satt på bänken mot både Inter (2-1, vinst) och Fiorentina (2-2) under den föregående veckan.



Edin Dzeko (Roma)

Roma är utslagna från Coppa Italia, förvisso blev det seger i returen mot Lazio med 3-2 men resultatet räckte inte eftersom att stadsrivalen vann första mötet med 2-0. Dzeko spelade hela matchen mot Lazio och hade flera skott mot mål men han blev poänglös och fick tyvärr kliva av plan besviken. Därefter väntade Bologna i Serie A och då plockade Roma en rutinerad seger med 3-0 där en Dzeko på spelhumör både nätade och assisterade, han lirade 85 minuter.



Senad Lulic (Lazio)

De vithimmelsblåa har en blandad vecka bakom sig med både positiva och negativa nyheter, de positiva är självklart finalplatsen i Coppa Italia. Lulic spelade hela cupmatchen och blev likt Dzeko poänglös, trots en helt okej insats. Som säkerligen många minns så har Lulic redan spelat en italiensk cupfinal, det var för fyra år sedan och de minns troligen schweizbosniern gott och väl eftersom att han själv blev matchhjälte med matchens enda mål, blir det samma saga igen den andra juni må tro Veckans tråkiga nyhet är att Lazio torskade med 3-0 hemma mot Napoli i ligaspelet, därmed har Lazio sju poäng upp till tredjeplatsen och det kommer troligtvis inte bli något Champions League-spel nästa säsong.



Miralem Pjanic (Juventus)

Det andra finallaget i Coppa Italia är ingen mindre än Juventus som slog ut Napoli i deras semifinal. Inför bortamatchen i Neapel hade den gamla damen en seger med 3-1 i ryggen och därför valde Allegri att ställa upp med en b-betonad uppställning. De svartvitrandiga förlorade returen med 3-2 (totalt 5-4) samtidigt som Pjanic hoppade in sista tjugo, tyvärr drog Pjanic på sig ett gult kort under sitt inhopp vilket innebär att han inte kommer kunna spel finalen. Mittfältaren var senare bänkad hela matchen mot Chievo (2-0, seger) vilket kanske beror på att Allegri inte vill slita ut sina startspelare inför den första CL-kvartsfinalen mot Barcelona som spelas ikväll (tisdag, 11/4).



Rade Krunic (Empoli)

Efter sju raka förluster plockade Empoli äntligen poäng när jumbolaget Pescara kom på besök, matchen slutade 1-1. Krunic spelade hela matchen och trots poängen får resultat ses som en besvikelse med tanke på att man spelade hemma mot Serie A:s sämsta klubb. Med sju omgångar kvar befinner sig Krunics gäng endast tre poäng över nedflyttningssträcket, underifrån hotar ett formstarkt Crotone som bla slog Inter i helgen.



Ervin Zukanovic (Atalanta)

Zukanovic fick nöta bänk när Atalanta kryssade mot Sassuolo, slutresultatet blev 1-1.



Mato Jajalo & Toni Sunjic (Palermo)

Palermo var helt chanslösa och fick stryk med 4-0 mot AC Milan på bortaplan, Sunjic som totalt lirat 41 minuter (fyra inhopp) sedan han kom till Palermo i vintras var som vanligt bänkad. Landslagskollegan Jajalo å andra fick chansen från start men hade inte särskilt mycket att erbjuda, de var ju Milanspelarna som satt i förarsätet matchen igenom.





Kazakstan:



Marin Anicic (Astana)

Anicic spelade hela matchen när Astana besegrade jumbolaget Atyrau med 1-0.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Den kroatiska supermatchen mellan ettan HNK Rijeka och tvåan Dinamo Zagreb slutade 1-1 efter att brassen Sammir utjämnat på slutet. Hodzic spelade hela matchen i en typisk nummernioroll men dessvärre var han ganska blek under matchen och Rijekas försvarare höll bra koll på den formstarke anfallaren. Gojak har sedan några veckor tillbaks förlorat sin startplats och för hans del blev det ett inhopp i den 82:a minuten. Resultatet innebär att det fortsatt skiljer fyra poäng mellan lagen, nio ligaomgångar kvarstår och noterbart är att dessa lag möts i den sista omgången i vad som kan bli en direkt avgörande titelmatch.





Spanien:



Kenan Kodro (Osasuna)

Efter den senaste tidens kräftgång har det äntligen tänts ett litet hopp bland Osasunas spelare och fans, klubben vann nämligen mot både Deportivo Alaves (1-0) och Leganes (2-1) förra veckan. Anfallaren Kodro är tillbaka från sin senaste skadekänning och spelade båda matcherna men utan att skriva in sig i poängprotokollet. Trots de intjänade poängen har Osasuna tio poäng upp till säker mark vilket ändå är ganska mycket, men bollen är rund och teamet har förmodligen fått nytt självförtroende i samband med vinsterna.





Turkiet:



Edin Visca (Istanbul BB)

Cupäventyret fortsätter för IBB, laget avancerar vidare till semifinal efter att ha slagit ut Akhisar Belediyespor. Det var dock ett osäkert läge inför returmatchen på bortaplan, första mötet i Istanbul slutade 1-1 vilket betydde att IBB behövde sätta fart offensivt och så blev de, returen vann de nämligen med 2-0. Visca spelade hela matchen mot Akhisar och i semifinal väntar ett dubbelmöte mot Fenerbache.



Riad Bajic (Konyaspor)

Även Konyaspor hade en öppen retur framför sig, bortamatchen mot Sivasspor blev nämligen mållös. Den andra matchen bjöd på fem mål varav tre gjordes av Konyaspor vilket innebär att även Bajics gäng avancer till semifinal. Anfallaren blev dock poänglös i segermatchen men lirade 82 minuter. Härnäst väntar Kasimpasa i semifinal och de vore minst sagt roligt ifall de blev ett ”bosniskt derby” i den turkiska finalen.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Vrsajevic tillbringade 69 minuter på plan när Osmanlispor besegrade Kayserispor med 4-1 i den 27:e ligaomgången.





Tyskland:



Sead Kolasinac (Schalke 04)

Kolasinac har brottats med skadeproblem under den gångna veckan, ytterbacken var inte med i Schalkes soppatorsk mot Werder Bremen (3-0) men var redo mot Wolfsburg. Schalke lyckades faktiskt vinna matchen mot ”vargarna” med fyra bollar mot ett och Kolasinac gjorde ett bra jobb på vänsterkanten men blev utbytt i 71:a minuten. Nu på torsdag väntar Ajax i EL-kvartsfinalen och det är högst oklart om Kolasinac kommer vara spelklar.



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Hoffenheim besegrade jätten Bayern Munchen förra veckan med 1-0 hemma i Sinsheim, segern beskrivs som en av klubbens allra största i modern tid och det var stort jubel på WIRSOL Rhein-Neckar Arena. Bicakcic spelade tyvärr inte en endaste minut men gick rakt in i startelvan när kluriga Hamburg SV väntade och tyvärr blev det förlust med Bico på plan (2-1). Bicakcic lirade 78 minuter och hans prestation var klart godkänd.



Mario Vrancic (Darmstadt 98)

Darmstadt åkte på däng två gånger om förra veckan, först mot Bayer Leverkusen med 2-0 och sedan mot Ingolstadt med 3-2. Trots båda förlusterna har Vrancic imponerat, mot Leverkusenlaget prickade han bland annat stolpen och han blev dessutom tvåmålsskytt mot Ingolstadt.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Ibisevic satt på läktaren när Berlinlaget torskade mot Borussia Mönchengladbach med 1-0 men var tillbaka från start i vinstmatchen mot Augsburg, det slutade 2-0 och forwarden spelade hela matchen.





USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin fortsätter att leverera i Förenta Staterna, han stod nämligen för en läcker assist (hörnspark) i hemmamatchen mot Portland Timbers (3-1, förlust). Mittfältare tillbringande hela matchen på plan.